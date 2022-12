Bis zu 25.000 Euro: Hohe Bußgelder fürs Versäumen der Grundsteuer-Frist

Von: Yannick Hanke

Noch bis Ende Januar 2023 ist Zeit, um die Grundsteuererklärung abzugeben. Es fehlen noch immer Millionen Erklärungen. Teure Strafen drohen beim Frist-Versäumnis.

Berlin – Verbraucher aufgepasst: Bis Anfang des neuen Jahres muss die Grundsteuererklärung abgegeben werden. Das betrifft in Deutschland etwa 36 Millionen Menschen. Stichtag ist der 31. Januar 2023, hiervon betroffen sind konkret Immobilien- oder Grundstückseigentümer. Die Frist sollte tunlichst eingehalten werden – andernfalls drohen hohe Bußgelder.

Frist für die Grundsteuer nicht verstreichen lassen – sonst wird es teuer

An der Grundsteuer-Frist gibt es nichts zu rütteln. Der eingangs erwähnte Stichtag, der 31. Januar 2023, ist nicht verhandelbar. Wer sich nicht daran hält und seine Grundsteuererklärung entweder gar nicht oder zu spät abgibt, für den kann es richtig teuer werden. Wird die Grundsteuererklärung mit all den erforderlichen Unterlagen nicht in der vorgesehenen Frist bis Ende Januar 2023 abgegeben, muss voraussichtlich mit einer Mahnung vom Finanzamt gerechnet werden.

Die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung wurde bundesweit einmalig von Ende Oktober 2022 bis Ende Januar 2023 verlängert. Wer jedoch den Stichtag versäumt, dem drohen hohe Bußgelder. © Bernd Weißbrod/dpa

Dies beinhaltet auch eine Schätzung der jeweiligen Steuerschuld. Und bei diesen Schätzungen sei das zuständige Finanzamt berechtigt, sogenannte Sicherheitszuschläge einzurechnen. Das könnte für Steuerpflichtige zu deutlich höheren Kosten führen, heißt es von Andreas Reymann, dem Leiter des Finanzamtes Ilmenau (Thüringen), gegenüber Focus Online. Diese Zuschläge würden je angefangenem Monat 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, mindestens aber 25 Euro betragen. Wird die Grundsteuererklärung zwei Monate zu spät abgegeben, kommt es also bereits zu einer Strafe in Höhe von 50 Euro.

Grundsteuer 2022: Frist zur Abgabe der Erklärung läuft bis 31. Januar 2023 – danach drohen empfindliche Strafen

In Bezug auf die Grundsteuererklärung, bei der es einiges zu beachten gilt, hatte Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) bereits verlauten lassen, dass eine Schätzung der neuen Grundsteuerschuld durch die Ämter für die Betroffenen auch mit mehr Arbeitsaufwand verbunden sei als eben die ordnungsgemäße Abgabe der Erklärung. Und: „Auf jeden Fall kommt immer wieder Post vom Finanzamt“, so Taubert.

Obacht: Steuerpflichtige werden durch eine Schätzung der Behörden aber nicht von der grundsätzlichen Pflicht, eine Grundsteuererklärung abzugeben, entbunden. Im Gegenteil: Wer diese Pflicht dauerhaft verletzt, gegen den könnten beispielsweise Strafzahlungen verhängt werden.

Grundsteuererklärung muss als Steuerklärung betrachtet werden – bis zu 25.000 Euro Zwangsgeld beim Verpassen der Frist

„Grundsätzlich handelt es sich um eine Steuererklärung“, spricht Jürgen Lindauer, Director Corporate Tax Services beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG, mit Focus Online über die Grundsteuererklärung. Deswegen könnten gemäß der „Abgabenordnung durchaus Sanktionen verhängt werden“.

Doch würden Nachlässige in der Regel zumindest noch einmal daran erinnert werden, ihrer Pflicht hinsichtlich der fristgerechten Abgabe der Grundsteuererklärung nachzukommen. „Das zuständige Finanzamt kann aber auch sofort Verspätungszuschläge festsetzen“, merkt Lindauer an. Bis zu 25.000 Euro Zwangsgeld könnten im schlimmsten Fall drohen.

Frist für Abgabe der Grundsteuererklärung wurde um drei Monate verlängert

Ein Blick auf die Bundesländer zeigt, wie viel Grundsteuererklärungen noch immer fehlen. Und das, obwohl der Stichtag für die Frist bereits der 31. Januar 2023 ist.

Im Bayern hatten bis Mitte Oktober 2022 etwa 30 Prozent der Betroffenen ihre Grundsteuererklärung noch nicht abgegeben. Aktuellere Werte hatte der Freistaat bislang nicht gemeldet.

Erst ein gutes Drittel der Grundstückseigentümer hatte in Mecklenburg-Vorpommern die vom Fiskus geforderte Grundsteuererklärung abgegeben.

Zumindest etwa die Hälfte der 1,3 Millionen Grundsteuererklärungen, welche für die Grundstücke abgegeben werden müssen, erreichten bislang die Finanzämter in Schleswig-Holstein.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost würde sich auch in Berlin die Bereitschaft, die Grundsteuererklärung abzugeben, in Grenzen halten. Anfang Dezember 2022 seien dem erst 40 Prozent der Betroffenen nachgekommen.

Für etwa jedes zweite Grundstück wurde in Sachsen-Anhalt bis Mitte November 2022 eine neue Grundsteuererklärung abgegeben.

Ursprünglich sollten die Grundsteuererklärungen sogar schon bis zum 31. Oktober 2022 eingereicht werden. Die Frist hierfür würde in ganz Deutschland aber auf den 31. Januar 2023 verlängert. Die neue Grundsteuer soll indes ab 2025 fällig werden.

Reform der Grundsteuer: Berechnung soll ab 2025 auf Basis neuer Daten erfolgen

Beschlossen wurde die Reform der Grundsteuer von mehr als zwei Jahren. Damals hatte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eine Neuregelung gefordert. Denn bislang berechnen Finanzämter den Wert einer Immobilie auf Grundlage völlig veralteter Daten.

Damit soll zeitnah Schluss sein. Ab 2025 soll nämlich ein neuer Rechenweg im Kontext der Grundsteuer gelten. Doch müssen zuvor die fast 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden. Das erfolgt auf Basis der Grundsteuererklärung – die im Optimalfall bis spätestens 31. Januar 2023 abgegeben wird. Allein wegen der sonst drohenden, hohen Bußgelder.