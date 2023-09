Bio-Markt legt sich mit Lidl an – und nimmt damit auch Helene Fischer aufs Korn

Ähnliche Werbung

+ © SuperBioMarkt AG/Lidl/Montage: wa.de Oben: Die Werbung des Biomarktes. Unten: Die Werbung des Discounters Lidl. © SuperBioMarkt AG/Lidl/Montage: wa.de

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marvin K. Hoffmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Gute Werbung ist witzig, frech oder auch schockierend. Hauptsache, sie sorgt für Aufmerksamkeit. Das ist einem Biomarkt aus Münster gelungen. Er legt sich mit Lidl an.

Münster – „Werbung ist die Beeinflussung von verhaltensrelevanten Einstellungen mittels spezifischer Kommunikationsmittel, die über Kommunikationsmedien verbreitet werden. Werbung zählt zu den Instrumenten der Kommunikationspolitik im Marketing-Mix“, schreibt das Gabler Wirtschaftslexikon. Kurz gesagt: Werbung soll für Aufmerksamkeit sorgen, damit potenzielle Kunden sich für oder gegen etwas entscheiden. Manchmal hilft es da, wenn man die Konkurrenz ein bisschen piesackt, berichtet wa.de.

Die SuperBioMarkt AG mit Sitz in Münster (NRW), wo bald ein Wald von der Bundeswehr gesperrt wird, hat daher jetzt auch den großen Discounter Lidl herausgefordert – sie hat Barbara Schöneberger, Helene Fischer sowie Max Giermann kurzerhand in Obst bzw. Gemüse verwandelt. Das könnte Ärger geben.

SuperBioMarkt AG Lidl Mitarbeiter 600 360.000 Filialen 26 12.200 Umsatz ca. 65 Millionen Euro ca. 115 Milliarden Euro

SuperBioMarkt AG hat Filialen in Münster, Bonn, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Wuppertal und Osnabrück

Die Biomarkt-Kette mit Filialen in Münster, Bonn, Dortmund, Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Osnabrück und anderen Städten hat in Anlehnung an eine Lidl-Kampagne ein eigenes Plakat gestaltet. Bei Lidl werben Barbara Schöneberger, Helene Fischer sowie Max Giermann mit dem Slogan „Mehr Feiern. Mehr Freude. Mehr Lidl. – Unser Geburtstag, eure Party! – 50 Jahre mehr als günstig“, beim Biosupermarkt sind es eine Banane, eine rote Spitzpaprika und eine Rübe – in nahezu exakt gleicher Anordnung.

Obst und Gemüse, die an die drei Stars der Lidl-Kampagne erinnern, werben jedoch mit „Mehr Genuss. Mehr Fairness. Mehr SuperBio. – Wir feiern 50 Jahre Bio-Genuss! Feiern Sie mit uns und entdecken Sie unsere Jubiläumsangebote hier im Markt. – 50 Jahre Bio, wie es sein sollte.“ Die Ähnlichkeit zur Werbung des Discounters dürften den Verbrauchern auffallen und könnte Probleme bereiten.

„Wir feiern mit einem gewissen Augenzwinkern und einer großen Portion Stolz auf ,50 Jahre Bio‘“, sagt SuperBioMarkt-Marketingchef Linus Weistropp (41) der Bild. Mehr und mehr sehen er und seine Kollegen nämlich in einem verschärften Konkurrenzkampf mit den etablierten Discountern. Die haben die Zeichen der Zeit erkannt und setzen verstärkt auf Bio-Produkte. Weistropp hält dagegen, dass es sich bei den Produkten seines Marktes um „authentisches Bio“ handelt – ein weiterer Seitenhieb gegen Lidl und andere Konkurrenten. .

SuperBioMarkt AG lässt sich wegen Abklatsch der Lidl-Kampagne juristisch beraten

Lidl wollte sich auf Nachfrage wohl nicht äußern, ließ demnach lediglich verlautbaren: „Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt keine Angaben hierzu machen können.“ Die SuperBioMarkt AG jedenfalls scheint sich bewusst zu sein, dass ihre Kampagne Konsequenzen haben könnte – sie ließ sich demnach im Vorfeld extra juristisch beraten.