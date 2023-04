Bettwäsche als Gesundheitsrisiko: „Botanischer Garten“ voller Bakterien und Pilze

Wie oft waschen Sie ihre Bettwäsche? Ist das überhaupt nötig? Das sagen Forschung und Medizin über ein Mindestmaß an Hygiene im Bett.

Kassel – Kopfkissen, Matratzen, Bettbezüge: Wird hier die Hygiene vernachlässigt, kann das der Gesundheit schaden. Unschöne gelbe Flecken auf dem Bettzeug fallen oft erst beim Wechseln der Bettwäsche auf. Die sogenannten Stockflecken bergen ein Risiko. Denn die Mischung aus Schweiß, Speichel, Hautölen und Körperpflegeprodukten bietet Keimen und Pilzen einen idealen Nistplatz.

Oder wie es der Mikrobiologe Philip Tierno von der medizinischen Grossman-Universität in New York ausdrückt: Das Bettzeug kann sich schnell zu einem „botanischen Garten“ voller Bakterien und Pilze verwandeln. Mehr als ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir im Bett. Schon deshalb können die mikroskopisch kleinen Lebewesen in der Bettwäsche unserer Gesundheit schaden, erklärt Tierno gegenüber Business Insider.

Warum Bettwäsche waschen? Mit wem – oder was – wir unser Bett teilen

In unserer Bettwäsche befinden sich außerdem, auch wenn man sie nicht mit bloßem Auge sehen kann, Schuppen unserer Haut, so Alok Vij, Direktor der Dermatologie an der Cleveland Clinic Ohio. Ein Durchschnittsmensch verliere täglich eineinhalb Gramm abgestorbener Hautschuppen. Optisch veranschaulicht sei das fast ein halber Teelöffel voll toter Haut. „Bei jeder Art von Reibung wird die äußere Schicht der Hautzellen abgescheuert“, so der Mediziner, „ein großer Teil davon wird also beim nächtlichen Kontakt mit dem Bettlaken abgestoßen.“

Forschende der britischen Universität in Manchester haben in einer Studie gebrauchte Synthetik- und Federkissen auf ihre Kontamination mit Pilzarten untersucht. Von Kopfkissen, die zwischen eineinhalb und mehr als 20 Jahre alt waren und regelmäßig benutzt wurden, nahmen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genauestens unter die Lupe. Das Ergebnis: Pro Kopfkissen wurden zwischen vier und 16 verschiedene Pilzarten gefunden. In der Innenraumluft wurden durchschnittlich bis zu 150 Pilzarten identifiziert, wie eine weitere Untersuchung der Universität zeigt.

Bettwäsche mit Mikroorganismen teilen: Riskante Nachbarschaft

In Kombination mit durchschnittlich eineinhalb Litern Schweiß, die ein Mensch nachts produziert, ergibt diese Grundlage aus organischem Material und unserer Körpertemperatur ein perfektes Klima für die Pilze und Bakterien. Und auch Hausstaubmilben fühlen sich in der feuchtwarmen Umgebung wohl. Für Milben sind die Hautschuppen sogar eine Nahrungsquelle, weshalb sie sich besonders gerne in Betten einnisten. Eine Vorstellung, bei der sich nicht wenige ekeln.

Doch auch wer nichts dagegen hat, das Schlafgemach mit klitzekleinen Bettgenossen zu teilen, sollte ein Mindestmaß an Hygiene für seine Bettwäsche anlegen. Denn die Mikroben können eine Reihe von gesundheitlichen Problemen verursachen. Laut Dermatologe Vij gehören Hautprobleme wie Ausschlag und Ekzeme, sowie Asthma und Allergien zu den Symptomen, die kontaminierte Bettwäsche hervorrufen kann.

Risiko: Das passiert, wenn Sie ihre Bettwäsche nicht waschen

Hautausschlag

Ekzeme

Asthma

Allergische Reaktionen

Hautinfektionen

Atemprobleme

Milben, Pilze und Bakterien in der Bettwäsche: Das ist die Gefahr

Hausstaubmilben im Bett sind für viele Menschen ein unterschätztes Risiko. „Staubmilben können zu Juckreiz führen und Asthmaanfälle sowie saisonale Allergien auslösen“, betont der Dermatologe Vij. Atemprobleme können entstehen oder sich verschlimmern. Wer bereits an Asthma leidet, sei anfälliger für eine Hausstaubmilbenallergie. Aber auch ohne Asthma, könnten die Kleinstlebewesen Symptome wie Keuchen und Pfeifen hervorrufen. Zu viele Hausstaubmilben können bei Berührung mit der Haut außerdem einen Ausschlag verursachen, so der Mediziner. Daneben können auch einige Bakterien Hautausschläge, wie beispielsweise ein Ekzem hervorrufen.

So oft sollten Sie ihre Bettwäsche waschen

„Wenn Sie zulassen, dass Bakterien auf Ihrem Bettlaken leben und auf Ihre Haut gelangen, wenn Sie ins Bett hüpfen, könnten Sie Ihr Ekzem verschlimmern – oder es überhaupt erst entstehen lassen“, sagt Alok Vij. Ein mit Bakterien belastetes Bett mache die Haut zudem anfällig für die sogenannte Follikulitis, eine Entzündung, Infektion oder Reizung der Haarwurzel.

Mikrobiologe Tierno bestätigt diese gesundheitlichen Gefahren. Sowohl er als auch Dermatologe Vij raten daher zum wöchentlichen Waschen der Bettbezüge. Wer besonders viel schwitze oder seine Haustiere bei sich im Bett schlafen lasse, solle sie sogar häufiger wechseln. Ein absolutes Mindestmaß an Hygiene verlange allerdings, die Bettwäsche alle zwei Wochen zu waschen. (na)