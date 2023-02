„Werde hier nicht mehr einkaufen“: Kaufland-Kunde bereut Ekel-Fund - wird dann aber zurechtgestutzt

Von: Momir Takac

Kunde macht Ekel-Fund bei Kaufland: Schimmel in Käse-Packung. © Facebook.com/Screenshot

Ekel-Fund bei Kaufland: Ein Kunde kauft Käse mit Schimmel in der Packung. Dabei hätte das Produkt noch mehrere Wochen haltbar sein sollen.

Aachen - Es kommt im Supermarkt oder beim Discounter nicht selten vor, dass Waren verdorben sind. Ärgerlich ist es für Kunden, wenn man dies nicht schon während des Einkaufs bemerkt. Ein Kunde von Kaufland hat den Schimmel am Käse erst zu Hause festgestellt und den Ekel-Fund reklamiert, berichtet tz.de.

Ekel-Fund bei Kaufland: Kunde sauer über Schimmel im Käse

Wie wir bei Facebook erfahren, kaufte er eine Packung Käse in einer Kaufland-Filiale in Aachen. „Der wäre eigentlich haltbar bis zum 23.03.2023 gewesen, doch dies ist jetzt nicht mehr der Fall“, schreibt der Kunde. Seinem Beitrag fügte er Beweisfotos hinzu. Auf der Rückseite der Käse-Packung sind deutlich Schimmelflecken zu erkennen. Einer Verbraucherin wurde beim Auspacken ihres frisch bei Kaufland gekauften Käses schlecht.

„Ich würde mal die Kühlung überprüfen“, schimpft er. „Ich werde definitiv nicht mehr zu Kaufland einkaufen gehen. Das war ja nicht das erste Mal.“ Der Supermarkt reagierte auf den Beitrag, bedauerte den Ekel-Fund und schrieb, das Feedback „gerne an unser Kundenmanagement weiterleiten“ zu wollen. Auch ein anderer Kaufland-Kunde beschwerte sich über ein ekliges Produkt, wurde aber für sein Vorgehen kritisiert.

Kaufland-Käse verschimmelt: Nutzerin vermutet Luftzieher

In den Kommentaren findet sich noch ein weiterer Beitrag. Darin scheint sich eine Frau vom Fach zu äußern. Sie erteilt dem erbosten Kaufland-Kunden eine Lehre. Der Ekel-Fund sei kein Fall für eine Prüfung der Kühlung, schreibt sie. „Es ist ein Luftzieher.“ So nennt man es, wenn das Vakuum einer Packung beschädigt wird, das Lebensmittel Luft abbekommt, und es so zu Schimmelbildung kommen kann.

Die Nutzerin hat noch einen weiteren Verdacht. Sie spricht von einem Montagsprodukt. In der Industrie bezeichnet man so Erzeugnisse, die Produktionsfehler aufweisen können. Der Begriff rührt daher, dass sich zu Beginn der Arbeitswoche die Abläufe und Routinen noch nicht eingespielt haben, und es deshalb zu Fehlern kommen kann. Eine Kaufland-Kundin entdeckte in der Chipstüte eine vertrocknete Mücke. Ob hier auch ein Luftzieher schuld war? (mt)