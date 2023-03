Bekannt aus „Höhle der Löwen“: Schlafwürfel-Start-up ist insolvent

Unternehmen sucht Investor

Auch das bekannte Start-up-Unternehmen sleeperoo muss Insolvenz anmelden. Bis Mitte März soll ein Investor gefunden werden. Lesen Sie hier mehr:

Eine Nacht unter den Sternen, im Schwimmbad, am Meer oder unter Tieren – und das Zelt muss man nicht mal selbst auf- und abbauen: Das Konzept von sleeperoo bietet Übernachtungen im Schlafwürfel an, der an besonders ausgefallenen Orten aufgestellt wird. Gründerin Karen Löhnert hatte ihr Start-Up bei „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt und mit Dagmar Wöhrl eine Investorin gefunden.

HEIDELBERG24 verrät, warum das Start-up sleeperoo dennoch Insolvenz anmelden musste.

„Die Nacht, der Ort und Du“ lautet der Slogan von sleeperoo. Dagmar Wöhrl ist 2018 bei „Die Höhle der Löwen“ so von der Geschäftsidee begeistert, dass sie auf den Deal mit Karen Löhnert und ihrem Kollegen Dennis Brosseit, 20 Prozent für 250.000 Euro, eingeht. (resa)

