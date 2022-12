Bei zu hohen Heizkosten können auch Erwerbstätige Unterstützung bekommen

Von: Bona Hyun

Auch Erwerbstätige haben bei zu hohen Heizkosten Anspruch auf Unterstützung. © Anke Bingel/imago (Symbolbild)

Auch Erwerbstätige haben bei übersteigenden Heizkosten Anspruch auf Sozialleistungen. Wichtig: Die Anträge müssen nur schnell gestellt werden.

Düsseldorf – Der Winter wird nicht nur kalt, er wird auch teuer. Der Ukraine-Krieg treibt die Heizkosten in die Höhe. Bislang hatte die Bundesregierung Maßnahmen verkündet, die Bedürftige sowie Studenten und Azubis von zu hohen Heizkosten entlasten. Doch auch für Erwerbstätige mit geregeltem Einkommen gibt es die Möglichkeit, Sozialleistungen zu erhalten. Darauf weist die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hin. Es könnte auch dann ein Anspruch auf staatliche Unterstützung bestehen, wenn dies bisher nicht der Fall gewesen ist.

Zu hohe Heizkosten: Wie Erwerbstätige trotzdem Unterstützung einfordern können

Erwerbstätige würden die Hilfe auch dann erhalten, wenn ein kleineres verfügbares Vermögen vorhanden ist, zum Beispiel auf dem Girokonto oder Sparbuch. Das Vermögen darf laut Angaben der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bei Einzelpersonen nicht über 60.000 Euro liegen, für jede weitere Person im Haushalt liege die Grenze bei 30.000 Euro. Ansprüche bestehen grundsätzlich auch dann, wenn man die Rechnung bereits selbst beglichen hat. Wichtig an dieser Stelle ist, dass nur die Heizkosten erstattet werden. Stromkosten werden nur übernommen, wenn auch mit Strom geheizt wird. Für hohe Strom- und Gaspreise soll zudem die Strom- und Gaspreisbremse greifen.

Auch wenn die Heizkosten und die Preise für weitere Alternativen zum Heizen, wie Heizöl, weiter steigen werden, sollten Mieter nicht zu lange aufs Heizen verzichten und ab einer gewissen Temperatur trotzdem anfangen zu heizen. Die Heizkosten können übrigens auch mit einigen Tipps selbst niedrig gehalten werden. Verbraucher in Deutschland können mit verschiedenen Heiztipps nicht nur Gas sparen – unter Anwendung eines bestimmten Fenster-Tricks sparen Verbraucher beispielsweise viel Geld beim Heizen.

Unterstützung bei zu hohen Heizkosten: Wo können Erwerbstätige den Antrag stellen?

Die Anlaufstelle für den Antrag auf Unterstützung bei zu hohen Heizkosten ist das örtliche Jobcenter. Da etwaige Ansprüche im Rahmen der Grundsicherung gewährt werden und dafür die Regelungen zum Arbeitslosengeld II maßgeblich sind, muss ein regulärer Antrag auf ALG II gestellt werden. „Um keine Zeit verstreichen zu lassen, ist es sinnvoll, den Antrag zunächst formlos zu stellen. Hier reicht ein Satz, mit dem deutlich wird, dass man einen Antrag stellen möchte“, zitiert die dpa Kolja Ofenhammer, Experte für Kredit und Entschuldung bei der Verbraucherzentrale NRW. Nachweise könnten später nachgereicht werden.

Grundsätzlich sei allerdings Eile gefragt. Die Anträge sollten unmittelbar nach Erhalt der Rechnung gestellt werden, da Ansprüche sonst verloren gehen. Denn die Nachzahlungen gelten als Bedarf in dem Monat, in dem die Nachforderung fällig wird. Hat der Vermieter in der Nebenkostenabrechnung keine Frist gesetzt, werden Forderungen mit Zugang fällig. Auch bei erhöhten Abschlägen könnten Unterstützungsleistungen nicht im Nachhinein beantragt werden.

Zweiter Heizkostenzuschuss soll kommen: Bund will Bedürftige und Studenten entlasten

Bereits im Herbst hat der Bund verkündet, dass nach dem ersten Heizkostenzuschuss ein zweiter Heizkostenzuschuss 2022 für Bedürftige kommen wird. Betroffene Haushalte sollen noch Ende 2022 einen weiteren Zuschuss für ihre Heizkosten erhalten. Von dem zweiten Heizkostenzuschuss sollen alle Haushalte profitieren, die im Zeitraum vom 1. September bis 31. Dezember 2022 in mindestens einem Monat wohngeldberechtigt sind.

Allein lebende Wohngeld-Empfänger sollen einmalig 415 Euro bekommen, einem Zwei-Personen-Haushalt stehen 540 Euro zu und für jede weitere Person gibt es jeweils 100 Euro zusätzlich. An Studenten und Auszubildende, die Bafög oder andere staatliche Unterstützung erhalten, werden pauschal 345 Euro ausgezahlt.