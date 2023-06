Wissen Sie, warum das Eis „Bum Bum“ heißt und seine runde Form hat? Dahinter steckt ein historisches Ereignis

Das Bum Bum Eis erinnert mit seiner Form nicht ohne Grund an ein Sportgerät. © Schöller Eis/Screenshot Instagram

Das Bum Bum Eis gibt es schon seit über 30 Jahren. Hinter seiner Erfindung steckt ein legendärer Sieg eines bekannten deutschen Sportlers. Haben Sie ein Ahnung?

München – Bei diesem Eis scheiden sich die Geister: Für viele ist es der Inbegriff von Kindheitserinnerung, anderen wird bei seinem künstlichen Kaugummigeruch schlecht: Die Rede ist vom Bum Bum Eis. Eine mit knackiger roter Glasur ummantelte Vanille-Eiscreme an einem blauen Stiel, in dem sich ein Kaugummi versteckt. Egal, ob man es liebt oder verschmäht – woher das Kult-Eis seinen Namen und seine Form hat, wissen die wenigsten. Dabei steckt dahinter ein historischer Sportmoment.

Bum Bum Eis kam ein Jahr nach dem Wimbledon Sieg von Boris Becker auf den Markt

Was beim genauen Betrachten des legendären Eis auffällt: Es erinnert leicht an einen Tennisschläger in Miniaturform. Und das ist nicht ohne Grund so. 1985, ein Jahr, bevor das Eis auf den Markt kam, fand das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt statt, die Wimbledon Championships. Ausgerechnet ein deutscher Spieler, der bislang als Außenseiter galt, gewann das Turnier haushoch.

Der inzwischen 55-jährige Tennisspieler Boris Becker kreierte mit seinem Sieg 1985 einen der denkwürdigsten Momente der deutschen Sportgeschichte und wurde zum Held der Nation. Aber nicht nur das. Er sollte auch zur Inspiration für das bis heute gut verkaufte Bum Bum Eis werden.

Inspiration für seinen Namen zog das Bum Bum Eis aus Beckers Spitznamen

Boris Becker, dessen Sieg bei Wimbledon der Beginn für eine herausragende Sportkarriere war, wurde zu dieser Zeit häufig bei seinem Spitznamen „Bum Bum Boris“ genannt. Wie Deutschlandfunk berichtet, erfunden Fans sogar kleine Reime für den deutschen Sportler: „Dicke Lippe, rotes Haar – steht er sicher da, spielt seinen Trott, fast wie ein Gott. Das war spitze, das war spitze, wisst ihr das? Bum-Bum-Boris! Bum-Bum-Boris macht uns Spaß!“

So brachte Nestlé im Jahr 1986, kurz vor Beckers erneutem Titelgewinn, das tennisschlägerförmige Bum Bum Eis heraus, wie das Unternehmen auf seiner Website erklärt. Im Sommer desselben Jahres verkaufte sich das Eis herausragend und reihte sich damit im Stieleissortiment ein. Bis heute ist es ein absoluter Verkaufsschlager.

Zuletzt ging es für den damals beliebten Boris Becker allerdings steil bergab: Vergangenes Jahr musste er wegen Insolvenzvergehen ins Gefängnis – über seinen Aufenthalt berichtete er danach in einem Interview. Viele Zuschauer reagierten auf seine Tränen im Interview mit Hohn. (tt)