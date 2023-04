144 Baustellen geplant: Welche Autobahnen jetzt ausgebaut werden

Verkehrsminister Wissing sieht seine „Fesseln gelöst“. Engpässen auf deutschen Autobahnen will er jetzt zu Leibe rücken und Staus langfristig verhindern.

Berlin – Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) sieht durch die Beschlüsse der Koalitionsspitzen große Fortschritte für den Verkehrsbereich in Deutschland. Es seien „Fesseln gelöst“ worden, sagte er bereits am Mittwoch (29. März) in Berlin. Er freue sich sehr über das Ergebnis des Koalitionsausschusses, vor allem im Hinblick auf die Beseitigung von Engpässen bei Autobahnen und eine Stärkung der Bahn.

Bereits am Donnerstag (30. März) verkündete das Verkehrsministerium via Twitter Einzelheiten zu dem beschlossenen Modernisierungspaket. 144 Baustellen auf deutschen Autobahnen werden dort genannt, berichtet fr.de.

Deutsche Autobahnen: 144 Baustellen geplant – trotz verfehlter Klimaziele

Wissing wirbt um Verständnis, dürfte bei den Adressaten dieses Zitats jedoch offene Türen einrennen: „Wir brauchen die Akzeptanz und die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger für Veränderungen. Deshalb darf der Klimaschutz unsere Mobilität nicht einschränken. Was wir heute auf den Weg bringen, muss dauerhaft von der Gesellschaft mitgetragen werden“, sagt er gegenüber dem Verband der Deutschen Automobilindustrie.

Wissing weist zudem die Kritik zurück, die Reform bedeute eine Aufweichung der Klimaschutz-Vorgaben für den Verkehr. Der Verkehrsbereich hatte im vergangenen Jahr gesetzliche Ziele bei CO₂-Emissionen deutlich verfehlt, was Grund zur Beanstandung war. Bisher wird der jährliche Ausstoß an Treibhausgasen neben dem Sektor Verkehr auch separat für die Wirtschaftsbereiche Energie, Industrie, Gebäude, Landwirtschaft sowie Abfallwirtschaft und Sonstiges erhoben. Überschreitet ein Sektor die vereinbarten Jahresmengen, müssen die zuständigen Bundesministerien Sofortprogramme für mehr Klimaschutz ausarbeiten.

Laut Wissing gehe es in der Reform jedoch nicht darum, die Ambitionen im Klimaschutz herunterzuschrauben. Das Ministerium wolle die Klimaziele durchaus einhalten. Wenn diese aber sektorenübergreifend eingehalten würden, gebe es kein Grund für Schuldzuweisungen. „Die Erfüllung der Klimaschutzaufgaben bleibt immer eine Gesamtverantwortung einer Regierung“, sagt er. Nachsteuern muss die Bundesregierung in Zukunft nämlich erst, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Jahren die Hochrechnungen auf eine Verfehlung der Klimaziele für das Jahr 2030 hindeuten – und zwar für alle Sektoren zusammen.

Autobahn-Ausbau: Geplante Baustellen in Bayern, Hessen und Niedersachsen

Geplante Baustellen in Bayern A8 Anschlussstelle Ottobrunn (A 99) – Autobahndreieck Inntal – Anschlussstelle Traunstein A9 Autobahnkreuz München Frankfurter Ring – Anschlussstelle München Schwabing A92 Autobahnkreuz Neufahrn – Autobahndreieck München Flughafen A94 Anschlussstelle München Steinhausen – Anschlussstelle Feldkirchen A94 Anschlussstelle München Ost – Markt Schwaben A99 Autobahndreieck München Süd-West – West – Nord – Süd A3 Autobahndreieck München Süd-West – West – Nord – Süd

Geplante Baustellen in Hessen A3 Einzelprojekte zwischen Autobahnkreuz Wiesbaden und Autobahnkreuz Offenbach A5 Anschlussstelle Friedberg – Westkreuz Frankfurt – Autobahnkreuz Darmstadt A60 Autobahndreieck Mainspitz – Autobahndreieck Rüsselsheim A66 Schiersteiner Kreuz – Wiesbadener Kreuz A67 Autobahndreieck Mönchhof – Anschlussstelle Lorsch A45 Gambacher Kreuz – Anschlussstelle Haiger Burbach A5 Autobahndreieck Reiskirchen – Autobahndreieck Ohmtal A661 Autobahnkreuz Bad Homburg – Anschlussstelle Bad Homburg

Geplante Baustellen in Bremen und Niedersachsen A27 Autobahnkreuz Bremen – Anschlussstelle Überseestadt A2 Hannover Herrenhausen – Hannover Buchholz A7 Anschlussstelle Hildesheim – Anschlussstelle Salzgitter A30 Autobahnkreuz Lotte Osnabrück – Autobahnkreuz Osnabrück Süd

Wissing setzt sich mit Autobahn-Ausbau durch – Grüne willigen ein

In der Koalition war ein höheres Tempo bei bestimmten Autobahnprojekten zunächst umstritten. Die Grünen hatten eine diesbezügliche Forderung der FDP abgelehnt. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP einigten sich aber nun darauf, Autobahnprojekte zu beschleunigen. Und zwar bei Stauschwerpunkten und Engstellen.

Wissing sagte dazu, die Argumente für eine Beschleunigung hätten für sich gesprochen. Er verwies auf eine von seinem Ministerium vorgelegte Prognose, die in den kommenden Jahrzehnten eine deutliche Zunahme des Straßenverkehrs voraussagt. Mit Blick auf die Grünen sagte er, es sei ihm völlig klar, dass es für den Koalitionspartner ein großer Schritt sei, dem Ausbau der Autobahnen zuzustimmen. Die Infrastruktur müsse aber vorausschauend ausgebaut werden, denn: „Wir sind auf Mobilität und Logistik angewiesen.“ (na/dpa)