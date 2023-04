Neue Testergebnisse belegen: Schnellladen von Elektroautos schadet dem Akku

Von: Michelle Mantey

Auf langer Strecke das Elektroauto schnell aufladen? Das kann nach neusten Ergebnissen die Alterung des Akkus erheblich beschleunigen.

Bremen – Der Akku ist der wichtigste Bestandteil eines Elektroautos. Daher soll er auch möglichst lange halten. Nun haben Tests ergeben, dass bestimmte Faktoren die Akkuleistung erheblich verringern können. So berichtet die Auto Bild, dass insbesondere häufiges Schnellladen dem Akku schaden kann.

Wer gerne mit dem Auto in den Urlaub fährt oder oft weitere Strecken zurücklegt, der kommt um das Schnellladen nicht herum. Im Kleingedruckten weisen die Hersteller laut Focus Online daraufhin, dass der Power-Lader nicht zu häufig benutzt werden soll. Doch was tun, wenn der Andrang an der Zapfsäule immer größer wird?

Test haben ergeben, dass Schnellladen der Elektroautos die Alterung des Akkus beschleunigen kann. © imago

Durch Schnellladen des Elektroautos altert der Akku 17 Prozent schneller

Laut der Auto Bild nimmt das Speichervermögen nach jedem Ladezyklus des Schnellladens ab. Ein österreichisches Start-up namens Aviloo kam durch Tests an gebrauchten Akkus zu dem Ergebnis, dass die Alterung des Akkus durch Schnellladen um circa 17 Prozent verstärkt wird. Ein Fünftel des Speichervermögens verliert der Akku, wenn er nur durch Schnellladen aufgefüllt wird.

Daher rät das österreichische Unternehmen, die Schnellladefunktion nur zu nutzen, wenn sie zwingen notwendig ist. Auch die Forscher in einer Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) raten dazu, Fahrzeuge über Nacht im eigenen Haus zu laden, um das Stromnetz nicht zu überlasten. Laut Aviloo gibt es noch weitere Einflussfaktoren auf den Akku des Elektroautos:

Temperatur Besonders zu heiße Temperaturen führen zu schneller Alterung Standzeit des Autos Längeres Parken kann die Akkuleistung verringern Schnellladen Alterung wird um 17 Prozent verstärkt

Akkuleistung von E-Autos soll durch Kälte oder Hitze nicht beeinträchtigt werden

Nach Bericht des ADAC haben Elektroautos ein intelligentes Batteriemanagement, das Temperatur und Spannungen innerhalb der Batterie messen kann. Somit soll die Akkuleistung durch Kälte und Hitze wiederum nicht beeinträchtigt werden. Doch was tun, wenn die Akkuleistung tatsächlich nachlässt?

Die meisten Hersteller versprechen eine 70-prozentige Mindestkapazität bei einer Nutzung von acht Jahren und 160.000 gefahrenen Kilometern. Sollte die Mindestkapazität früher unter 70 Prozent sinken, so versprechen viele Hersteller eine Garantie und einen kostenfreien Austausch der Batterie.

Schnellladen und Standzeit: Diese Faktoren schaden dem Akku des Elektroautos

Doch hierbei gilt besondere Vorsicht: Laut dem ADAC kann der Austausch durch unsachgemäße Arbeiten am Auto, Nachrüstungen oder nicht rechtzeitige Wartung abgelehnt werden. Noch ist unklar, ob sich Hersteller bei einer Ablehnung auch auf mögliche unsachgemäßes Laden berufen. Bei den Autohersteller Nissan und BMW entfällt die Garantie bei längerer Standzeit des Elektroautos.

Muss der Akku auf eigene Kosten getauscht werden, kann das sehr teuer werden. Wird das Auto gebraucht gekauft, so sollte vor dem Kauf eine Überprüfung der Batterieleistung erfolgen. Das kann durch die Prüfung des sogenannten State of Health (SoH) erfolgen. Aber die Entwicklung leistungsfähiger Akkus schreitet weiter voran. So arbeitet ein Forschungsteam an einer Sauerstoff-Ionen-Batterie, welche die Speicherung grüner Energie revolutionieren soll. (mima)