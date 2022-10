Energiekrise – EnBW erhöht Gaspreise ab Dezember

Von: Marten Kopf

Die Energiekrise macht Versorgern wie Verbrauchern zunehmend zu schaffen. Die baden-württembergische EnBW reagiert nun – und erhöht ab Dezember die Gaspreise deutlich. Wieder. Wie stark der Anstieg ausfällt, lesen Sie hier:

Karlsruhe - Nur wenige Monate nach der letzten kräftigen Erhöhung hebt der Energieversorger EnBW Energie Baden-Württemberg AG die Gaspreise weiter massiv an. Zum 1. Dezember steigen die Preise in der Grundversorgung. Der bisherige Durchschnittspreis an den Großhandelsmärkten für das laufende Jahr habe sich verfünffacht, zeitweise gar verzehnfacht. Auch nach der Preiserhöhung liege der Gaspreis bei der EnBW allerdings weiterhin unter dem Marktdurchschnitt.

Die durch den Ukraine-Konflikt drastisch gestiegenen Gaspreise machen Versorgern wie Verbrauchern zunehmend zu schaffen. Auch kommunale Versorger ächzen unter der Energiekrise. (mko)