E-Autos belasten Stromnetz enorm: Studie rät zu zwei Maßnahmen

Von: Robin Dittrich

Immer mehr Verbraucher in Deutschland fahren E-Autos. Die Nachfrage nach Strom wächst. Forscher haben untersucht, wie das Stromnetz trotz der Last stabil bleibt.

Berlin – Die Anzahl an E-Autos in Deutschland nimmer immer weiter zu. Im Jahr 2023 sind laut ADAC-Mobilitätsbericht erstmals über eine Million E-Autos zugelassen. Dadurch wird das Stromnetz zunehmend belastet. Wissenschaftler in den USA haben sich mit der Frage von Stromangebot und -nachfrage befasst. Zwei Strategien sind demnach für das Stromnetz entscheidend, so ihr Fazit.

Stromnetz wird durch E-Autos zeitweise stark belastet

Zu welchen Zeiten laden Sie ihr E-Auto auf – tagsüber oder doch eher abends mit dem eigenen Strom? Der ist oftmals günstiger, als wenn Verbraucher ihr Auto unterwegs oder bei der Arbeit aufladen würden. Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge sind zwar auf der einen Seite gut für die Umwelt, belasten auf der anderen Seite das Stromnetz in den Abendstunden enorm, wenn sie stets nur dann aufgeladen werden. Am Mittag wird dann deutlich zu viel Strom erzeugt, obwohl dieser nicht benötigt wird. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT).

E-Autos belasten das Stromnetz zunehmend – diese zwei Maßnahmen können dabei helfen. © Jochen Tack/Imago (Symbolbild)

Wie die Forscher des MIT in ihrer Analyse festhalten, übersteigt die Photovoltaik-Erzeugung die bestehende Nachfrage nach Strom zur Mittagszeit. Die Stromerzeugung kann die hohe Nachfrage am Abend allerdings nicht vollständig bewältigen. Ihre Tests führte das MIT-Team in Dallas sowie New York durch. Die hohe Belastung am Abend ergibt sich nicht nur dadurch, dass viele Verbraucher ihre E-Autos am Abend aufladen. Sondern auch, weil währenddessen viele Elektrogeräte im eigenen Haushalt genutzt werden.

Mit diesen zwei Maßnahmen wird das Stromnetz trotz E-Autos nicht überlastet

Welche Lösungen bieten die MIT-Forscher an, um die Belastung des Stromnetzes so gering wie möglich zu halten? Wichtig wäre es, die Belastung gleichmäßig auf den Tag zu verteilen, um am Abend nicht für eine Überlastung zu sorgen. Die E-Autos sollten deshalb eher während der Arbeitszeit geladen werden. Zu dieser Zeit wird am meisten Solarstrom erzeugt, durch den die E-Autos direkt geladen werden können. Wer eine längere Zeit bei der Arbeit verbringt, kann dann schwächere Ladesäulen nutzen, um das Auto langsamer aufzuladen – so wird das Aufladen günstiger.

Eine weitere Maßnahme gegen die Überlastung des Stromnetzes ist es, das Auto nicht am Abend, sondern in der Nacht zu laden. Das E-Auto kann dann kurz vor dem Schlafengehen angesteckt werden. „Die Kombination von verzögertem Laden zu Hause und Laden am Arbeitsplatz kann eine besonders erfolgreiche Strategie sein“, schreiben die Verfasser der Studie. In Bayern gibt es sogar eine erste Teststrecke, die E-Autos während der Fahrt auflädt. Das Laden des E-Autos im eigenen Haus kann auch dank der Strompreisbremse günstiger sein.