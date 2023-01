Selbstfahrende Autos bis zu 130 km/h erlaubt – wann wird‘s ganz autonom?

Von: Fabian Pieper

Seit Beginn des Jahres darf auch auf Autobahnen in Deutschland autonom gefahren werden. © Carsten Koall/dpa

Seit Januar 2023 dürfen selbstfahrende Autos auch auf Autobahnen fahren. Das werden vorerst Einzelfälle bleiben. Warum autonome Autos noch warten müssen.

Berlin – Während der Autofahrt Zeitung lesen, sich angeregt mit seinen Mitfahrerin unterhalten oder einfach nur die Arme und Beine ein wenig ausruhen – das alles ist seit Jahresbeginn in Deutschland auf der Autobahn theoretisch möglich. Denn seit dem 1. Januar 2023 liegt die Maximalgeschwindigkeit für selbstfahrende Autos nicht mehr bei nur 60 Stundenkilometern, sondern bei Tempo 130. Das ist allerdings an Bedingungen geknüpft. Und bis diese Art zu Reisen eine echte Alternative wird, dürfte es laut Experten noch ein paar Jahre dauern.

Bereits vor dem Jahreswechsel durften derartige Fahrzeuge erst dann automatisiert fahren, wenn sie sich auf einer Straße mit baulich getrennten Richtungsfahrbahnen befinden, auf der weder Radfahrer noch Fußgänger verkehren dürfen. Daran hat sich auch seit dem 1. Januar 2023 nichts geändert, einzig die Autos dürfen nun mehr als doppelt so schnell fahren. Allerdings muss auch weiterhin ein Fahrer hinter dem Lenkrad sitzen, der wach und damit in der Lage ist, jederzeit innerhalb von maximal zehn Sekunden das Steuer wieder komplett an sich zu reißen. Ein Nickerchen während der Fahrt zu halten, das ist demnach derzeit in jedem Fall noch verboten.

In diese fünf Kategorien ist autonomes Fahren eingeteilt

Stufe 1: Assistiertes Fahren: Der Fahrer steuert das Fahrzeug selbstständig, einzelne Assistenzsysteme dürfen unterstützen, etwa der Tempomat.

Der Fahrer steuert das Fahrzeug selbstständig, einzelne Assistenzsysteme dürfen unterstützen, etwa der Tempomat. Stufe 2: Teilautomatisiertes Fahren: Der Fahrer steuert das Fahrzeug selbstständig, allerdings übernimmt es einzelne Aufgaben zeitweilig selbst, etwa das Bremen, Beschleunigen oder Halten der Fahrspur.

Der Fahrer steuert das Fahrzeug selbstständig, allerdings übernimmt es einzelne Aufgaben zeitweilig selbst, etwa das Bremen, Beschleunigen oder Halten der Fahrspur. Stufe 3: Hochautomatisiertes Fahren: Das Fahrzeug übernimmt in manchen Situation für einen begrenzten die Kontrolle über das Fahren, der Fahrer muss allerdings jederzeit die Kontrolle kurzfristig wiederaufnehmen können.

Das Fahrzeug übernimmt in manchen Situation für einen begrenzten die Kontrolle über das Fahren, der Fahrer muss allerdings jederzeit die Kontrolle kurzfristig wiederaufnehmen können. Stufe 4: Vollautomatisiertes Fahren: Das Fahrzeug übernimmt alle Fahraufgaben selber und kann längere Strecken so zurücklegen. Der Fahrer ist dabei lediglich Passagier und könnte sogar schlafen. Das Fahrzeug erkennt allerdings seine Grenzen so rechtzeitig, dass es einen sicheren Zustand herstellen kann, indem es den Fahrer darauf aufmerksam macht oder selbstständig einen Parkplatz aufsucht.

Das Fahrzeug übernimmt alle Fahraufgaben selber und kann längere Strecken so zurücklegen. Der Fahrer ist dabei lediglich Passagier und könnte sogar schlafen. Das Fahrzeug erkennt allerdings seine Grenzen so rechtzeitig, dass es einen sicheren Zustand herstellen kann, indem es den Fahrer darauf aufmerksam macht oder selbstständig einen Parkplatz aufsucht. Stufe 5: Autonomes Fahren: Das Fahrzeug übernimmt alle Fahraufgaben selber, es muss kein Fahrer im Fahrzeug sitzen. Auch komplexe Fahrsituationen an Kreuzungen oder im Stadtverkehr können vom Fahrzeug bewältigt werden.

Aber: Noch hat das Kraftfahrt-Bundesamt die Straßenverkehrsordnung die neue Regelung noch nicht angepasst und zertifiziert. Bis dahin gilt hierzulande weiterhin die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h für eine sogenannte Stufe-3-Automatisierung. Bislang hat lediglich da Weltforum für die Harmonisierung von Fahrzeugvorschriften der UN-Wirtschaftskommissionen (UNECE) die Rahmenbedingungen geändert. Da Deutschland diesem Verbund angehört, dürfte im Laufe des Jahres mit einer Anpassung hierzulande zu rechnen sein.

Derzeit nur zwei Fahrzeuge für hochautomatisiertes Fahren zugelassen

Eine wirkliche Rolle spielt das allerdings derzeit noch nicht, denn: Mit der S-Klasse und dem EQS von Mercedes sind aktuell lediglich zwei Fahrzeuge in Deutschland zugelassen, die auf Stufe 3 automatisiert fahren dürfen. Und die sind noch nicht auf die neue Geschwindigkeitsbegrenzung umgestellt, was aber ebenfalls mittelfristig erfolgen soll, so das Unternehmen. Demnächst möchte BMW ebenfalls ein entsprechendes Fahrzeug auf den Markt bringen.

Sobald diese letzten beiden Schritte allerdings genommen sind, wäre es möglich, sich während der Fahrt auch kurzzeitig mit anderen Dingen zu beschäftigen. Die Heraufsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung jedenfalls gilt als Meilenstein, da das hochautomatisierte Fahren vor allem für Langstrecken interessant ist, zumal so lediglich auf Kraftfahrstraßen und Autobahnen gefahren werden darf. Tempo 60 machte dort bislang lediglich im Stau oder stockenden Verkehr Sinn.

Autonomes Fahren wohl nicht mehr in diesem Jahrzehnt

Bis zur vollständigen Automatisierung des Fahrens – wie in einem Tesla-Werbevideo, das jedoch eine Fälschung war – dürfte es allerdings noch ein paar Jahre dauern. Das erklärte Meike Jipp, Verkehrswissenschaftlerin vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, gegenüber der Tagesschau. „Das wird nach und nach praktisch immer mehr System-Funktionalitäten geben, bis wir dann bei dieser Ausbaustufe angekommen sind.“ Sie rechne in diesem Jahrzehnt nicht mehr damit, dass vollständig autonom fahrende Fahrzeuge in Deutschland zu sehen sein werden. Bis dahin soll in Hamburg eine Teststrecke für autonom fahre Lkw entstehen. Das autonom fahrende Auto ohne Mensch hinter dem Steuer könmnte dann nach 2030 in Deutschland zu sehen sein.