Knöllchen als Autofahrer vermeiden: Die größten Verkehrssünden im Straßenverkehr

Wie war das gleich nochmal? Alle Räder stehen still, selbst wenn kein anderes Auto in Sichtweite ist? (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/Imago

Beim Autofahren begehen viele Menschen unbewusst Verkehrssünden, die kosten. Dabei kennt jeder die Regeln und könnte sie vermeiden.

München - Man hat sie irgendwann einmal gehört, gelernt und beachtet: die Verkehrsregeln. Doch mit der Zeit schleicht sich bei vielen Autofahrerinnen und Autofahrern der „Schlendrian“ ein und Knöllchen sind die Folge. Immerhin fährt man ja nun seit Jahren Auto und hat es im Griff. Da ist es nicht so wichtig, beim jedem Stoppschild anzuhalten und beim Abbiegen den Blinker zu setzen. Oder doch?

Knöllchen als Autofahrer vermeiden und Verkehrszeichen beachten - Stopp heißt Stopp

Im Laufe der Zeit macht sich im Verkehrsalltag oft eine gewisse Lässigkeit breit. Während Führerschein-Neulinge penibel darauf achten, beim Stoppschild anzuhalten, wird dieses Fahrverhalten im Laufe der Zeit abgelöst. So werden Autofahrer schnell vom umsichtigen Verkehrsteilnehmer zum Verkehrssünder und mit Strafzetteln oder den wie im Volksmund genannten Knöllchen bestraft.

Beim Stoppschild halten viele langjährige Verkehrsteilnehmer nur mehr dann an, wenn andere Autos vorbeifahren und die Weiterfahrt unmöglich ist. Ist niemand in Sicht, fahren viele ungeniert weiter. Ein Verkehrsdelikt, denn am Stoppschild muss ein Fahrzeug mit allen Rädern zum Stillstand kommen. Entweder hält man an der weißen Linie oder an der Sichtlinie und bleibt still stehen, bevor es weitergeht. Wer beim Durchfahren erwischt wird, legt für diese Verkehrssünde 10 Euro hin.

Aussehen und Bedeutung eines Stoppschildes kennen schon Schulkinder. Dieses neue Verkehrsschild, das nur wenige kennen, sorgt für Verwirrung.

Knöllchen vermeiden und Blinken - auch wenn es keiner sieht

„... Schwupps, die Polizei hat´s nicht gesehen ...“ Von der rechten auf die linke Spur und wieder zurück. Bitte immer nur mit Blinker. Führerschein-Prüflinge wissen: Wer als Autofahrer auf der Autobahn die Spur wechselt, ohne den Blinker zu setzen, fällt durch. Doch auch hier schleichen sich Lässigkeiten im Laufe der Zeit in den Verkehrsalltag ein. Sicher blicken Autofahrer beim Überholmanöver noch über die Schulter oder in den Rückspiegel. Doch den kleinen Hebel betätigen weniger. Dabei gilt es, vor jedem Spurwechsel und Abbiegen zu blinken. Werden „blinkerfaule“ Fahrer erwischt, kostet sie dieses Verhalten zehn Euro. Hat jemand den Blinker nicht gesetzt und kommt es zu einem Unfall, kann es sein, dass der- oder diejenige als Hauptschuldiger an dem Unfall verurteilt wird.

Ein anderes Thema beschäftigte das Gericht: Ein Autofahrer fährt bei einem Unfall gegen einen geparkten Anhänger. Der rollt los und verursacht einen Schaden an einem Gebäude.. Wer muss hier aufkommen?.

Autofahrer müssen Rechtsfahrgebot beachten - aber nicht beim Überholen

In der Fahrschule lernt jederangehende Autofahrer: „Ein anderes Fahrzeug von rechts zu überholen ist verboten.“ Grundlage für die Regelung findet sich in Paragraf 5 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung (StVO). Den Vordermann auf der Autobahn rechts zu überholen, kann richtig teuer werden. Ein Bußgeld von rund 100 Euro und ein Punkt in Flensburg können die Folge sein, schreibt bussgeldkatalog.org.

Rechts überholt werden darf auf der Autobahn übrigens nur, wenn auf der linken Spur eine Fahrzeugschlange im Stau steht oder langsam fährt.

Knöllchen unberechtigt, weil der Paarkscheinautomat kaputt ist

In der Stadt einen freien Parkplatz finden, ist nahezu ein Sechser im Lotto für jeden Autofahrer. So richtig glücklich kann es machen, wenn dann auch noch der Parkscheinautomat kaputt ist. Schließlich kann an einem kaputten Automaten niemand für das Parken zahlen. Falsch gedacht! Ein defekter Automat ist keine Einladung zum unentgeltlichen Parken.

Vielmehr sind Autobesitzer verpflichtet, eine Parkscheibe mit der genauen Uhrzeit deutlich sichtbar hinter die Frontscheibe zu legen. Das soll sicherstellen, dass die Höchstparkdauer nicht überschritten wird. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Knöllchen in Höhe von zehn bis 30 Euro rechnen.

Kostet kein Strafe, dafür jeden Autofahrer Zeit und Nerven

Ein Stau hat immer einen Grund. Pendler ärgern sich im Berufsverkehr oft darüber, dass wenige das Reißverschlusssystem an Engstellen einhalten. Beim Reißverschlusssystem lässt jeder auf der durchgehenden Spur einen Autofahrer der anderen Spur einfädeln. Damit greifen die Autos zusammen, wie die Glieder eines Reißverschlusses. Wer nicht mitmacht, sich vorher reindrängelt oder andere an der Engstelle nicht einfädeln lässt, kann das Stocken des Verkehrsflusses verursachen. Halten sich viele Autofahrer nicht an dieses Prinzip, ist der Stau garantiert.