Hier wird der Urlaub mit dem Auto teuer: Der Maut-Vergleich

Von: Anna-Lena Kiegerl

In Deutschland gilt die Maut nur für Lkw. In den meisten Ländern Europas ist das anders. Wo Maut fällig wird und wie hoch die Preise sind, erfahren Sie hier.

Syke – Mit den Osterferien beginnt auch langsam wieder die Reisezeit für die Deutschen. Viele sind dann mit dem Auto unterwegs, statt den Flieger oder die Bahn zu nutzen. Doch je nach Reiseland können Maut-Gebühren anfallen. Deshalb sollten Sie sich vor Reiseantritt genaustens über die Regeln informieren. Denn bei Verstößen drohen hohe Bußgelder. Wir geben den Überblick über die Maut-Bestimmungen in Europa.

Teurer Urlaub: In 24 Ländern Europas wird Maut fällig

Laut ADAC muss in ganzen 24 europäischen Ländern Maut gezahlt werden. Dabei gibt es verschiedene Formen. Die Vignette ist eine davon. Sie gilt unterschiedlich lange und kann für verschiedene Zeiträume gekauft werden. Bei der streckenbezogenen Maut muss für die zurückgelegten Kilometer gezahlt werden. Je nach Land zahlt man dabei beim Auf- und Abfahren von der Autobahn oder Straße. Zusätzlich verlangen einige Länder Gebühren für Tunnel, Brücken und Pässe. Diese kommen dann zu der normalen Mautgebühr hinzu.

Hier finden Sie die Art der Maut, sowie die Preise für Pkw und Bußgeld.

Land | Art der Maut Kosten | Bußgeld Belarus | Streckenabhängige Maut Individuell | kein Angabe zum Bußgeld Bosnien-Herzegowina | Streckenabhängige Maut zwischen 1,20€ und 9,50€ | Bußgeld bis zu 100€ Bulgarien | Vignette Woche: 7,00€, Monat: 14,00€, Jahr: 150€ | Bußgeld 150€ Frankreich | Streckenabhängige Maut Individuell | keine Angabe zum Bußgeld Griechenland | Streckenabhängige Maut Individuell | keine Angabe zum Bußgeld Großbritannien | Streckenabhängige Maut Autobahn: zwischen 7 und 8,20 Pfund | Bußgeld: 73€ bis 220€ Irland | Streckenabhängige Maut Individuell | Bußgeld 41€ bis 103€ Italien | Streckenabhängige Maut Individuell | Bußgeld 6000 € Kroatien | Streckenabhängige Maut Individuell | keine Angabe zum Bußgeld Montenegro | Streckenabhängige Maut Individuell | keine Angabe zum Bußgeld Nordmazedonien | Streckenabhängige Maut Individuell | keine Angabe zum Bußgeld Norwegen | Streckenabhängige Maut Individuell | keine Angabe zum Bußgeld Österreich | Vignette 10 Tage: 9,90€, 2 Monate: 29,00€, Jahr 96,40€ | Ersatzmaut 120€ oder Bußgeld ab 300€ Polen | Streckenabhängige Maut Individuell | Bußgeld bis zu 1500 PLN Portugal | Streckenabhängige Maut Individuell | Bußgeld 25€ bis 125€ plus Gebühren Rumänien | Vignette Woche: 3,00€, 1 Monat: 13,00€, 3 Monate: 13,00€, Jahr: 28,00€ | Bußgeld 80€ Schweiz | Vignette Jahr: 42,00€ | Bußgeld 174€ plus Kosten für Vignette Serbien | Streckenabhängige Maut Individuell | keine Angabe zum Bußgeld Slowakei | Vignette 10 Tage: 12,00€, Monat: 17,00€, Jahr: 60,00€ | Bußgeld ab 80€ Slowenien | Vignette Woche: 15,00€, Monat: 30,00€, Jahr 110,00€ | Bußgeld 300-800€, bei Sofortzahlung 150€ Spanien | Streckenabhängige Maut Individuell | keine Angabe zum Bußgeld Tschechien | Vignette 10 Tage: 13,00€, Monat: 18,00€, Jahr: 61,00€ | Bußgeld ab 195€ Türkei | Streckenabhängige Maut Individuell | keine Angabe zum Bußgeld Ungarn | Vignette 10 Tage: 15,00€, Monat: 25,00€, Jahr 130,00€ | Bußgeld 162€

In diesen Ländern muss man zusätzlich für Tunnel, Brücken und Pässe bezahlen:

Albanien



Belgien



Dänemark



Deutschland



Frankreich



Italien



Montenegro



Niederlande



Österreich



Schweden



Schweiz

Deutschland: Keine Maut für Pkw

In Deutschland fallen dagegen für Pkw-Fahrer keine Maut-Gebühren an. Lediglich Lkw zahlen Gebühren für die Nutzung der Autobahn. Im Koalitionsausschuss wurden neue Preise für die Lkw-Maut bestimmt. So heißt es auf der Website des Bundesamts für Logistik und Mobilität zur Lkw-Maut: „Die Mautpflicht gilt für Lkw und Fahrzeugkombinationen ab einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 t auf Bundesautobahnen, einschließlich der Tank- und Rastanlagen und Bundesstraßen.“ Solange man sich also in Deutschland befindet, kann man ohne Kosten die Straßen nutzen. Jedoch sollte man bereits kurz vor der Grenze an die Maut denken, vor allem in Fällen von Vignetten müssen diese noch vor der Grenze gekauft werden.

Teuerste und billigste Strecke unterscheiden sich stark

Für Italien-Urlauber eine schlechte Nachricht: Hier sind laut billiger-mietwagen.de die Gebühren für die Nutzung von Autobahnen und Co. sehr teuer. 100 Kilometer Strecke kosten im Schnitt 7 Euro. Die teuerste Strecke befindet sich hingegen in Frankreich. Zwischen Bordeaux und Marseille zahlt man ganze 55,80 Euro für die Nutzung der Straße. Dahingegen findet man die billigste Maut-Strecke in Portugal. Zwischen Lissabon und Estoril kostet die Nutzung nur 40 Cent.