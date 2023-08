Flop statt Zukunftsmodell: Viele Deutsche haben kein Interesse am E-Auto

Von: Bettina Menzel

Die Mehrheit der Deutschen plant aktuell offenbar nicht, auf ein E-Auto umzusteigen (Symbolbild). © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Bis 2030 sollen 15 Millionen E-Autos auf deutschen Straßen unterwegs sein. Doch teilweise sehen die Bundesbürger einen Wechsel offenbar noch skeptisch.

Berlin – E-Autos sind die Technologie der Zukunft – und haben schon heute viele praktische Vorteile. Elektrofahrzeuge müssen seltener in die Werkstatt als herkömmliche Pkws. Parkplätze sind oftmals gratis und sogar rechts überholen ist auf Busspuren in bestimmten Fällen erlaubt. Die Deutschen scheinen laut einer aktuellen Umfrage allerdings noch zögerlich beim Kauf von strombetriebenen Pkws. Grund ist häufig die geringe Reichweite – vor allem im Sommer – oder fehlende Ladesäulen auf Autobahnen. Doch es gibt auch positive Entwicklungen auf dem E-Auto-Markt.

Umfrage zu E-Autos: Rund drei Viertel der Deutschen wollen Verbrenner weiterfahren

E-Autos sind im Trend, doch die Menschen hierzulande scheinen noch nicht überzeugt von der neuen Art der Fortbewegung. Wie eine Umfrage von Civey im Auftrag der Automobilwoche Anfang August ergab, wollen 73 Prozent der Befragten, die derzeit einen Benziner oder Diesel fahren, möglichst lange an dieser Antriebsart festhalten. Knapp jeder zehnte Autofahrer (acht Prozent) gab an, noch unschlüssig zu sein. Nur rund zehn Prozent wollten demnach auf ein E-Auto umsteigen.

„Damit ist nur ein kleinerer Teil der Autofahrer bereit, die Antriebstechnologie zu wechseln“, hieß es in der Fachzeitschrift. Die Gründe dafür lagen laut Umfrage nicht an der Technologie selbst. Stattdessen gaben die Befragten die noch zu wenig ausgebaute Infrastruktur, die zu hohen Preise und die aus ihrer Sicht unzureichende staatliche Förderung als Begründung für ihr Zögern an. International hinkt die Bundesrepublik beim Ausbau der Ladeinfrastruktur tatsächlich hinterher. Der rasche Ausbau ist laut Experten entscheidend für das weitere Wachstum des Marktes.

ADAC-Umfrage: Ein Drittel aller Autofahrer will auf E-Autos umsteigen

In einer ebenfalls im August durchgeführten repräsentativen Umfrage des Automobilclubs ADAC fallen die Zahlen deutlich anders aus. Demnach geht jeder dritte Umfrage-Teilnehmer davon aus, sich bei seinem nächsten Autokauf für ein Elektrofahrzeug zu entscheiden. Auf die Frage, wie wahrscheinlich es sei, dass ihr nächster Pkw ein E-Auto sein werde, antworteten 24 Prozent mit „wahrscheinlich“ und neun Prozent mit „sehr wahrscheinlich“.

Als Gründe für den potenziellen Wechsel nannten zwei Drittel (65 Prozent) derjenigen, die potenziell umsteigen wollen, den Beitrag zum Klimaschutz von Elektroautos. Die Hälfte (51 Prozent) sah auch in den steigenden Benzin- und Dieselpreisen einen Grund für den Wechsel und 41 Prozent die finanzielle Förderung durch den Staat. Bis zum Jahr 2045 will die Bundesregierung die Klimaneutralität in Deutschland erreichen.

Deutschland unter den führenden E-Auto-Nationen – Unternehmen haben die Nase vorn

Bis zum Jahr 2030 sollen auf deutschen Straßen insgesamt 15 Millionen E-Autos unterwegs sein. Dieses Ziel werde die Bundesregierung laut Experten „bei weitem verfehlen“, wie eine Untersuchung kürzlich zeigte. Tatsächlich scheint es noch ein weiter Weg bis zur Zielmarke: Zu Beginn des Jahres 2023 waren laut Kraftfahr-Bundesamt 1.013.009 Elektro-Pkw zugelassen, bei den Plug-in-Hybriden waren es 864.712 Zulassungen.

Immerhin die Tendenz scheint aber zu stimmen: Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt waren 63,8 Prozent mehr E-Autos auf dem Markt. Weltweit stieg der Anteil von neu zugelassenen Elektrofahrzeugen im Jahr 2022 auf 16 Prozent, wobei Deutschland mit 37 Prozent Anteil einen Spitzenplatz einnahm.

Neben dem Reichweitenproblem stehen die Akkus von E-Autos auch aufgrund ihrer hohen Entzündbarkeit in der Kritik. Wissenschaftler forschen derzeit an einer Substanz, die E-Auto-Akkus brandsicher macht. (bme/dpa).