Begleitetes Fahren und digitaler Führerschein: Was sich für Autofahrer ändern soll

Von: Stella Henrich

Teilen

Die EU-Kommission will den Führerschein ab 17 Jahren in ganz Europa erlauben. Auch weitere Auto-Änderungen sind geplant.

Hamburg – Mit Beginn des neuen Jahres sind bereits einige neue Regeln für Autofahrer in Kraft getreten. Von der Maskenpflicht im Verbandskasten, der orangefarbenen Plakette auf dem Nummernschild bis hin zu neuen Typenklassen für die Autoversicherung und dem Wegfall der Förderung für bestimmte Elektrofahrzeuge – es hat sich einiges geändert für Fahrzeughalter.

Zum Schutz der Verkehrsteilnehmer plant die EU jetzt, begleitetes Autofahren ab 17 Jahren in der gesamten Europäischen Union zu erlauben. Wie es in Deutschland und Österreich bereits möglich ist, sieht der Plan der EU-Kommission nun vor, dass alle Jugendliche in der EU mit 17 Jahren ihren Führerschein machen und bis zur Volljährigkeit in Begleitung fahren dürfen.

Änderung für Autofahrer: EU will Zahl der Verkehrsunfälle verringern

Hintergrund dieses EU-Vorstoßes ist, die Anzahl der Verkehrsunfälle in der EU zu verringern, berichtet tagesschau.de. Studien hätten gezeigt, dass „mangelnde Fahrpraxis mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einhergeht, in Verkehrsunfälle und schwere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung verwickelt zu werden“, so die Kommission. Sie verfolgt dem Bericht zufolge im Straßenverkehr die „Vision Zero“. Bis zum Jahr 2050 soll das Ziel erreicht werden, dass es zu keinen Todesfällen mehr auf Straßen in der Europäischen Union kommt.

Im vergangenen Jahr gab es laut EU etwa 20.600 Todesopfer durch Verkehrsunfälle. Oftmals sorge der Mangel an Fahrpraxis für ein erhöhtes Risiko. Darüber hinaus schlägt die Kommission eine Null-Promille-Grenze für mindestens die ersten beiden Jahre nach Erhalt des Führerscheins vor.

Begleitetes Fahren: Ein 17-jähriges Mädchen fährt mit ihrem Vater als Begleiter. (Symbolbild) © imago

Begleitetes Fahren ab 17 in der EU: Das gilt in Deutschland für junge Autofahrer

Die Maßnahmen sollen für mehr Sicherheit auf Europas Straßen sorgen. Zwar macht der Anteil an Fahranfängern derzeit laut EU gerade einmal acht Prozent im Straßenverkehr aus. Doch zwei von fünf tödlichen Unfällen betreffen demnach einen Fahrer oder einen Beifahrer unter 30 Jahren. Das begleitete Fahren ab 17 soll künftig übrigens auch für Lkw gelten.

Das gilt für Fahranfänger jetzt schon:

Absolutes Alkoholverbot während der Probezeit in Deutschland

während der Probezeit in Deutschland Begleitetes Fahren ab 17: Österreich und Deutschland

Österreich und Deutschland Tempolimits für Anfänger in Frankreich, Italien, Kroatien und Deutschland

in Frankreich, Italien, Kroatien und Deutschland Quelle: ADAC Verkehrsclub

Digitaler Führerschein: Diese Änderung plant die EU-Kommission

Außerdem schlägt die EU-Kommission den digitalen Führerschein vor, sodass dieser künftig bei einer Verkehrskontrolle mit dem Handy vorgezeigt werden kann. Die Ausstellung der bisher üblichen Plastikkarten wäre damit rein optional. Wichtigstes Ziel der geplanten Digitalisierung ist es, den Verwaltungsaufwand dauerhaft zu senken und die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei schweren Verstößen in der gesamten EU zu erleichtern.

Digitale Führerscheine sollen künftig also einfacher ersetzt, erneuert oder umgetauscht werden können, so der Plan der EU-Kommission. Hier erfahren Sie, wann Sie Ihren Papier-Führerschein gegen einen EU-Führerschein umtauschen müssen, damit Sie kein Bußgeld kassieren.