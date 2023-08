Ausbau von Solaranlagen: Diese Erleichterungen sind für Balkonkraftwerke geplant

Von: Stella Henrich

Die Bundesregierung hat die Erleichterung für Solaranlagen beschlossen. Sie will damit auch den Bau von Balkonkraftwerken vorantreiben.

Berlin ‒ Eine eigene Mini-Solaranlage auf dem Dach oder ein kleines Kraftwerk am Balkon – so stellt sich die Bundesregierung in Berlin die ökologische Energiewende in Deutschland vor. Private Haushalte oder auch gewerbliche Betreiber, die dabei mitmachen, sollen es künftig leichter haben. Bislang müssen sie noch jede Menge bürokratische Hürden nehmen. Heute beschloss das Bundeskabinett Erleichterungen für den Bau und Betrieb von Anlagen.

Ausbau von Solaranlagen: Bürokratieabbau und erhöhte Fördermengen

Ziel der Regierung aus SPD, Grünen und FDP ist es, den Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Bruttostromverbrauch bis 2030 auf 80 Prozent zu steigern. Im vergangenen Jahr waren es 46 Prozent gewesen. Erreichen will das die Ampel mit dem sogenannten „Solarpaket“. Im Rahmen des Programms sollen Balkonkraftwerke einfacher in Betrieb genommen werden. Ebenso soll der von Photovoltaikanlagen erzeugte Strom in Mehrfamilienhäusern einfacher genutzt werden können. Auch die Möglichkeiten für Solaranlagen auf Äckern und Feldern sollen erweitert werden.

Die ehrgeizigen Ziele will die Regierung mithilfe von Bürokratieabbau rasch voranbringen. Die Reform sieht vor, das Balkonkraftwerke in Privathaushalten möglichst unkompliziert ans Stromnetz gehen.

Aktuell Reform Balkonkraftwerke müssen beím Netzbetreiber angemeldet werden. soll künftig entfallen Zweirichtungszähler notwendig für Inbetriebnahme eines Balkonkraftwerks soll künftig entfallen Solaranlage bis 600 Watt erlaubt selbst produzierte Strommenge soll auf 800 Watt angehoben werden

Ein installiertes Balkonkraftwerk soll künftig- so der Plan der Regierung, nur noch in einer Datenbank eingetragen werden. Einem Bericht von Tagesschau.de zufolge können übergangsweise auch die alten nicht-digitalen Stromzähler weiterverwendet werden, die sich dann einfach rückwärts drehen, wenn Strom vom Balkon ins Hausnetz eingespeist wird

Ausbau von Solarkraft: Sieht so die Zukunft der Fassaden aus? Ampel setzt auf Mini-Solaranlagen. (Symbolbild) © IMAGO

Ausbau von Solarstrom in Mehrfamilienhäusern: Pläne einfacher und schneller umsetzen

Auch die Nutzung von Solarstrom, welcher in Mehrfamilienhäusern selbst erzeugt wird, soll vereinfacht werden. Außerdem soll der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen schneller werden.

Das sieht die Reform der Regierung vor:

Anlagen mit einer installierten Leistung von 100 Kilowatt sollen ihre Überschussmengen ohne Vergütung, aber auch ohne Kosten, an den Netzbetreiber weitergeben können. Bisher sind die Betreiber solcher Anlagen zur Direktvermarktung verpflichtet.

Künftig sollen mehr Freiflächen als Solarparks genutzt werden können.

Gebiete der Landwirtschaft sollen für die Förderung von Photovoltaikanlagen geöffnet werden. Genehmigungsverfahren sollen dafür schneller werden.

Der Zubau von Photovoltaik auf landwirtschaftlich genutzten Flächen soll dabei auf 80 Gigawatt bis 2030 begrenzt werden.

Quellen: Bundesregierung, tagesschau.de

Der Zubau an Photovoltaik hat laut Wirtschaftsministerium in 2022 bei rund 7,5 Gigawatt gelegen. Im laufenden Jahr seien allein bis Juli erneut mehr als 7,5 Gigawatt hinzugekommen, erwartet wird ein Zubau im zweistelligen Bereich. Minister Habeck drückt aufs Tempo. „Wir wollen den Ausbau nochmal deutlich beschleunigen und alle Bremsen lösen, die ein höheres Tempo beim Zubau bislang verhindert haben.“

Ausbau von Solarstrom: Kritik vom Bauernverband - Lob von der Solarindustrie

Kritik an den Plänen kommt vom Deutschen Bauernverband. Der Interessenverband bemängelt die Begrenzung des Zubaus von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen und bemängelt zudem die Duldungspflicht, die vorsieht, dass Eigentümer oder Pächter die Betreiber einer Solaranlage auf ihr Grundstück lassen müssen, um beispielsweise Anschlusskabel zu verlegen..

Umweltverbände dagegen begrüßen die geplanten Neuerungen. Gleichwohl sie weiterhin Verbesserungsbedarf anmahnen. Laut Greenpeace fehlt es noch an einem umfassenden Solardach-Standard für Neubauten. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) drängt einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) zufolge auf eine Solarpflicht für Neubauten und Dachsanierungen, verbindliche Naturschutzkriterien bei Anlagen in der Fläche und bessere Rahmenbedingungen für Bürger für das gemeinsame produzieren, verbrauchen und teilen von Energie. Für Bürger können sich Balkonkraftwerke bereits nach drei Jahren rechnen. Sie sind aktuell vor allem in Norddeutschland beliebt.