Hotdog vor dem Aus? Mehrere Ikea-Produkte könnten aus dem Sortiment verschwinden

Der Ikea Hotdog gehört für viele Besucher des beliebten Möbelhauses einfach dazu. Ikea will zukünftig jedoch mehr auf pflanzliche Produkte setzen.

Kassel – Ob Kallax, Samla, Billy oder Strandmon: Ikea ist bei vielen Verbrauchern für günstigere Möbel mit außergewöhnlichen Namen bekannt. Doch nicht nur deshalb ist ein Ikea-Besuch für viele ein Highlight. Auch der Hotdog nach dem Einkauf ist oftmals schon fast eine Tradition. Verschwindet dieser bald?

Ikea will vermehrt auf pflanzliche Produkte setzen – verschwinden beliebte Gerichte?

Der Hotdog von Ikea zählt zu den beliebtesten Gerichten im Restaurant des Möbelhauses. Geht es ihm bald trotzdem an den Kragen? Schon vor einiger Zeit führte Ikea pflanzliche Produkte ein, ließ die fleischhaltigen Alternativen jedoch auf der Karte. Komplett verschwunden sind bisher nur die Pommes. Das könnte sich in Zukunft ändern: Wie Ikea in ihrem Nachhaltigkeitsbericht für 2022 mitteilte, will die Möbelhauskette bis 2025 50 Prozent der angebotenen Hauptgerichte nur noch pflanzlich anbieten.

Ziel von Ikea ist es, bis 2030 ein klimapositives Unternehmen zu werden. Um das zu erreichen, soll es Gerichten, die Fleisch enthalten, langfristig an den Kragen gehen. Schon im Jahr 2022 und sogar Anfang 2023 wurden mehrere neue Produkte auf pflanzlicher Basis eingeführt. Unter anderem können Besucher ein pflanzliches Softeis mit Schokoladengeschmack genießen. Auch vegetarische Versionen der LÄTTLAGAT-Fertiggerichte wurden eingeführt. Verzichten will Ikea zukünftig auch auf Milchprodukte – die sollen durch andere Produkte ersetzt werden, wie hna.de berichtet.

Tierische Produkte bei Ikea schon seit 2022 teurer als pflanzliche Alternativen

Wichtig ist laut Angaben von Ikea, dass „keine Kompromisse beim Geschmack“ eingegangen werden – dieser soll sich unter keinen Umständen verschlechtern. Bedeutet das, dass der Hotdog mit Fleisch in Zukunft weichen muss? Da dieser nach wie vor zu den beliebtesten Gerichten des Möbelhauses zählt, ist das eher unwahrscheinlich. Vielmehr dürften Produkte des schwedischen Möbelhauses verschwinden, die weniger beliebt und einfach durch vegetarische Alternativen zu ersetzen sind.

Den Hotdog gibt es schon seit längerer Zeit als pflanzliche Alternative. Die sind seit Oktober 2022 sogar günstiger als die vergleichbare Variante auf Basis von tierischem Protein. Die günstigeren Verkaufs- und wohl auch Einkaufspreise könnten ebenfalls ein Beweggrund für die drastische Änderung des Sortiments sein. Und das, während viele Gemüse-Arten in Supermärkten immer teurer werden. Dadurch geraten aktuell viele Verbraucher sogar in existenzielle Nöte.