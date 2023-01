Arbeitsunfall oder Berufskrankheit: Wie Corona das Arbeitsleben beeinflussen kann

Von: Jan Knötzsch

Teilen

Das Coronavirus hat die Welt seit nunmehr rund drei jahren im Griff – und auch Auswirkungen auf das Arbeitsleben. (Symbolbild) © Symbolbild: Robert Michael/dpa

Corona ist die häufigste Berufskrankheit. In über 300.000 Fällen wurde sie als solche anerkannt. Was ist der Unterschied zum Arbeitsunfall? Wer trägt welche Kosten?

Berlin – Corona ist immer noch allgegenwärtig – auch im nunmehr dritten Jahr, in dem die Pandemie Deutschland schon beschäftigt. Und auch, wenn in der näheren Vergangenheit weitere Lockerungen angekündigt wurden. So fällt bekanntlich ab dem 2. Februar 2023 die Maskenpflicht im Fernverkehr. Auch in Bundesländern wie Bremen und Niedersachsen wird die Maskenpflicht im Nahverkehr abgeschafft. Doch einfach weg ist das Coronavirus nach wie vor nicht – selbst Virologe Christian Drosten ist „not amused“ darüber, dass seine Aussagen, die Pandemie sei vorbei, nicht richtig wiedergegeben wurden. Der Blick auf die neusten Varianten des Coronavirus, die aufgetreten sind, lassen den Schluss zu, dass in Sachen Corona längst nicht aller Tage Abend ist.

Omikron-Varianten in Deutschland: Corona wird Berufskrankheit

Die Omikron-Varianten des Coronavirus wie XBB oder BQ.1.1 sollen zwar in ihren Verläufen milder sein, doch es steht unter anderem die Frage im Raum, ob die Variante BF.7 aus China für ein Corona-Comeback in Deutschland sorgt? Während dies noch offen ist, ist etwa anderes Fakt: Seit Pandemiebeginn ist Covid-19 in mehr als 300.000 Fällen bundesweit als Berufskrankheit anerkannt worden. Das besagen aktuellen Zahlen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV).

Wann ist Corona eine Berufskrankheit? Wann gilt eine Infektion als Arbeitsunfall? Und wer kommt bei der Anerkennung für die Kosten auf?

Immer neue Omikron-Varianten: Corona wird zwar harmloser – doch hunderttausende Anträge wegen Berufskrankheit und Arbeitsunfällen

Der Satz von Stephan Weil, dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen, steht wie in Stein gemeißelt. „Wir haben die Pandemie unter Kontrolle“, sagte Weil anlässlich der Abschaffung der Corona-Maskenpflicht im Nahverkehr in „seinem“ Land Niedersachsen, das auf die gleiche Linie setzt wie Bremen. Die Pandemie im Griff? Das war freilich nicht immer so. In den bis jetzt rund drei Jahren, in denen sich nicht nur die Politik mit Corona und Regeln beschäftigen muss, um die Pandemie einzudämmen, hat es genügend Phasen gegeben, in denen die Zahl der Corona-Infektionen rasant in die Höhe geschossen ist.

Mit Folgen: Lange bevor darüber spekuliert wurde, ob sich bald die neue Omikron-Variante XBB.1.5 in Deutschland ausbreitet, infizierten sich viele Menschen mit dem Coronavirus. Nicht wenige davon haben sich während ihrer Arbeit mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 haben, das berichtete unter anderem tageschau.de bereits im Dezember 2022, mehr als eine halbe Million Menschen in Deutschland ihre Corona-Infektion als Arbeitsunfall oder aber als Berufskrankheit angezeigt. In mehr als 300.000 Fällen ist die Infektion mit Covid-19 als Berufskrankheit anerkannt worden. Laut tagesschau.de handelt es sich bei den meisten anerkannten Fällen um Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen, der Pflege oder aber aus körpernahen Tätigkeiten wie beispielsweise dem Friseurhandwerk.

Corona als Arbeitsunfall oder Berufskrankheit anerkennen lassen: Diese Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Doch wann wird eine Infektion mit dem Coronavirus überhaupt als Berufskrankheit anerkannt? Die Antwort auf diese Frage liefert die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV). Oder besser gesagt: Die geltende Berufskrankheitenliste (Anlage 1 zur Berufskrankheiten-Verordnung), die unter der Nummer 3101 die Bezeichnung „Infektionskrankheiten“ enthält – dies schließt auch eine Erkrankung durch Covid-19 ein, wie das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auf seiner Internetseite mitteilt. Für den Alltag ergibt sich daraus Folgendes: Menschen, die in Berufen mit einem hohen Infektionsrisiko arbeiten – in erster Linie also in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen oder Arztpraxen –, können eine Corona-Infektion als eine Berufskrankheit anzeigen.

Voraussetzung dafür: ein positiver PCR-Test oder ein direkter Kontakt mit einer nachgewiesen infizierten Person. Als Arbeitsunfall wird eine Corona-Infektion in anderen Bereichen bewertet – so zum Beispiel im Einzelhandel, in der Gastronomie oder aber im Personennahverkehr. Die Voraussetzung hier: Wer eine Corona-Infektion als einen Arbeitsunfall anzeigen will, der muss nachweisen, dass ein Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit besteht. Laut tagesschau.de verspricht eine Anerkennung der Corona-Infektion als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall eine bessere medizinische Versorgung und mögliche Rentenansprüche. Dafür muss „mit hinreichender Wahrscheinlichkeit“ belegt sein, dass die Krankheit durch die Arbeit verursacht wurde. Ermitteln muss dies stets die Berufsgenossenschaft, die im Anschluss auch die Kosten übernimmt.

Experten schlagen Alarm: Zu oft werden Anträge auf Arbeitsunfall oder Berufskrankheit wegen Corona abgelehnt – zu ungenaue Prüfung?

Problematisch wird es allerdings, wenn der Antrag abgelehnt wird. Dann haben es, so tagesschau.de, die Betroffenen nämlich schwer, dagegen vorzugehen. Die einzigen unabhängigen Beratungsstellen für Berufskrankheiten – sie werden finanziert von den Landesregierungen in Bremen, Hamburg und Berlin – beklagten erst jüngst in einem Brief an das Bundesarbeitsministerium, dass die Ermittlungen zu oft zu ungenau seien. Laut der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin stelle die Entwicklung seit Corona die Unfallversicherungsträger „vor große Herausforderungen“.