Arbeit kündigen oder nicht: Darauf müssen Sie achten, wenn Sie in Rente gehen

Von: Steffen Maas

Teilen

Der Einstieg in die Rente bedeutet nicht immer auch automatisch das Ende des Arbeitsverhältnisses. In manchen Fällen müssen neue Rentner vorher kündigen.

Hamburg – Für viele ist es irgendwie klar: Gehe ich in Rente, erwartet mich mein Chef am Montag nicht mehr zur Arbeit. Doch diese empfundene Selbstverständlichkeit gilt nicht in jedem Fall. Manche zukünftigen Rentner müssen vor dem Eintritt in den Ruhestand ausdrücklich ihre Arbeit kündigen. Die Antwort, wann das nötig ist, gibt mit ziemlicher Sicherheit der eigene Arbeitsvertrag – doch auch generelle Richtlinien helfen schon dabei zu ermitteln, wann Verbraucher kündigen müssen, bevor sie in Rente gehen.

Rente mit Erreichen der Regelaltersgrenze: Meistens keine Kündigung notwendig

Mit Sicherheit kann die Frage, ob zum Renteneintritt auch der Job gekündigt werden muss, nur mit einem Blick in den Arbeitsvertrag geklärt werden. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ganz nach dem Lehrbuch mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze in Rente gehen, sind dabei meistens schon vertraglich versorgt: In den allermeisten Fällen regelt eine Klausel im Arbeits- oder Tarifvertrag, dass nach Ablauf des Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht ist, der Vertrag aufgelöst wird.

Selbstverständlich gilt auch beim Renteneintritt zum Regelalter, was grundsätzlich oberstes Gebot ist: ohne Antrag keine Rente. Ohne vorher den Kontakt mit dem gesetzlichen Rentenversicherungsträger aufgenommen und seinen Renteneintritt geklärt zu haben, kommt man nicht in den Ruhestand. Eine automatische Rente gibt es also auch beim Erreichen der Regelaltersgrenze nicht. Apropos Anträge: Im Optimalfall können Rentner von der GEZ-Gebühr befreit werden.

Einen genauen Blick sollten Bald-Rentner in ihren Arbeitsvertrag werfen: Nicht immer ist der Renteneintritt geregelt und es muss unter Einhaltung der Kündigungsfrist gekündigt werden. (kreiszeitung.de-Montage) © Patrick Pleul/dpa/imagebroker/Imago

Ruhestand mit vorzeitiger Altersrente: Kündigung oder Aufhebungsvertrag erforderlich

Sehr selten kann in einem Tarifvertrag geregelt sein, dass das Arbeitsverhältnis endet, wenn der zukünftige Ruheständler vorzeitig in Rente geht – sei es mit Abzügen, ohne Abzüge bei Rentnern, denen die Frührente zusteht oder schwerbehinderten Menschen. In den allermeisten Fällen ist das allerdings nicht der Fall. Das heißt: Frührentner müssen bei ihrem Arbeitgeber unbedingt kündigen, oder einen Aufhebungsvertrag aushandeln.

Hier hilft ein rechtzeitiges Gespräch mit dem Arbeitgeber, denn bei einer ordentlichen Kündigung greift auch für Bald-Rentner die zuvor vertraglich geregelte Kündigungsfrist. Aber Vorsicht: Ist der vorzeitige Renteneintritt nicht nahtlos geregelt, kann es zu finanziellen Engpässen kommen. Bei eigener Kündigung gilt in den meisten Fällen eine dreimonatige Sperrfrist für das Arbeitslosengeld I.

Rentner mit teilweiser Erwerbsminderung: Kündigung, Vertragsauflösung oder angepasste Stunden

Etwas komplizierter wird es, wenn es um die den Renteneintritt aufgrund gesundheitlicher Probleme geht. Zum Beispiel bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente: Auch hier ist die Kommunikation mit dem Chef oder der Personalabteilung unabdingbar, weil das Arbeitsverhältnis auf keinen Fall automatisch erlischt. Wie bei der vorzeitigen Rente sollte hier ein Gespräch klären, ob eine Kündigung notwendig wird, sich auf eine Auflösung des Vertrages geeinigt wird – oder ein veränderter Arbeitsvertrag mit verringertem Stundenpensum aufgesetzt wird.

Rente wegen voller Erwerbsminderung: Meist bereits vertraglich geregelt – egal ob befristet oder unbefristet

Bei der vollen Erwerbsminderungsrente kommt es darauf an, ob diese befristet oder unbefristet bewilligt wurde. Beide Fälle könnten durchaus bereits im Arbeitsvertrag geregelt sein. Wahrscheinlicher ist das bei der unbefristeten vollen Erwerbsminderungsrente: Sobald der Bescheid der Rentenversicherung eintrudelt und dem Arbeitgeber vorliegt, sollte das Arbeitsverhältnis zum nächstmöglichen Zeitpunkt erlöschen. Aber auch hier gilt: Steht dazu nichts im Arbeitspapier, muss selbst gekündigt werden.

Bekommen Rentner die Erwerbsminderungsrente nur für einen befristeten Zeitraum bewilligt, greift in den meisten Fällen auch eine Klausel des Vertrages: Hier wird das Arbeitsverhältnis meistens für den jeweiligen Zeitraum ruhend gestellt.

Wer trotz eines eventuellen frühen Renteneintritts weiterarbeiten will, hat übrigens seit Januar 2023 deutlich mehr finanziellen Spielraum: Durch die Flexi-Rente können Rentner 2023 unbegrenzt dazuverdienen.