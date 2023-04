Änderungen im Mai 2023: Einmalzahlung, Handy-Kosten, 49-Euro-Ticket und Feiertage

Das kommt auf Verbraucher zu

Der Wonnemonat Mai hält einige Änderungen parat. Vom Deutschlandticker bis hin zur Corona-Warn-App, Gehaltserhöhungen und Preissteigerungen. Das hält der Mai bereit.

München – Das Jahr 2023 ist ein Jahr voller Veränderungen. Einige davon sind bereits gestartet, wie zum Beispiel die Strom- und Gaspreisbremsen, die im Rahmen des dritten Entlastungspaketes in Kraft getreten sind. Doch nicht nur zu Beginn des Jahres gab es einige Änderungen. Auch im Mai stehen einige Änderungen und Ereignisse auf dem Plan:

+ Im Mai gibt es einige Änderungen, zum Beispiel das 49-Euro-Ticket. (Symbolbild) © Dwi Anoraganingrum/Imago

Das 49-Euro-Ticket gilt ab dem 01. Mai, es kann sogar bereits seit mehreren Wochen erworben werden. Der Nachfolger des 9-Euro-Tickets ermöglicht es, alle Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs bundesweit zu nutzen. Erhältlich ist das Deutschlandticket als monatlich kündbares Abo per App auf dem Handy oder als Chipkarte. Mit einem Trick kann man auch einzelne Tickets kaufen. Finanziert wird das Ticket von Bund und Ländern gemeinsam. Für Nutzende der öffentlichen Verkehrsmittel bedeutet das eine deutliche Ersparnis und Flexibilität beim Bahn fahren.

Änderungen im Mai: Die Corona-Warn-App bereitet sich auf den Ruhemodus vor

Ebenfalls ab Mai werden die Funktionen der Corona-Warn-App eingeschränkt. Zuerst werden keine neuen QR-Codes für Veranstaltungen generiert. Ab Juni befindet sich die App dann sogar in einem Ruhemodus, berichtet die Bundesregierung.

Grund dafür sei die gewachsene Immunität der Bevölkerung, sowie eine stabile Infektionslage. Der Bedarf einer Kontaktnachverfolgung entfiele und es sei das Ziel zum öffentlichen Leben ohne Corona-Maßnahmen zurückzukehren. Zudem wurde die App von immer weniger Nutzenden verwendet, bereits Ende des vergangenen Jahres nutzen die Corona-Warn-App nur 37 Prozent der Bevölkerung.

Im Mai ändert sich der Mindestlohn für Pflegeberufe – zum ersten Mal dieses Jahr

Gute Nachrichten für die über eine Million Menschen in Deutschland, die in der Pflege arbeiten, denn der Mindestlohn für Pflegeberufe steigt. Hierbei handelt es sich um die erste von zwei Lohnsteigerungen, von denen laut dem Gesundheitsministerium die zweite im Dezember folgen soll. So soll der Lohn steigen:

Für Pflegehilfskräfte Für Fachkräfte mit mindestens einjähiger Ausbildung Im Mai 2023 auf 13,90 Euro Im Mai auf 14,90 Euro Im Dezember 2023 auf 14,15 Euro Ab Dezember auf 15,25 Euro

Änderungen im Mai: Für wen es mehr Geld gibt und wer mehr zahlen muss

Auch Arbeitende aus dem Baugewerbe können sich im Mai über mehr Geld freuen, denn sie erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 450 Euro, berichtet die Deutsche Handwerkszeitung DHZ. Einige Beschäftigte im Lackierer- und Malerhandwerk bekommen im Mai ebenfalls eine Einmalzahlung, sofern sie noch keine erhalten haben. Ihr Tarifvertrag sieht eine steuer- und sozialversicherungsfreie Inflationsausgleichsprämie von 600 Euro vor, die von den Arbeitgebern bis spätestens mit der Abrechnung im Mai überwiesen werden muss. Auch Teilzeitbeschäftigte und Azubis bekommen die Prämie anteilig.

Doch nicht für alle gibt es mehr Geld im Mai, so manche müssen auf tiefer in die Taschen greifen, zum Beispiel Kunden von Vodafone. Als erster Internetanbieter in Deutschland erhöht Vodafone seine Preise für Bestandskunden. Die Steigerung soll im Schnitt bei etwa zehn Prozent liegen und monatlich laut dem Portal dslweb.de je nach Vertrag etwa fünf Euro ausmachen – das wären immerhin 60 Euro im Jahr.

Im Mai gibt es nicht nur Änderungen, sondern auch Feiertage – und eine Krönung

Der Mai 2023 ist nicht nur ein Monat voller Änderungen, sondern auch ein Monat voller Ereignisse und Feiertage. Dazu gehört in Großbritannien die Krönung von Charles III. Rund 2000 Gäste sollen geladen sein, darunter auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch an den beiden nachfolgenden Tagen sollen Straßenfeste und Veranstaltungen stattfinden, dafür erhalten die Menschen im vereinigten Königreich am Montag, dem 08. Mai sogar einmalig einen zustärlichen arbeitsfreien Feiertag.

Feiertage gibt es jedoch auch auf dem europäischen Festland und davon im Mai sogar einige. Diese Feiertage liegen im Mai 2023:

01. Mai ist der Tag der Arbeit

18. Mai ist Christi Himmelfahrt

29. Mai ist Pfingstmontag

In einigen Bundesländern gibt es im Mai sogar noch einen weiteren Feiertag, in Brandenburg gilt als einziges Bundesland auch der Pfingstsonntag am 28. Mai als Feiertag. Der sogenannte Wonnemonat Mai ist trotzdem kein Garant für gutes Wetter. Für den Mai „machen die Wettermodelle kaum noch Hoffnung auf stabiles Frühlingswetter“, sagte Wetter-Experte Dominik Jung. (kiba)

