Anrecht auf Bildungsurlaub: Ob Sie es haben und wie Sie es durchsetzen

Von: Fabian Pieper

Viele Arbeitnehmer wünschen sich Bildungsurlaub. © Daniel Naupold/dpa

Sich persönlich weiterbilden und dabei vom Arbeitgeber bezahlt werden? Das geht. Bildungsurlaub ist attraktiv – wird aber nur selten genutzt.

Berlin – Wer wollte nicht schon immer mal Französisch lernen, eine Schreibwerkstatt besuchen, sich mit Programmierungen beschäftigen oder zum Mediator ausbilden lassen? Vielen fehlt für das Erlernen neuer Fähigkeiten berufsbedingt die Zeit. Deshalb gestehen einem die Länder in der Regel Bildungsurlaub zu. Eine Möglichkeit, die allerdings nur von wenigen Arbeitnehmern genutzt wird: Nur zwei bis drei Prozent der Beschäftigten nehmen Bildungsurlaub. Dabei würden Umfragen zufolge 77 Prozent von der Möglichkeit Gebrauch machen, Bildungsurlaub zu nehmen. Die Hürden sind jedenfalls überschaubar.

Denn in sämtlichen Bundesländern, abgesehen von Bayern oder Sachsen, besteht in der Regel ein gesetzlicher Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr oder zehn Tage in zwei Jahren. Darüber informiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Das bedeutet: Wird der Kurs als Bildungsurlaub anerkannt, muss der Arbeitgeber für gewöhnlich den Bildungsurlaub im genannten Zeitraum gewähren. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass der Arbeitnehmer seit mindestens einem halben Jahr im Betrieb arbeitet und ein gesetzlicher Anspruch auf Bildungsurlaub besteht. In Bayern und Sachsen kann der Arbeitgeber einem Antrag auf Bildungsurlaub zwar stattgeben, muss er aber nicht.

Wann Bildungsurlaub gewährt werden muss und wer die Kosten trägt

Dafür hingegen spielt der genaue Kurs, den man zur Weiterbildung absolviert, keine Rolle. Er muss lediglich als Bildungsurlaub anerkannt sein und nicht mal etwas mit der beruflichen Tätigkeit des Arbeitnehmers zu tun haben. Der Gesetzgeber argumentiert damit, dass die Persönlichkeitsentwicklung des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber einen Mehrwert darstellt. Deshalb wird Bildungsurlaub zusätzlich zum Erholungsurlaub gewährt. Wichtig ist aber, dass der Kurs auch wirklich durchgehend besucht wird.

Die Kosten für den Kurs zur Weiterbildung im Bildungsurlaub trägt in vollem Umfang der Arbeitnehmer. Das schließt Anreise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten ein, die allerdings in der Steuererklärung geltend gemacht werden können. Den Lohn hingegen muss der Arbeitnehmer im vollen Umfang weiterzahlen. Im Krankheitsfall zählt Bildungsurlaub wie normale Arbeitszeit, was bedeutet, dass der Arbeitnehmer sich vom Arzt krankschreiben lassen muss. Übrigens: Auch das, was Arbeitgeber krankgeschrieben machen dürfen und wann die Kündigung droht, ist genau geregelt.

Wie beantragen Arbeitnehmer Bildungsurlaub? So funktioniert es

Um Bildungsurlaub beantragen zu können, sucht sich der Arbeitnehmer zunächst einen passenden Kurs frühzeitig raus und meldet sich beim Veranstalter oder Bildungsträger an. Der schickt einem dann die Unterlagen zur Beantragung beim Arbeitgeber zu. Der Antrag sollte spätestens vor Ablauf einer Frist von vier bis acht Wochen vor dem Seminar beim Arbeitgeber eingereicht werden. Anschließend hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, dem Antrag auf Bildungsurlaub stattzugeben oder ihm zu widersprechen.

Gründe für einen Widerspruch können zwingender betrieblicher oder dienstlicher Natur sein, aber auch darin liegen, dass andere Kollegen Vorrang haben oder die Kapazität des Betriebs für Bildungsurlaub in diesem Jahr bereits ausgeschöpft ist. Allerdings: Im Folgejahr muss der Arbeitgeber den Bildungsurlaub dann gewähren. Im Zweifel stehen Betriebs- und Personalrat, Vertrauensperson oder Bildungsberater beratend zur Seite. Sollte die Ablehnung rechtens sein, kann aber möglicherweise ein Kurs zu einem anderen Zeitpunkt gewährt werden.

Stimmt der Arbeitgeber hingegen zu oder widerspricht er nicht innerhalb einer gesetzlichen Frist von zwei bis drei Wochen, so gilt der Bildungsurlaub als genehmigt. Nach dem Ende des Kurses erhält jeder Teilnehmer eine Bestätigung vom Veranstalter, die im Anschluss beim Arbeitgeber eingereicht werden muss. Eine Kopie sollte der Arbeitnehmer jedoch für sich behalten.