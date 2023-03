Warnung vor neuer Betrugsmasche: Vorsicht bei angeblichen Anrufen von Amazon

Von: Anna-Lena Kiegerl

Amazon warnt seine Kunden vor einer neuen Betrugsmasche. Betrügerbanden klauen sensible Kundendaten. Vorsicht bei Anrufen ist geboten.

Syke – Der Versandhändler Amazon ist aus den meisten Leben heutzutage nicht mehr wegzudenken. Mit einem Klick bestellt und am nächsten Tag da. Ganz einfach. Sogar Lebensmittel werden mittlerweile angeboten.

Doch immer wieder machen sich Betrüger den Erfolg des Händlers zunutze. Die verschiedensten Betrugsmaschen wurden bereits angewendet, um die Kunden um Daten oder Geld zu bestehlen. Laut derwesten.de gibt es jetzt eine neue Masche. So kann man sie erkennen und sich vor ihr schützen.

Amazon-Betrüger: So gehen sie vor

Unter dem Vorwand, es gäbe Probleme mit einer getätigten Bestellung, melden sich die Betrüger bei den Amazon-Kunden per Telefon. Dabei fordern sie verschiedenste persönliche Daten der Opfer ein. Achtung! Unter anderem werden Kontonummern oder Überweisungen eingefordert. Hier immer besonders vorsichtig sein. Denn sensible Daten in den falschen Händen können weitreichende Folgen nach sich ziehen.

Und nicht nur das: Die Täter sind noch skrupelloser. Angebliche Probleme bei der Bestellung sollen durch eine Fernwartungs-Software schneller gelöst werden. Doch wer sich diese Software downloadet, läuft Gefahr, einen Virus auf das Gerät zu laden. Auch der Zugang zum Online-Banking des Opfers wird durch den Download möglich gemacht.

Der Versandriese Amazon warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche. © Elaine Thompson/AP/dpa

Dreiste Amazon-Masche: So erkennt man Betrüger

Wird man von einem angeblichen Amazon-Mitarbeiter angerufen, sollte man hellhörig werden. Beim Versandhändler wird das meiste online abgewickelt. Außerdem bestätigt der Konzern, niemals sensible Daten wie Kontodaten von den Kunden – und schon gar nicht per Telefon – einzufordern.

