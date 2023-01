Reflektiert und dämmt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Marten Kopf schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nicht nur in der Energiekrise: Beim Heizen lässt sich ordentlich Geld sparen. Spezielle Alufolie hinter dem Heizkörper soll helfen, die Wärme im Raum zu halten. Wie Sie wirklich Geld sparen können, lesen Sie hier:

Lesen Sie auch Alufolie hinter der Heizung – cleverer Trick spart bares Geld Alufolie hinter der Heizung – cleverer Trick spart bares Geld

Selbst wenn wir keine Energiekrise hätten: Heizkosten und damit Geld sparen will sicher jeder. Man heizt schließlich nicht für draußen. In einem schlecht gedämmten Haus geht allerdings einiges an Wärme flöten. Doch dagegen lässt sich etwas tun, auch ohne die Wand aufzureißen und sie neu zu dämmen. Mit ein paar Handgriffen lässt sich nämlich Alufolie hinter der Heizung anbringen. So spart man Energie – und damit bares Geld.

Alle Tricks, wie man mit Alufolie beim Heizen bares Geld spart, verrät HEIDELBERG24.

Heizkörper sind meist ein Stück in die Wand eingelassen eingebaut, damit sie nicht hervorstehen und man sich nicht daran stößt. Allerdings ist die Wand an diesen Stellen auch immer deutlich dünner. (mko)

Rubriklistenbild: © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild