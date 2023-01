Erste Pollen fliegen schon: Warum sie aggressiver werden und was Allergiker tun können

Von: Carolin Gehrmann

Die Pollensaison startet inzwischen immer früher und dauert auch immer länger – zum Leidwesen von Allergikern. Auslöser: der Klimawandel. Temperaturen wirken sich auch auf die Aggressivität der Pollen aus.

Offenbach/Bremen – Das für diese Jahreszeit ungewöhnlich milde Wetter sorgt derzeit für gemischte Gefühle. Nach dem vorübergehenden Kälteschock im Dezember trumpft der Januar bislang mit rekordverdächtigen Temperaturen auf. Bereits der Jahreswechsel mit Werten um die 20 Grad mutete vielerorts schon nahezu frühlingshaft an. Während sich einige freuen, dass es mit der Eiseskälte erst einmal vorbei ist, stößt der derzeitige Wärmeschub manchen eher bitter auf, allen voran den Allergikern.

Denn auch die Natur hat die milden Temperaturen bemerkt und reagiert entsprechend. Und so blühen mancherorts bereits jetzt die Haselnusssträucher und verteilen erste Pollen – teilweise schon seit Dezember.

Start der Pollensaison inzwischen immer früher – wegen der milderen Temperaturen

Wenn es in den kommenden Wochen auch weiterhin so mild bleibt – und danach sieht es derzeit aus – dann werden laut dem Agrarmeteorologen Wolfgang Janssen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach bereits am 25. Januar 2023 in Deutschland sämtliche Haselnusssträucher blühen, was den Pollenflug erheblich verstärken wird. „Das ist mittlerweile nichts Ungewöhnliches mehr“, erklärt der Experte gegenüber der Nachrichtenagentur dpa und verweist auf den Klimawandel. Seit den 1990er Jahren ist der durchschnittliche Stichtag, an dem die Haselnuss in voller Blüte steht, der 10. Februar. Nun könnte das Maximum aufgrund der verfrühten Wärme bereits wesentlich eher erreicht sein.

Pollensaison wird für Allergiker zur Qual: Pollen von Haselnuss und Erle sind schon im Winter unterwegs

Auch die Erle steht bereits in den Startlöchern. Ihr Blühanteil liegt laut dpa derzeit zwar bei nur einem Prozent. Normalerweise fängt sie aber erst ab Anfang März an, ihre Pollen zu verteilen. Auch in den vergangenen Jahren begann es bereits früh mit den Haselnusspollen, wie der Meteorologe resümiert. Doch die Menschen leiden durch den Klimawandel und die damit verbundenen milden Winter nicht nur immer früher unter ihrer Pollenallergie. Nein, die Zahl der Menschen, die unter Heuschnupfen leiden, nimmt auch immer mehr zu.

Der Pollenflug in Deutschland startet wegen der milderen Temperaturen immer früher: Allergiker kämpfen schon jetzt mit Symptomen. © Christin Klose/dpa

Immer mehr Allergiker in den letzten 20 Jahren – auch Ältere plötzlich mit Symptomen von Pollenallergie

In den letzten 20 Jahren stieg der Anteil der Pollenallergiker in der Bevölkerung immer mehr an. Ein Drittel aller Erwachsenen ist laut NDR mittlerweile betroffen. Immer häufiger tritt eine solche Allergie auch ganz plötzlich bei älteren Menschen auf, die zuvor noch nie Probleme mit blühenden Bäumen und Sträuchern hatten. Tränende Augen, eine laufende oder verstopfte Nase, Hals- und Hautreizungen sowie Atemnot gehören zu den Symptomen.

Ein Grund für die zunehmenden Allergien ist also die frühere Blüte einiger Bäume durch das wärmere Klima. Aber auch eingewanderte Pflanzenarten wie die Ambrosia tragen dazu bei, denn sie verlängern die Pollensaison von August bis Oktober. Noch dazu haben diese Arten oft besonders aggressive Pollen

Klimawandel sorgt für aggressivere Pollen durch Trockenstress bei Pflanzen

Auch die Umweltmediziner vom Helmholtz Zentrum in München sehen im Klimawandel den Grund für das vermehrte Auftreten von Allergien in den letzten 20 Jahren. Bis 2050 wird die Hälfte aller Menschen unter Allergien leiden, so ihre Einschätzung gegenüber dem NDR. In ihren Untersuchungen konnten sie ermitteln, dass Hitze und Trockenheit bei Pflanzen zu Stress führen. Als Reaktion darauf produzieren sie riesige Mengen an Pollen, um sich vor dem Aussterben zu schützen. Dadurch kommen mehr Allergene in den Umlauf, was wiederum zu mehr Allergien führt.

Die Pollen werden aber nicht nur mengenmäßig mehr – sondern auch aggressiver, wie die Forschenden herausfanden. Pflanzen, die unter Trockenstress leiden, entwickeln nämlich andere Pollen als ungestresste Pflanzen. Bei Hitze und Dürre produzieren sie spezielle Eiweiße, die sie vor den negativen Umwelteinflüssen schützen sollen – sie fahren ihren Immunschutz hoch. Und genau auf diese Eiweiße in den Pollen reagieren Allergiker. Der Klimawandel und die damit verbundenen Umweltveränderungen haben also einen direkten Einfluss auf das Allergiegeschehen.

Was können Allergiker gegen die Beschwerden einer Pollenallergie tun?

Wer unter einer Pollenallergie leidet, sollte diese ärztlich abklären lassen, denn im schlimmsten Fall können Allergiker ein chronisches Asthma entwickeln, wenn sich die Symptome immer weiter verschlimmern. Neben Medikamenten stehen Betroffenen aber auch noch andere, einfache Maßnahmen zur Verfügung, mit denen sie ihre Beschwerden lindern können. Dazu gehört vor allem, die Wohnung möglichst pollenfrei zu halten. Dafür sollte man folgendes beachten:

nicht mit Straßenkleidung ins Schlafzimmer

Bettwäsche einmal wöchentlich wechseln

mit geschlossenen Fenstern schlafen

Haare abends waschen oder ausbürsten, um Pollen zu entfernen

regelmäßig saugen (Böden, Polstermöbel) und Oberflächen feucht abwischen (empfehlenswert sind Staubsauger mit HEPA-Filtern)

Luftfilter können kleinste Schwebteile aus der Luft entfernen

Nasenduschen spülen die Pollen aus den Atemwegen und Dampfbäder beruhigen die Schleimhäute

Wenn all diese Maßnahmen keine Linderung bringen oder sich die Symptome sogar noch verschlimmern, dann bleibt noch die Möglichkeit, Medikamente, sogenannte Antihistaminika, einzunehmen. Sie hemmen die allergische Reaktion. Es gibt sie in der Apotheke als Nasenspray, Augentropfen oder in Tablettenform. Wer sehr unter seiner Allergie leidet, kann auch über eine Immuntherapie beim Facharzt nachdenken. Bei der sogenannten Hyposensibilisierung wird das Immunsystem Stück für Stück an das Allergen gewöhnt, sodass die allergische Reaktion irgendwann nachlässt.