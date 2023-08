Invasive Plagegeister – wie man Papierfischchen bekämpfen kann

Von: Deborah Baran

Papierfischchen sind deutlich gefährlicher als die harmlosen Silberfischchen. Woher sie kommen, welche Schäden sie anrichten und wie man sie bekämpft, erfahren Sie hier:

Silberfische können sich über ihre rufschädigende Verwandtschaft ärgern: Während sie unauffällig und ungefährlich in Ritzen leben und von Staub und Haaren zehren, düsen Papierfischchen die Wände hoch und zerstören wertvolle Dokumente und Papierbestände. Tatsächlich sind sie erst in den letzten 20 Jahren in Deutschland zu finden, doch sorgen seitdem für Probleme.

LUDWIGSHAFEN24 verrät, wie Sie die fiesen, flinken Fischchen loswerden.

Papierfische können besonders in Bibliotheken, Archiven und Museen große Schäden anrichten. Dann sollten professionelle Schädlingsbekämpfer hinzugeholt werden. (db)