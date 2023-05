Aldi testet ab Juni Online-Lieferservice in Deutschland

Bald in ganz Deutschland?

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Daniel Hagen schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Bei Aldi Süd steht ein Test an, der für Kunden eine große Änderung bedeuten könnte. Es geht dabei um einen Online-Lieferservice. Lesen Sie hier, wo es losgeht:

Lesen Sie auch Aldi-Revolution – Discounter testet Online-Lieferservice Aldi-Revolution – Discounter testet Online-Lieferservice

Die Zeiten, in denen man zum Einkaufen vor die Tür und in den Laden gehen musste, gehören wohl bald der Vergangenheit an. Supermärkte und Discounter wie Rewe und Edeka liefern mittlerweile Lebensmittel und andere Waren zu den Kunden nach Hause. Vor allem während der Corona-Pandemie ist dieser Service sehr beliebt geworden. Jetzt will auch Aldi Süd nachziehen und einen Online-Lieferservice etablieren – jedoch erstmal nur im kleinen Rahmen.

HEIDELBERG24 erklärt, wie der Test für einen Online-Lieferservice von Aldi Süd aussehen wird.

Aldi-Kunden können über die Website sowie die App Produkte aus dem Trockensortiment, Kühlartikel sowie Tiefkühlware bestellen. Insgesamt sollen rund 1.300 der insgesamt etwa 1.750 Artikel lieferbar sein. (dh)

Rubriklistenbild: © Marcel Kusch / dpa