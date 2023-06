Aldi Süd bringt neue Bio-Marke in die Regale – „Hat es noch nie gegeben“

Von: Karolin Schäfer

Discounter-Riese Aldi Süd führt eine neue Bio-Marke ein, teilweise von Naturland zertifiziert. Verbraucher können vorerst zwischen 15 Lebensmitteln wählen.

Kassel – Ob bei Fleisch, Käse oder Nudeln – Bio ist beliebter denn je. Nach Angaben der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) kaufen immer mehr Verbraucher Bio-Lebensmittel. Auch der Discounter-Riese Aldi will offenbar noch stärker auf Nachhaltigkeit setzen. Und bringt prompt eine neue Marke in die Regale.

Aldi Süd führt neue Marke mit „höchsten Bio-Standards“ ein

Die neue Bio-Marke „Nur Nur Natur“ gibt es seit Anfang Juni 2023 im Sortiment von Aldi Süd. Der Lebensmitteleinzelhändler wirbt auf seiner Webseite mit „höchsten Bio-Standards“ und „maximalem Geschmack“. Man verzichte dafür auf Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker und Aromen, heißt es dort.

Nach eigenen Angeben setzt der Discounter stattdessen etwa überwiegend auf Vollkorngetreide sowie nicht-raffinierte Öle. Zudem verwende Aldi keine Nitritpökelsalze in Wurstwaren. Bestimmte Lebensmittel wie gepökeltes und geräuchertes Fleisch sollte man ohnehin nur in Maßen essen. Enthaltenes Nitritpökelsalz kann bei hohen Temperaturen mit den Proteinen des Fleisches reagieren. „Dabei entstehen krebserregende Nitrosamine“, hieß es schon in einer 2017 veröffentlichten Mitteilung der damaligen Bundesregierung.

Das neue Bio-Sortiment umfasst nach Angaben des Discounters vorerst 15 Produkte. Bis Mitte 2024 sollen unter der neuen Marke 50 Produkte in den Regalen stehen. Das sind die Lebensmittel der neuen Aldi-Marke „Nur Nur Natur“:

Tomatenketchup

Wiener Würstchen

Lyoner Aufschnitt

Nicht-homogenisierte Milch

Heujuwel Käse am Stück

Heumilch-Käsescheiben

Weichkäse

Reibekäse in verschiedenen Sorten

Fruchtjoghurt im Glas

Naturjoghurt im Glas

Dinkelspaghetti

Vollkornbrot

Vollkorn-Basmati-Reis

Steinofen-Baguette

Bratwurstsortiment

Aldi Süd mit neuer Bio-Marke: Discounter erfüllt „größtenteils“ Kriterien des Verbandes

Über Geschmack lässt sich zwar bekanntlich streiten, über Bio-Standards allerdings nicht. Mit der neuen Marke erfülle man „größtenteils“ die Kriterien des Verbandes Naturland, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. Ein Teil der Ware sei also nach den strengen Kriterien des Verbandes zertifiziert worden.

Mit der neuen Bio-Marke setze man „Maßstäbe im Lebensmitteleinzelhandel“, glaubt Aldi. „So eine Marke hat es im Discount noch nie gegeben“, erklärte Aldi-Manager Erik Döbele euphorisch in dem Schreiben. Bei Aldi Nord gibt es die neue Linie nicht.

Aldi bringt neue Bio-Marke in die Regale: Produkte teils von Naturland zertifiziert

Bislang erfüllten die Bio-Produkte von Aldi Süd nur EU-Standards, berichtete die Lebensmittel Zeitung. Mit der neuen Marke will man wie die Konkurrenz auch Verbandsware anbieten. Produkte mit Siegeln von Verbänden wie Bioland oder Naturland müssen deutlich strengere Vorgaben erfüllen als die EU-Standards. Der Anbauverband Demeter – mit dem Kaufland, Rewe und Edeka zusammenarbeiten – vergibt das strengste aller Bio-Siegel.

Discounter-Konkurrent Lidl arbeitet der Zeitung zufolge bereits seit fünf Jahren mit Bioland zusammen. Von Naturland zertifizierte Produkte gibt es auch bei Rewe, Edeka und deren Discounter-Töchtern Penny und Netto. Aldi kündigte auch an, künftig auf Billigfleisch verzichten zu wollen. Das vom Bundestag beschlossene Tierhaltungslogo soll zudem für mehr Transparenz bei Verbrauchern sorgen. (kas)