Fehlt bei Aldi ein Lebkuchen pro Packung? Ein Kunde zählt nach: Statt der versprochenen 18 Portionen sind in der Packung nur 17 Schoko-Lebkuchen. Aldi reagiert prompt.

Ein Kunde vermutet eine Mogelpackung bei Aldi

Wurde ein Schoko-Lebkuchen absichtlich vergessen?

Der Discounter reagiert prompt

Er ist bekennender Aldi-Kunde und trotzdem mächtig verwirrt. „18 Portionen“ sind auf der Lebkuchen-Verpackung versprochen, die er bei Aldi Süd gekauft hat. Doch statt der erwarteten 18 Schoko-Lebkuchen findet er in seiner Packung nur 17 Stück. Ein einmaliges Versehen? Offenbar nicht. Denn auch bei der nächsten Packung erwartet den Kunden statt 18 Mal süßem Weihnachtsgebäck die gleiche bittere Erkenntnis: wieder nur 17 Lebkuchen in der Packung. Wo steckt der fehlende Lebkuchen? Oder spart sich der Hersteller pro Packung tatsächlich einen Lebkuchen ein, den die Kunden bei Aldi Süd aber trotzdem bezahlen?

Nachfrage bei Aldi - überraschende Antwort

Der Kunde kontaktiert den Aldi Süd via Facebook - und der Discounter meldet sich prompt zurück mit einer Antwort, die überrascht.

Das Unternehmen schreibt, dass die Packung Lebkuchen 18 Portionen enthalte. Dies wiederum müsse aber nicht unbedingt bedeuten, dass sich darin 18 Lebkuchen befinden. Und weiter: „Im Endeffekt muss der Packungsinhalt 500 Gramm betragen und in diesem Fall wiegen die 17 Lebkuchen 500 Gramm“, so die Antwort des Discounters via Facebook.

Aldi räumt missverständliche Info ein

Laut Verpackung ist eine Portion demnach 1,05 Lebkuchen - oder umgekehrt ist ein Lebkuchen gleichbedeutend mit 0,94 Portionen. Auch wenn die Packung tatsächlich die 500 Gramm Lebkuchen enthalte, ganz zufrieden will sich der Kunde damit nicht geben: Die Aussage, 18 Portionen bedeuteten nicht automatisch 18 Lebkuchen, könne er so „nicht gelten lassen“, schreibt er via Facebook - und der Discounter räumt ein: „Gut, da hast du recht. Dann ist diese Packung wohl etwas missverständlich bedruckt.“ Immerhin: Geschmeckt haben die Lebkuchen dem Kunden offenbar trotzdem.

