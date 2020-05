Wegen Corona: Aldi mit neuem Hygiene- Produkt für den Alltag

Hygiene-Haken

+ © dpa Wegen Corona: Beim Discounter Aldi gibt es demnächst ein neues Hygiene-Angebot. © dpa

Während der Corona-Krise haben Hygiene-Angebote Hochkonjunktur. Bei Aldi gibt es bald ein neues Hygiene-Produkt im Angebot.

Corona -Krise: Aldi* bringt neues Hygiene-Angebot in die Filialen



-Krise: Aldi* bringt neues in die Filialen Vorerst ist das Hygiene-Angebot nur für die Aldi- Süd-Filialen geplant



nur für die Süd-Filialen geplant Der Hygiene-Haken soll Kunden während der Corona*-Zeit unterstützen



Kassel – Während der Corona-Krise erfuhren bereits mehrere Produkte einen unerwarteten Hype. Gerade Angebote aus dem Hygiene-Bereich konnten sich über Corona-bedingten Zuwachs bei den Verkaufszahlen freuen.

Der Discounter Aldi profitierte hiervon zuletzt bei seinem Angebot von Masken. Jetzt will der süddeutsche Teil der Discounter-Kette, Aldi Süd, seine Kunden wieder mit einem Hygiene-Angebot in Zeiten von Corona unterstützen.

Aldi: Erneut Hygiene-Angebot während Corona-Krise

Nach dem Angebot von Masken und Desinfektionsmittel will Aldi jetzt mit sogenannten Hygiene-Haken bei seinen Kunden in der Corona-Zeit punkten. Das Hygiene-Angebot wird es ab 28. Mai 2020 in den Filialen von Aldi Süd zu kaufen geben.

Auf Nachfrage von Chip.de teilte die Presse Stelle von Aldi mit, dass das Hygiene-Angebot bisher nur für die Aldi-Süd*-Filialen geplant ist. Warum es bisher nicht für die Filialen der norddeutschen Aldi-Kette* geplant ist, ist der Redaktion nicht bekannt.

Aldi regelt den Kundenstrom mit Ampeln....

Bisher hatten #Türsteher die undankbare Aufgabe, die Anzahl der Kunden in den Filialen zu regeln. Doch jetzt setzen immer mehr Händler auf digitale #Kontrollsysteme. #AldiSüd stattet berei…https://t.co/8I30T8QhNr https://t.co/oduKHETBJX — Supermarkt Inside (@LEH_Blog_SMI) May 9, 2020

Aldi in der Corona-Krise: Hygiene-Angebot punktet mit günstigem Preis

Das Hygiene-Angebot ist keineswegs eine Erfindung der Aldi-Kette. Die Hygiene-Haken gibt es schon einige Zeit im Internet zu kaufen. Den dort häufig als „Allrounder in Corona-Zeiten“ angebotenen Hygiene-Artikel gibt es dort in verschiedensten Farben und Variationen.

Aldi: Dafür ist das Hygiene-Angebot in Corona-Zeiten nützlich

Das bei Aldi für Ende Mai angekündigte Hygiene-Angebot soll den Kunden während der Corona-Pandemie helfen, die Hygiene-Standards einzuhalten. Die Hygiene-Haken sollen den Aldi-Kunden das Berühren von Oberflächen mit der bloßen Hand ersparen.

So soll die Hand-Hygiene während der Corona-Krise auch im alltäglichen Leben leichter aufrechterhalten werden. Mit den Haken soll man problemlos Türen öffnen, Knöpfe im ÖPNV drücken und sogar die PIN bei der Kartenzahlung eingeben können.

+ So sieht der Hygiene-Haken aus der ab Ende Mai im Angebot bei Aldi Süd ist © @ALDI SÜD

Aldi: Kostenfreies Alternativ-Angebot soll für mehr Hygiene in Zeiten von Corona sorgen

Der Hygiene-Haken, der bei Aldi Süd ab Ende Mai im Angebot ist, wird von einer Firma Baden-Württemberg hergestellt. Bei dem Hygiene-Haken handelt es sich um ein Produkt aus Kunststoff.

Ein ähnliches Produkt wurde während der Corona-Pandemie bereits von einem Netzwerk aus Besitzern von 3D-Druckern angeboten. Das Netzwerk, das aus Privatleuten und Unternehmen besteht, bot ähnliche Hygiene-Haken kostenlos an.

Sie produzieren die Hygiene-Artikel in ihren 3D-Druckern und werden bald einen Online-Handel dafür starten. Dort werden die Hygiene-Produkte zum Unkostenpreis angeboten werden. Ob sie mit dem Hygiene-Angebot von Aldi mithalten können, ist bisher nicht bekannt.

Auch merkur.de* berichtete über das Hygiene-Angebot von Aldi Süd*.

Hygiene-Produkte bei Aldi: Während Corona waren auch Masken bereits im Angebot

Die Discounter-Kette Aldi hatte während der Corona-Krise schon mehrere Hygiene-Angebote*. Zuletzt waren bei Aldi Masken im Angebot.

Aldi war allerdings nicht nur wegen Hygiene-Angeboten* im Gespräch. Auch wegen eines Rückrufes war die Kette Thema, dieser ist aber mittlerweile abgeschlossen.

Video: So verhält man sich während Corona richtig beim Einkaufen

*hna.de und merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.