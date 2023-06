Aldi-Bon vom 5.10.1996: Kassenkräfte tippten damals alles von Hand ein – Rätsel um 10-Mark-Artikel

Von: Armin T. Linder

166,45 D-Mark weist der Aldi-Bon vom 5.10.1996 für den Einkauf aus. © Kai Losert/Facebook

Faszinierender, knapp 27 Jahre alter Fund: Ein Aldi-Kassenbon aus Bayern lässt viele staunen - und er gibt ein Rätsel um einen 10-Mark-Artikel auf.

Hof - Alte Kassenbons üben auf viele Verbraucher eine gewisse Faszination aus. Erst recht, wenn sie von etwas zeugen, was es nicht mehr gibt. Das ist bei einem Schlecker-Zettel, über den wir kürzlich berichtet hatten, in offensichtlicher Hinsicht der Fall. Ein anderer Bon weist einen Lametta-Kauf bei Woolworth aus - ein weiterer dokumentiert eine Zahlungsmethode, die heute in Supermärkten nicht mehr üblich ist. Jetzt sorgt ein neuer alter Kassenzettel aus Hof in Bayern für Staunen.

Veröffentlicht hat ihn Kai Losert in der Facebook-Gruppe „Hof-History“, deren Administrator er auch ist. Genauer gesagt hat er gleich zwei Bon-Fotos gepostet - angestachelt vom vorangegangenen Erfolg eines weiteren Zettels aus dem Hofer Einkaufszentrum EZO. Die beiden jetzt stammen aus einer Aldi- und einer Marktkauf-Filiale. An letzterem findet er es „interessant zu sehen, dass nur Pauschalbezeichnungen für die eingekauften Waren verwendet wurden. Das war damals trotzdem schon sehr modern in dieser ‚Ausführlichkeit‘.“

Kai Losert postete gleich zwei Kassenbons aus dem Jahr 1996 - hier der von Marktkauf. © Kai Losert/Facebook

Der spannendere der beiden Kassenbons dürfte aber jener von Aldi sein. Dieser stammt vom 5.10.1996, wie darauf zu lesen ist. Fast 27 Jahre alt! „Im Jahr 1996“, erinnert Losert in seinem Posting, „gab‘s noch den Aldi in der Schaumbergstr. (heute ist da der ‚Tedox‘ drin). Von dort stammt der eine Zettel. Diese Preise wurden noch nicht gescannt, sondern von Hand eingetippt (mit einer Geschwindigkeit, wo ich die Kassiererinnen heute noch bewundere, wie sie das geschafft haben).“

Von Hand eingetippte Artikel in einem Supermarkt? In Zeiten der Scanner-Kassen ist das kaum mehr vorstellbar. Aber es war wirklich so. Die Erinnerung daran lässt auch andere Nutzer staunen. „Im Aldi war es der Hammer, wie schnell das ging. Vor allem waren die Waren da auch nicht ausgezeichnet, die wussten das auswendig!“, schreibt ein User und bekommt eine zweistellige Zahl an Likes. „Da wurden noch von ausgebildeten Kassiererinnen die Preise in die Kasse getippt“ ein weiterer.

Auch Losert sind die Details von einst noch geläufig, wie er tz.de erzählt: „Das war optisch gesehen so ein spezielles angelerntes ‚5-Finger-System‘: Die Tastatur auf der Kasse war schräg angebracht, sodass das Kassenpersonal quasi mit dem Zeige-, Mittel- und Ringfinger die Mark und Pfennig eintippen konnten und mit dem kleinen Finger die jeweilige Buchungstaste gedrückt haben (war meistens eine sehr große Taste für die Standard-Artikel - nur für spezielle Teile waren‘s dann kleinere Tasten). Ich schätze mal, so ein Einkauf, wie dieser auf dem Bon, war in etwa 40 Sekunden eingetippt - so schnell wären sie heute an den Scannerkassen nicht!“

Ein anderer Nutzer wundert sich über die Preise damals, die natürlich in D-Mark waren. „Selbst wenn man jetzt Euro dahinter setzen würde, wäre es günstiger als heute.“

Aldi-Kassenbon wurde bei Umbau von Haus in altem Schrank entdeckt

Es handelt sich beim Aldi-Zettel übrigens um keinen Netzfund, unterstreicht Gruppen-Admin Losert auf Rückfrage. „Der Bon stammt noch von meiner Mutter, die ihrerzeit die Kassenbons größtenteils aufbewahrt hatte. Damit wollte sie einen Überblick über ihre Haushaltskosten haben - oder eben auch gewappnet sein, falls einmal ein Umtausch notwendig sein sollte.“ Jetzt geriet ihm das Ganze als Fundstück in die Finger. „Wir bauen derzeit in unserem Haus für unseren Junior um. Da ist mir dieser Bon beim Ausräumen eines alten Schranks von meiner Mutter in die Hände gefallen.“

Irgendein Artikel ging zwölfmal zum Preis von 9,98 D-Mark über den Ladentisch. © Kai Losert/Facebook

Ein Eintrag auf dem Aldi-Bon fällt besonders auf - auch einem Facebook-User: „Was gab es denn da 12x für 10,- zu holen?“ Tatsächlich: Oberster Eintrag ist ein Artikel zu 9,98 D-Mark, der gleich zwölfmal gekauft wurde. Was den größten Teil des Gesamtbetrags von 166,45 D-Mark ausmacht.

Er könne „nur mutmaßen“, worum es sich handelt, so Bon-Finder Losert. „Ich vermute höchstens, dass es vom damaligen Preis her irgendwelche Weine, oder Spirituosen waren, die ggf. mal für eine Feier, oder zur Bevorratung gekauft wurden. Aber das ist wirklich ins Blaue geraten“, meint er. „Für Aldi waren solche Preise ja eher die Ausnahme, weil zu dieser Zeit ja auch noch keinerlei Aktionsartikel, wie Computer oder sowas, verkauft wurden. Damals waren ja die Regale noch sehr einfach bestückt und die Waren wurden direkt aus den Kartonagen raus verkauft. Ein Prinzip, was sich später auch in anderen Märkten durchgesetzt hatte.“ Welche relativ teure Ware damals zwölffach über den Ladentisch ging, muss 27 Jahre später wohl leider ein Geheimnis bleiben. Für viel Aufsehen sorgte kürzlich auch ein anderer Kassenbon aus Bayern. (lin)