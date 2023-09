Strengere Regeln bei Whatsapp, Instagram, TikTok: Was Nutzer beachten müssen

Von: Annika Ketzler

Auf neue Regeln müssen sich große Tech-Unternehmen einstellen. Was das für Nutzer von Whatsapp, Instagram, TikTok, Google und anderen Plattformen bedeutet.

Hamm - Tech-Riesen wie Google und Meta müssen sich künftig auf Änderungen einstellen. Am Mittwoch (6. September) wurden neuen Regeln eingeführt, um die Marktmacht dieser Unternehmen einzuschränken. Sie betreffen unter anderem auch Messengerdienste wie Whatsapp, iMessage, Apps wie Amazon und TikTok und Microsoft. Die EU-Kommission stufte die Tech-Riesen in Brüssel als sogenannte „Gatekeeper“ ein. Doch was sind das für neue Regeln? Und was bedeutet das für Nutzer?

Strengere Regeln für Google, Meta und Co. – was das für Nutzer bedeutet

Eine der neuen Regeln, die die großen Unternehmen erfüllen müssen, bezieht sich unter anderem auf Datenzusammenführung, berichtet wa.de. Nach der neuen Regelung sollen die Tech-Riesen künftig nur noch mit ausdrücklicher Nutzereinwilligung diese Daten zusammenführen dürfen.

Und: Große Messengerdienste wie Whatsapp und iMessage sollen bald auch Nachrichten von kleineren Messengern wie Signal, Telegram und Co. empfangen. Das soll dann auch für Gruppenchats gelten – diese Einführung kommt laut Mitteilung der EU-Kommission jedoch erst im Laufe der nächsten Jahre. Verstoßen die Messengerdienste gegen die neue Regelung, sollen Geldstrafen, in Ausnahmefällen sogar die Aufspaltung, drohen.

Strengere Regeln für Google, Meta und Co. – warum werden neue Regeln eingeführt?

Das kommende Gesetz über Digitale Märkte der EU verfolgt das Ziel, die Marktmacht der Internet-Riesen einzuschränken. Hiermit soll außerdem für einen faireren Wettbewerb gesorgt werden. Und: Verbraucher bekommen nach Vorstellung der EU mehr Wahlfreiheit bei Online-Angeboten.

Welche Unternehmen sind betroffen?

Unternehmen sind von dem neuen Gesetz betroffen, wenn sie einen Jahresumsatz von mindestens 7,5 Milliarden Euro oder eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von mindestens 75 Milliarden Euro haben. Außerdem müssen die Tech-Giganten mit mindestens 45 Millionen aktiven Nutzern in der EU und 10.000 aktiven gewerblichen Nutzern monatlich betreiben.

Für die Europäische Kommission sind diese sechs Tech-Giganten „Gatekeeper“:

Alphabet (z.B. Google und Youtube)

Amazon

Apple

ByteDance (z.B. TikTok)

Meta (z.B. Facebook, Instagram und Whatsapp)

Microsoft (z.B. Windows und LinkedIn)

Laut Mitteilung der Europäischen Kommission haben die Tech-Giganten sechs Monate Zeit, die neuen Regeln umzusetzen.

