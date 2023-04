Änderung ab Mai – Corona-Warn-App geht in Schlafmodus

Von: Pauline Wyderka

Änderung im Mai – Corona-Warn-App geht in Schlafmodus © Christoph Dernbach/picture alliance/dpa

Die Corona-Warn-App geht in den Schlafmodus. Lesen Sie hier, was das Ende der Warnungen durch die Handy-App bedeutet – und wann man sie dennoch nicht deinstallieren sollte:

Es fühlt sich wie ein weiterer Abschluss mit der Corona-Pandemie an. Nachdem erst kürzlich die Isolationspflicht nach einem positiven Corona-Test abgeschafft wurde, endet nun ein weiteres wichtiges Instrument aus der Zeit der Pandemie: Die Corona-Warn-App geht in den „Schlafmodus“.

Bis einschließlich 30. April können Nutzer ihre positiven Tests noch in die App laden und damit ihre Mitmenschen warnen. Danach soll damit laut coronawarn.app Schluss sein. (paw)