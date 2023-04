Ermäßigungen beim 49-Euro-Ticket: Wer das Deutschlandticket günstiger bekommt

Von: Karolin Schäfer

Bundesweit gültig: Anfang April startet der Verkauf des 49-Euro-Tickets. Doch nicht jeder muss den vollen Preis bezahlen. Im Überblick, was Sie wissen müssen.

Kassel – Nach langen Verhandlungen können Reisende und Pendler ab dem 1. Mai das 49-Euro-Ticket in Anspruch nehmen. Das Ticket ist bundesweit im gesamten Nahverkehr gültig und kann als monatlich kündbares Abo gekauft werden. Der Verkaufsstart beginnt ab Montag (3. April).

Wie der Name schon verrät, ist das Deutschlandticket für 49 Euro erhältlich. Einige Personengruppen können den Nachfolger des 9-Euro-Tickets allerdings günstiger ergattern. Hier lesen Sie, worauf Sie dabei achten müssen.

Ermäßigung beim 49-Euro-Ticket: Mit Jobticket kostet es nur 34,30 Euro

Das 49-Euro-Ticket soll den Nahverkehr in Deutschland attraktiver machen und neue Fahrgäste anlocken. Deshalb soll das Abo in Verbindung mit dem Jobticket sogar noch günstiger werden und Millionen Pendlern den Weg zur Arbeit erleichtern.

Start des 49-Euro-Ticket 1. Mai 2023 Vorverkauf Ab 3. April 2023 Gültigkeitsbereich Deutschlandweit im ÖPNV gültig Abo-Bedingungen Monatlich kündbar

Stellen Arbeitgeber das 49-Euro-Ticket als Jobticket bereit, kann es für Beschäftigte 34,30 Euro oder weniger kosten. Unter einer Voraussetzung: Der Arbeitgeber gibt mindestens 25 Prozent als Zuschuss dazu. Dann gibt es zusätzlich fünf Prozent Rabatt vom Bund – bis vorerst Ende 2024.

49-Euro-Ticket günstiger kaufen: Was die Bundesländer planen

Auch Studierende sollen von dem Deutschlandticket profitieren. So sollen Studierende ausgehend vom Betrag ihres Semestertickets nur die Differenz zum 49-Euro-Ticket zahlen müssen, kündigte Oliver Krischer (Grüne), Vorsitzender der Länder-Verkehrsminister aus Nordrhein-Westfalen, an.

Es gibt noch weitere Vergünstigungen: Die unterscheiden sich allerdings je nach Bundesland. Für Menschen mit wenig Einkommen soll das 49-Euro-Ticket in Hessen beispielsweise nur 31 Euro kosten. Das vergünstigte Ticket können Personen erwerben, die etwa Bürgergeld, Sozialgeld oder Wohngeld beziehen. Der Sozialtarif wird derzeit auch in NRW, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein geprüft. In der Region Hannover soll das Deutschlandticket etwa für 30 Euro zu haben sein – allerdings nur für Inhaber eines Job- oder Sozialtickets.

Das 49-Euro-Ticket soll einen Beitrag zu Verkehrswende leisten. In einigen Bundesländern gibt es Vergünstigungen. © Alexander Pohl/imago

In Bayern sollen Studierende, FSJler und Azubis nur 29 Euro für das Ticket bezahlen, das gilt jedoch erst ab Herbst. Gleiches soll in Mecklenburg-Vorpommern gelten. In Bremen ist ein ähnliches Ticket im Gespräch, berichtete das Verbrauchermagazin Chip.

49-Euro-Ticket ermäßigt: Zahlreiche Ländern planen Vergünstigungen für junge Leute

In Thüringen laufen derzeit die Berechnungen für ein 28-Euro-Ticket für junge Menschen in Ausbildung, berichtete MDR. Eine Vergünstigung ist auch für Studierende in Planung. Im Saarland gibt es ein Junge-Leute-Ticket für 30,40 Euro monatlich. Menschen mit geringem Einkommen können mit entsprechendem Nachweis ein ermäßigtes Ticket für 39 Euro erwerben.

Während sich Studierende und Azubis in Niedersachsen für Ermäßigungen noch bis 2024 gedulden müssen, sind die Pläne in Hamburg dagegen schon ziemlich konkret. Schüler sowie sozial Schwächere zahlen für das Monatsticket 19 Euro und Azubis 29 Euro. Studierende können ihr Semesterticket zum Deutschlandticket für unter 20 Euro upgraden, heißt es beim NDR.

In Berlin verlängerte der Senat das 9-Euro-Ticket für Menschen mit geringem Einkommen. Das derzeitige 29-Euro-Ticket für die Innenstadt läuft Ende April aus – hat aber die Chance auf Verlängerung.

Ob es für Rentner eine vergünstigte Version der 49-Euro-Tickets geben wird, ist noch unklar. Gespräche dazu laufen zumindest in Mecklenburg-Vorpommern. (kas/dpa)