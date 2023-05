49-Euro-Ticket, Carsharing, E-Scooter: Mit einer App können alle Angebote genutzt werden

Von: Stella Henrich

Eine App bietet künftig auch das 49-Euro-Ticket an. Obendrein können Verbraucher diese für Car-Sharing, E-Scooter oder den Taxi-Ruf nutzen.

Frankfurt – Verschiedene Mobilitätsangebote auf einen Blick? Mit der App Free-Now können Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur E-Scooter, E-Roller und E-Bikes von Anbietern wie Voi, Tier und Emmy nutzen – oder ein Taxi mit einem Klick herbeirufen. Ab sofort sollen sie auch das Deutschlandticket über die App buchen können.

Free-Now-App: Jetzt ist auch das Deutschlandticket dabei

„Wir können vom 1. Mai an das 49-Euro-Ticket über unsere Plattform anbieten“, sagte Free-Now-Deutschland-Chef Alexander Mönch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Kundinnen und Kunden erhalten so den Zugang zu allen rund 60 Verkehrsverbünden Deutschlands. Das Ziel sei es, insbesondere Pendlerinnen und Pendler zum Umstieg vom Privat-Pkw auf alternative Angebote zu bewegen.

Eine Nutzer-App mit vielen Angeboten Free-Now vermittelt bislang vor allem Taxifahrten und Mietwagen mit Fahrer, aber auch Carsharing-Angebote bietet der Mobilitätsanbieter in seiner App an. Das Free-Now-Angebot ist nach Angaben des Unternehmens in mehr als 150 Städten in zehn europäischen Ländern – wie Italien, Spanien, Irland, Polen oder Griechenland – verfügbar. In Deutschland gehören die großen Metropolen wie Berlin, Frankfurt, Hamburg, München und Köln dazu, aber auch Hanau, Offenbach und Wiesbaden sind bereits mit den Angeboten der App vernetzt. Hinter der App stecken laut RND BMW und Mercedes-Benz. Die Plattform gilt als erster Anbieter, der das 49-Euro-Ticket bundesweit für Bahnen und Busse im Nach- und Regionalverkehr verkauft.

In Deutschland pendeln tagtäglich Millionen Menschen von ihrer Wohnung zur Arbeit. Im Jahr 2020 waren es dem ADAC zufolge 19,6 Millionen Beschäftigte. Dabei ist das Auto laut dem Statistischen Bundesamt für sie das wichtigste Beförderungs­mittel: 67 Prozent der Berufs­pendlerinnen und -pendler nutzten 2020 den PKW für den Arbeits­weg. München war übrigens nach Angaben des Automobilclubs im Jahr 2020 mit mehr als 400.000 Pendlern der Spitzenreiter bei den absoluten Pendlerzahlen. Auf den weiteren Plätzen folgen Frankfurt am Main (384.500) und Hamburg (355.400), gefolgt von Berlin (332.300).

Free-Now-App: Angebot auch für Firmen interessant

Über die App kann außerdem das Deutschlandticket als Jobticket an Beschäftigte verteilt werden. Ganz „ohne großen Arbeitsaufwand“ für Firmen, wie der Anbieter auf seiner Internetseite für diesen digitalen Prozess wirbt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können aber auch auf anderem Wege an das 49-Euro-Ticket kommen und zahlen dafür sogar nur 34,30 Euro im Monat.

Täglich pendeln Millionen Autorfahrende. Staus, schlechte Luft und verstopfte Straßen sind die Folge. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/imago

Unternehmen, die auf eine grüne, saubere und mobile Zukunft setzen, dürfte das umfassende Angebot von Free-Now mit Sitz in Hamburg durchaus eine Alternative zu kostspieligen Dienstwagen mit großen Firmenflotten sein. Schließlich wollen sich immer mehr Unternehmen für die Energiewende und die Erreichung der Klimaziele einsetzen. Obgleich die Realität andere Ergebnisse liefert, wie ein Blick in die Dax-Konzernlandschaft beweist. Weiterhin wird zuwenig dafür getan, um den CO 2 -Anteil in der Luft und die Erderwärmung zu reduzieren. Es klingt daher schon sehr vollmundig, wenn ein Weltkonzern wie PepsiCo sich für eine Null-Emmission bis 2040 ausspricht.