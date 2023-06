30 Grad in Baden-Württemberg fällt – Wetter bringt Hitzewelle

Von: Teresa Knoll

Das Wetter im Juni wird heiß: Experten sagen Hitze mit Dürre-Gefahr voraus. Auch in Baden-Württemberg herrscht erhöhte Waldbrandgefahr. Lesen Sie hier mehr:

Die Wetter-Prognose von wetter.net soll wohl recht behalten: Ab Freitag und bis nach dem Wochenende (9. bis 12. Juni) gibt es die erste kleine Hitzewelle des Jahres. An diesen Tagen gibt es gebietsweise eine hohe Waldbrand-Gefahr, wie der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) mitteilt.

HEIDELBERG24 verrät, wie heiß das Wetter in Baden-Württemberg am Wochenende (10./11. Juni) wird.

Das Wochenende wird heiß: Wie bereits angekündigt, wird es über das Wochenende (10. bis 11. Juni) die erste Mini-Hitzewelle in 2023 geben. (resa)