Öffnungszeiten im Supermarkt an Silvester: So haben Aldi, Lidl und Edeka geöffnet

Von: Anika Zuschke

Wann haben Supermärkte und Bäcker an Silvester 2022 in Niedersachsen und Bremen geöffnet? Der große Überblick. (kreiszeitung.de-Montage) © Moritz Frankenberg/dpa/Bihlmayerfotografie/Imago

Silvester 2022 rückt mit großen Schritten näher und damit kommt zunehmend die Frage auf: Wie lange haben Supermärkte und Bäcker am 31. Dezember offen?

Hannover – Wer kennt es nicht: Am Tag der großen Silvester-Party – auf die 2022 endlich Silvester-Feuerwerk wieder zurückkehren kann – fehlen plötzlich noch Raclette-Käse oder Knall-Bonbons und es kommt wie jedes Jahr die Frage auf: Wie lange haben Supermärkte an Silvester geöffnet? Kreiszeitung.de hat bei Rewe, Edeka, Lidl und Aldi nachgefragt und bietet einen großen Überblick, wann Supermärkte und Bäcker an Silvester und Neujahr 2022/23 ihre Türen für Kunden schließen müssen.

Öffnungszeiten im Supermarkt an Silvester 2022: So lange haben Aldi, Rewe und Co. offen

Silvester ist zwar kein gesetzlicher Feiertag und fällt 2022 auf einen Samstag, doch nichtsdestotrotz gelten am Neujahresauftakt bestimmte Öffnungszeiten im Einzelhandel, die von der Norm abweichen. Diese werden von den Bundesländern individuell geregelt. Saarländer und Bayern beispielsweise können laut Gesetz an Silvester von 6:00 bis 20:00 Uhr einkaufen gehen.

In Thüringen, Hessen und auch Bremen gelten hingegen deutlich strengere Regeln: Dort müssen Geschäfte am 31. Dezember bereits um 14:00 Uhr schließen – damit bleibt aber immerhin genug Zeit, um an Silvester den Klassiker „Dinner for One“ zu gucken. Ein großer Zeitrahmen zum spontanen Silvester-Einkauf steht dagegen Kunden in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und auch Niedersachsen zur Verfügung. Dort dürfen Supermärkte nämlich auch an Silvester rund um die Uhr von 00:00 bis 24:00 Uhr geöffnet haben, berichtet der Focus.

Silvester 2022 in Niedersachsen und Bremen: So lange hat Edeka geöffnet

Doch bedeutet das noch lange nicht, dass Supermärkte in Niedersachsen an Silvester 2022 tatsächlich rund um die Uhr geöffnet haben. Denn die gesetzliche Freigabe geht nicht unbedingt mit einer Durchsetzung dieser Regelung einher. Ob ein Laden also früher schließt, liegt in der Hand des Besitzers.

Ein Beispiel dafür liefert Edeka: Der Verbund ist genossenschaftlich organisiert „und wird von rund 3.500 selbstständigen Kaufleuten und sieben regionalen Großhandelsbetrieben getragen“, heißt es auf Anfrage von kreiszeitung.de. „Unsere Kaufleute entscheiden eigenständig über ihre Märkte und Öffnungszeiten“, so die Ansage. Eine pauschale Öffnungszeit des Supermarktes an Silvester gibt es demnach nicht – doch haben die meisten Edeka-Geschäfte laut Wunderweib von 7:00 bis 14:00 Uhr geöffnet. Gleiche Zeiten gelten demzufolge auch für den Discounter Netto.

Einheitliche Öffnungszeiten bei Aldi an Silvester 2022/23 in Niedersachsen und Bremen

Bei Aldi gelten dagegen geregelte Öffnungszeiten an Silvester. Der Grund dafür: Die Tage vor Weihnachten und Neujahr gehören wohl zu den frequenzstarken Einkaufstagen im Jahr. „Damit unsere Kundinnen und Kunden einen schnellen und einfachen Einkauf haben, setzen wir für die meisten ALDI Märkte einheitliche Öffnungszeiten fest“, heißt es deswegen auf Anfrage von kreiszeitung.de. An Silvester 2022 gelten bei Aldi demnach Kernöffnungszeiten von 7:00 bis 16:00 Uhr – in Bremen wird der Supermarkt jedoch laut Gesetz bereits um 14:00 Uhr schließen müssen.

Außerdem sei es möglich, dass in verschiedenen Märkten andere Öffnungszeiten für die Kunden gelten – etwa in Einkaufszentren. „Daher hängen wir in jedem Markt die Öffnungszeiten frühzeitig auf einem Plakat aus, um unsere Kundinnen und Kunden zu informieren“, erklärt der Discounter.

Wie lange haben Supermärkte in Niedersachsen an Silvester 2022 geöffnet?

Bei Lidl verhalten sich die Öffnungszeiten noch einmal anders: Nahezu alle Lidl-Filialen haben am 31. Dezember 2022 ab 7:00 Uhr geöffnet – doch richtet sich das Unternehmen bei den Schließzeiten nach dem Öffnungszeitgesetz des jeweiligen Bundeslandes, die „am Eingang jeder Filiale auf einem Schild ersichtlich sind“, heißt es auf Anfrage von kreiszeitung.de. Wie Wunderweib berichtet, variieren die Schließzeiten bei Lidl infolgedessen zwischen 14:00 und 18:00 Uhr an Silvester. Kunden können bei Lidl übrigens sogar Feuerwerk für Silvester reservieren – es gibt allerdings einen Haken.

Bei Penny kann am 21. Dezember 2022 ebenfalls zwischen 7:00 und 14:00 Uhr eingekauft werden – in einigen Filialen in Niedersachsen auch bis 16:00 oder 18:00 Uhr.

Silvester 2022/23: Öffnungszeiten von Supermarkt Rewe in Niedersachsen und Bremen

Rewe-Märkte handhaben ihre Öffnungszeiten ebenfalls von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Niedersachsen haben die Supermärkte an Silvester 2022 bis 13:00 Uhr und einige Märkte bis 14:00 Uhr geöffnet. Um die genauen Öffnungszeiten des gewünschten Marktes zu erfahren, kann man sich über die Website von Rewe informieren, heißt es auf Anfrage der Kreiszeitung. Am 1. Januar 2023, der auf einen Sonntag fallen wird, haben hingegen alle Supermärkte in Deutschland geschlossen.

Wie lange haben Bäcker in Niedersachsen und Bremen an Silvester 2022 geöffnet?

Doch wie verhält es sich mit Bäckereien? Schließlich dürfen diese auch an Sonntagen ihre Türen für Kunden öffnen. Für Bäcker in Niedersachsen und Bremen gibt es bezüglich der Öffnungszeiten zu Silvester 2022 ebenfalls keine pauschale Aussage, die alle gleichermaßen betrifft. Grundsätzlich bietet es sich deswegen an, auf Aushänge bei Bäckern Ihres Vertrauens zu achten, die Kunden meist schon einige Wochen vor Silvester über die jeweiligen Öffnungszeiten informieren.

Die Filialen der Heide-Bäckerei Meyer, die in Braunschweig, Wolfsburg, Gifhorn, Uelzen, Wittingen und Lüneburg vertreten sind, öffnen am 31. Dezember 2022 zwischen 5:00 und 8:00 Uhr morgens und schließen spätestens um 15:00 Uhr wieder. Nur am Hannover Hauptbahnhof hat der Bäcker bis 18:00 Uhr geöffnet. Die Filiale verkauft sogar am Neujahrestag bis 19:00 Uhr Brot und Brötchen – während alle anderen Standorte am 1. Januar 2023 geschlossen bleiben.

Ähnlich verhält es sich mit der Bäckerei Rolf: Diese öffnet in Niedersachsen und Bremen an Silvester 2022 zwischen 6:00 und 8:00 Uhr morgens und schließt ihre Türen wieder zwischen 12:00 und 14:00 Uhr. Am 1. Januar 2023 hat keine der Filialen geöffnet.

Neujahr 2023: Diese Öffnungszeiten gelten für Bäcker am 1. Januar

Damit folgen die Bäcker jedoch keiner gesetzlichen Vorgabe. Denn generell dürfen Inhaber von Bäcker- und Konditorwaren laut dem Niedersächsischen Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten fünf Stunden für die Abgabe ihrer Waren geöffnet sein, berichtet das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung.

Bäckereien in Bremen dürfen an Neujahr für die Dauer von drei Stunden öffnen. Die Öffnungszeiten müssen dabei zwischen 8:00 Uhr und 16:00 Uhr liegen. Am 1. Januar 2023 scheinen viele Bäcker in Niedersachsen und Bremen dieses Angebot aber nicht zu nutzen.