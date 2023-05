WhatsApp-Grüße zu Pfingsten: Die besten Sprüche, Zitate und Gedichte 2023

Keine Lust mehr auf das langweilige „Schöne Pfingsten“? Hier finden Sie die besten Pfingstgrüße, Zitate und WhatsApp-Sprüche zu Pfingsten 2023.

Hamburg – WhatsApp-Sprüche zu Feiertagen erfreuen sich deutschlandweit immer größerer Beliebtheit. Ob zu Vatertag, Muttertag oder Silvester– langweilige Glückwünsche sind absolut out. Doch nicht jeder, der gerne kreative Wünsche verteilen will, hat auch die Zeit oder Lust, sich die Sprüche selbst auszudenken. Gut, dass es auch zu Pfingsten 2023 die besten WhatsApp-Sprüche im Überblick gibt. Das Pfingstfest fällt in diesem Jahr auf den 28. und 29. Mai 2023. „Schöne Pfingsten“ war gestern – 24hamburg.de bietet eine Auswahl an schönen und lustigen Pfingstgrüßen, Zitaten und Gedichten.

Schöne Pfingsten 2023: Die lustigsten WhatsApp-Sprüche und Pfingstgrüße versenden

Spätestens seit der Coronapandemie, in der viele sich zu Feiertagen, Geburtstagen oder sonstigen großen Ereignissen nicht persönlich sehen und gratulieren konnten, sind WhatsApp-Sprüche in aller Munde. WhatsApp gehört seit einigen Jahren zu den bekanntesten und meistgenutzten Messenger-Diensten in Deutschland.

Auch 2023, nach der Pandemie, greifen viele weiterhin auf die WhatsApp-Nachricht zurück. Schließlich kann man seinen Liebsten, Familie und Freunden auch mit einem WhatsApp-Gruß zu Pfingsten eine Freude machen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Kaum ist der passende WhatsApp-Spruch zu Pfingsten 2023 ausgewählt, kann er per Copy-and-paste einfach in den Chat bei WhatsApp eingefügt und verschickt werden – fertig. (Klappt natürlich auch bei allen anderen Messengerdiensten oder per SMS)

Die lustigsten WhatsApp-Sprüche zu Pfingsten 2023 „Frohe Pfingsten! Endlich genug Zeit, um sich um den Garten zu kümmern.“ „Die wahre Bedeutung von Pfingsten? Lange schlafen und faulenzen!“ „Wenn der Frühling grüßt, dann hüpft das Herz vor Freude. Das reicht dann aber auch an Bewegung für das lange Wochenende.“ Genieße das lange Pfingstwochenende mit deiner Familie, ich wünsche euch einen schönen Kurzurlaub auf Balkonien! Der Heilige Geist ist zu Pfingsten auf die Erde gekommen. Noch ein Bier und du kannst ihn sehen! Alkohol ist für Leute, die auf ein paar Gehirnzellen verzichten können. Ich denke Pfingsten ist ein geeigneter Anlass, ein paar dieser Zellen zu entbehren, oder? Prost!

WhatsApp-Sprüche zu Pfingsten 2023: Christliche Pfingstgrüße versenden

Was vielen hierzulande gar nicht mehr bewusst ist: Pfingsten ist ein christliches Fest. Es gilt neben Weihnachten und Ostern als eines der höchsten christlichen Feste. Mit den Pfingstfeiertagen endet schließlich nach 50 Tagen die Osterzeit. Deshalb sollen an dieser Stelle auch christliche Pfingstgrüße nicht fehlen.

WhatsApp-Grüße zu Pfingsten 2023: Christliche Sprüche verschicken Der Heilige Geist ist ein warmer Sonnenstrahl, der direkt ins Herz trifft und es mit Licht und Liebe ausfüllt. Frohe Pfingsttage! Am 50. Tag nach Ostern kam der Heilige Geist auf Erden und ließ die Menschen durch ihre Liebe erzählen, jeden auf seine eigene Art. Heute sende ich dir liebe Grüße und wünsche ein frohes Pfingstfest! Zu Pfingsten wünsche ich dir, dass der Heilige Geist auch in dein Leben tritt: in Form von neuen Chancen, neuer Hoffnung, neuen Möglichkeiten, neuen Träumen und neuen Bekanntschaften. „Möge Gott dich nicht nur an Pfingsten, sondern an jedem Tag dieses Jahres beschützen. Ich wünsche dir besinnliche Pfingstfeiertage“ „Ich wünsche dir gesegnete Pfingsttage!“

WhatsApp-Grüße zu Pfingsten: Zitate zu Pfingsten 2023 versenden

Wer es nicht christlich halten möchte, kann sich auch an einem der zahlreichen Zitate zu Pfingsten bedienen. Auch diese eignen sich hervorragend, um auf kreative Weise „Schöne Pfingsten“ zu wünschen. WhatsApp-Sprüche zu Pfingsten können aber nicht nur Zitate sein, sondern auch Gedichte. Denn diese erfreuen sich zum Beglückwünschen und Gratulieren seit Jahrzehnten großer Beliebtheit.

WhatsApp-Sprüche zu Pfingsten: Die besten Zitate und Gedichte „Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen, es grünten und blühten Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel.“ (Johann Wolfgang von Goethe) „Wenn sich der Himmel grau bezieht, mich stört’s nicht im Geringsten. Wer meine weiße Hose sieht, der merkt doch: Es ist Pfingsten. Nun hab ich ein Gedicht gedrückt, wie Hühner Eier legen. Und gehe festlich und geschmückt – Pfingstochse meinetwegen, dem Honorar entgegen.“ (Joachim Ringelnatz) Pfingsten eignet sich besonders für eine Bitte um Versöhnung und Verständigung.

(aus einem Aufruf der Schweizer Kirchen 1999) Pfingsten ist zum Zeichen dafür geworden, dass es möglich ist, Grenzen zu überwinden und sich über Grenzen hinweg zu verständigen. (Pfr. Michael Feiler) Der Pfingsttag kennt keinen Abend, denn seine Sonne, die Liebe, geht nie unter. (Theodor Fontane) Gottes Segen spendet Leben

bringt uns Sonne und auch Regen

Es ist klar in jedem Jahr

liebt Er uns, ist für uns da.

Die besten Grüße zu Pfingsten von … Pfingstrose und Pfingstsonne, versprechen solche Wonne, zu diesem schönen Fest, das Gott zu Ehren ist! Ich wünsche mir sogleich, dass euch mein Gruß erreicht. Zu Pfingsten meinen Segen, den will ich gerne geben!

Pfingsten: Warum feiern wir und warum haben wir an Ostermontag frei?

Bei dieser Sammlung an WhatsApp-Sprüchen zu Pfingsten 2023 sollte der ein oder andere passende Pfingstgruß dabei gewesen sein. Aber warum feiern wir eigentlich Pfingsten und gratulieren uns? Ganz einfach: Pfingsten wird als Geburtstag der Kirche angesehen und ist daher ein großes religiöses Fest. Grund dafür ist, dass der Geschichte nach, an Pfingsten, also 50 Tage nach Ostern, der Heilige Geist auf die Jünger und Apostel herabgekommen ist und sie seither fremde Sprachen sprechen und den Menschen weltweit von Jesus berichten konnten.

Der Pfingstsonntag ist übrigens im Gegensatz zum Pfingstmontag in Deutschland kein flächendeckender gesetzlicher Feiertag. Lediglich in Brandenburg gilt auch der Pfingstsonntag als Feiertag. Pfingstmontag, der in diesem Jahr auf den 29. Mai 2023 fällt, ist hingegen deutschlandweit ein gesetzlicher Feiertag – fast alle Menschen habe dann frei.