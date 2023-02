Yvonne Woelke posiert in Dessous: Soll dieses Foto Iris Klein provozieren?

Von: Jonas Erbas

Teilen

Nach der angeblichen Affäre mit ihrem Ehemann Peter hat Iris Klein in Yvonne Woelke eine neue Erzfeindin gefunden. Doch die 41-Jährige weiß sich zu wehren.

Hamburg – Das Ehedrama zwischen Peter (55) und Iris Klein (55) neigt sich dem Ende zu, doch noch immer feuern die Beteiligten munter gegeneinander – mal direkt, mal indirekt. So auch Yvonne Woelke (41), die angebliche Affäre des 55-jährigen Dschungelcamp-Begleiters von Lucas Cordalis (55): Mit ihrem neusten Post möchte sie ihre Rivalin offenbar gehörig provozieren.

Will sie Iris Klein provozieren? – Yvonne Woelke sorgt mit Dessous-Foto für Spekulationen

Aus ihrer Abneigung gegenüber Yvonne Woelke machte Iris Klein schon vor Wochen, als das Affären-Drama in Australien seinen Lauf nahm, keinen Hehl: Inzwischen hat die Mutter von Daniela Katzenberger (36) die neue, möglicherweise allerdings einseitige Liebe ihres (Noch-)Ehemanns mit allerlei Unflätigkeiten bedacht. Sie sei „billig“, wetterte die alleingelassene Ehefrau gegen die Blondine, nannte sie eine „Ehebrecherin“ und „läufige Hündin“. Unter Tränen ist Iris Klein indes aus der heimischen Finca ausgezogen.

Bedeckter hält sich da die Beschuldigte: Yvonne schoss zuletzt meist nur indirekt gegen Iris Klein und vermied es, den Namen der 55-Jährigen bei Instagram und Co. ins Spiel zu bringen. Provozieren kann sie nämlich auch anders: Am Donnerstagabend (16. Februar) teilte sie etwa ein freizügiges Foto, auf dem sie mit Sonnenbrille und High Heels in schwarzen Dessous posierte. Stutzig machte dabei weniger das Foto, als vielmehr die pikante Bildunterschrift: „Mit Markenunterwäsche …“, hieß es unter dem Post. Diese Anspielung versteht allerdings wohl nicht jeder, berichtet tz.de.

Wer ist Yvonne Woelke? Die am 18. November 1981 in Berlin geborene Yvonne Woelke kennt man nicht nur als Begleiterin von Dschungelkönigin Djamila Rowe (55), sondern auch als Schauspielerin, Model und Moderatorin. 1999 wurde sie zur Miss Germany gekürt. Von 1999 bis 2003 absolvierte sie eine Schauspielausbildung und ergatterte später Rollen im „Tatort“ (2005), bei „Alarm für Cobra 11“ (2008) „Verbotene Liebe“ (2008) oder „Unter uns“ (2015). Zudem stand sie auch schon als Opernsängerin auf der Bühne („Don Giovanni“).

Retoure für „Markenunterwäsche“-Spruch – Yvonne Woelke schießt weiter gegen Iris Klein

Zum Hintergrund: In einer ihrer vielen wütenden Instagram-Storys zog Iris Klein derbe über ihre einstige Liebe Peter her. Der stecke in seiner „Midlife-Crisis“, habe es auf jüngere Frauen abgesehen und trage plötzliche teure Boxershorts, so die 55-Jährige. Dass nun, nur wenige Tage nach Iris‘ Insta-Eskalation, Yvonne Woelke die „Markenunterwäsche“-Thematik aufgreift, kann kein Zufall sein, so die einstimmige Meinung zahlreicher Fans.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

„Warum muss man immer so provozieren?“, konfrontierte ein Nutzer die 41-Jährige deswegen unter ihrem Beitrag. Doch die Blondine darf sich auch über einige Fürsprecher freuen: Die erklären, ein Foto sei einfach nur ein Foto – nicht mehr und nicht weniger! Das Model sorgt auch an anderer Stelle für Schlagzeilen: Yvonne Woelke soll nun auch Beziehung von Patricia Blanco zerstört haben. Verwendete Quellen: instagram.com/yvonnewoelke, instagram.com/iris_klein_mama_