„Wenn er zu viel redet“: Mit diesen Tricks stoppt Camilla König Charles bei öffentlichen Auftritten

Von: Susanne Kröber

Niemand kennt König Charles III. so gut wie Camilla. Um ihren Ehemann bei Terminen in Schach zu halten, hat die Königsgemahlin ein geheimes System entwickelt.

London – Für Paare sicher eine bekannte Situation: Der Partner quatscht auf der Party ohne Punkt und Komma, ohne zu bemerken, dass die Umstehenden schon unauffällig auf die Uhr schauen. Offenbar auch für Königsgemahlin Camilla (75) und König Charles III. (74) kein ungewohntes Szenario. Doch ein Tritt gegen das Schienbein oder ein lauter Rüffel kommen bei der britischen Königsfamilie natürlich nicht infrage. Camilla soll deshalb ein System entwickelt haben, wie sich eine solche Situation unauffällig klären lässt.

Camillas Geheimrezept für König Charles: Jacken-Zupfer gegen Redeschwall

Als Mitglied der königlichen Familie gilt es, stets die Contenance zu wahren. Gelingt dies König Charles III. mal nicht zu hundert Prozent, kann er sich auf Ehefrau Camilla verlassen. „Camilla ist seine Stärke und sein Halt, die Verbündete, die ihn besser kennt als jeder andere und jetzt, wo er König ist, die einzige Person, die ihm noch auf Augenhöhe begegnen kann“, erklärt Journalist und Autor Gyles Brandreth (74) in seinem neuesten Buch „Elizabeth: An Intimate Portrait“.

Camillas Trickkiste: So stoppt die Königsgemahlin einen redseligen oder verärgerten König Charles. (Montage) © IMAGO/ZUMA Wire/i Images

Subtile Gesten genügen bei diesem Paar, um sich zu verständigen – kein Wunder, schließlich kennen sich Charles und Camilla bereits seit über 50 Jahren. „Wenn er spät dran ist oder zu viel redet, zupft sie dezent hinten an seiner Jacke – manchmal ziemlich energisch“, verrät Gyles Brandreth laut OK!-Magazin. Aber auch einen verärgerten König Charles weiß Queen Consort Camilla zu händeln.

Wenn er gereizt ist – weil der Stift nicht funktioniert, wie er es nicht tat, als er ein Dokument in Hillsborough Castle in der Grafschaft Down unterzeichnete – beruhigt sie ihn, streckt eine Hand aus und massiert ihn sanft am Rücken.

„Er verehrt sie“: König Charles III. und Camilla sind ein eingespieltes Team

Gyles Brandreth gilt als Freund der Familie, er schwärmt über die enge Beziehung von König Charles III. und Camilla. „Ich habe sie aus nächster Nähe beobachtet – in Highgrove, bevor sie heirateten, und seitdem im Clarence House, im Buckingham Palace. Er verehrt sie, ganz klar. Beim Smalltalk erwähnt er in fast jedem Satz ‚meine liebe Frau‘“, so Brandreth. „Sie ist seine gute Gefährtin und beste Freundin und jetzt, wo seine Kinder ausgezogen sind, der einzige Mensch auf der ganzen Welt, mit dem er völlig frei und offen sein kann.“

Am 6. Mai wird Camilla gemeinsam mit König Charles III. in der Westminster Abbey gekrönt, auch an diesem großen Tag wird die Königsgemahlin ihrem Mann den Rücken stärken. Alle Fettnäpfchen kann dann aber auch Camilla nicht verhindern. Beim Besuch einer Moschee zeigte sich König Charles kürzlich mit einem Loch in der Socke, was offenbar auch seiner Göttergattin vorher nicht aufgefallen war. Verwendete Quellen: ok.co.uk