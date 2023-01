Weniger Würstchen als William: Prinz Harry fühlte sich schon als Kind benachteiligt

Von: Susanne Kröber

Bereits als Kind musste Prinz Harry zurückstecken, wie Paul Burrell, der frühere Butler von Prinzessin Diana, jetzt verrät. Schon beim Frühstück hatte Harry das Nachsehen.

London – Spätestens seit der Veröffentlichung von Prinz Harrys Biografie „Reserve“ („Spare“) ist klar: Prinz Harry (38) litt seit seiner Kindheit darunter, sich als „Ersatzmann“ seines Bruders William (40) zu fühlen. Und offenbar bekam er das Gefühl, „nur“ der zweitgeborene Sohn von Charles (74) und Diana (36, † 1997) zu sein, schon mit der Frühstücksmilch eingeflößt.

„William braucht das mehr als du“: Prinz Harry hatte früh das Nachsehen

Paul Burrell (64) arbeitete ab 1987 als Butler für Prinzessin Diana und Prinz Charles, nach deren Trennung 1992 war Burrell weiterhin für Diana und ihre Söhne William und Harry tätig. Im Interview mit The Sun verrät Burrell jetzt, dass schon früh dafür gesorgt wurde, dass sich Prinz Harry minderwertig fühlt.

Dianas früherer Butler Paul Burrell (rechts) wurde Zeuge, wie Prinz Harry (links) schon als Kind hinter seinem Bruder William (Mitte) zurückstecken musste (Montage). © picture-alliance/dpa/epa Rain

„Einmal sah ich, wie das Kindermädchen William drei Würstchen zum Frühstück gab und Harry zwei“, erinnert sich Paul Burrell. „Und Harry schaute auf seinen Teller und sagte, wie kommt es, dass er drei bekommt und ich bekomme nur zwei?“ Das Kindermädchen habe dann geantwortet: „William braucht das mehr als du. Er wird eines Tages König sein.“ Diese fragwürdige Begründung sei an Prinz Harry nicht spurlos vorübergegangen, auch wenn er die Benachteiligung akzeptiert habe. „Harry verstummte und fand sich damit ab, aber mit sowas musste er sich herumschlagen, sogar in seinem eigenen Zuhause.“

Wer ist Paul Burrell? Von 1976 bis 1987 stand Paul Burrell im Dienst von Queen Elizabeth II. (96, † 2022), danach arbeitete er als Butler für Charles und Diana. Burrell stand der Princess of Wales auch nach der Trennung des royalen Paares weiterhin als Butler zur Verfügung. Nach Dianas Tod 1997 war er für die Diana-Gedenkstiftung „Diana, Princess of Wales Memorial Fund“ tätig. Für Schlagzeilen sorgte die Anklage wegen Diebstahls, die Angehörige von Prinzessin Diana später erhoben, 2002 wurde der Prozess jedoch eingestellt. Burrell ist Autor der Bücher „Im Dienste meiner Königin“ und „Die Zeit mit ihr“, in denen er seine enge Beziehung zu Diana thematisiert. In der britischen Realityshow „I‘m a Celebrity … Get Me Out of Here!“, dem Pendant zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, belegte Burrell 2004 Platz zwei.

„Er musste der Clown sein, er musste auffallen“: So kämpfte Prinz Harry um Aufmerksamkeit

Paul Burrell vermutet im Interview mit The Sun, dass Vorfälle dieser Art Prinz Harry konstant vermittelten, dass er hinter seinem großen Bruder Prinz William in der Familie nur die zweite Geige spielt. Rückblickend verstehe Burrell, was Harry zu seiner Skandal-Biografie voller brisanter Enthüllungen über die Königsfamilie getrieben habe. Prinzessin Diana habe Harry jedoch nicht wie einen „Ersatzmann“ für William behandelt. „In den Augen ihrer Mutter waren sie absolut gleichberechtigt“, so Burrell. „Die Prinzessin war in sie beide vernarrt.“

Prinz Harry habe früher schon versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. „Er musste der Clown sein, er musste auffallen“, erinnert sich Paul Burrell. „Oft hörte ich die Prinzessin quer durch den Raum rufen: ‚Shhhh, Harry, sei still.‘ Und diese Worte habe ich auch in den letzten Tagen gehört. Harry muss leise sein, er soll mal die Luft anhalten.“ Prinz Harry hat sich seinen Frust in seinen Memoiren von der Seele geschrieben, jetzt macht er sich Sorgen, dass Williams Kinder Charlotte (7) und Louis (4) so enden wie er. Verwendete Quellen: thesun.co.uk