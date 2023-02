Wegen Prinzessin Diana? Prinz William trägt an jedem Handgelenk eine Uhr

Von: Annemarie Göbbel

Eine rechts, eine links. Bei einem Termin in Cornwall erschien Prinz William mit zwei Armbanduhren. Auch Prinzessin Diana zeigte sich 1981 mit zwei Uhren.

Falmouth/Cornwall – Wenn es um guten Stil geht, war Prinzessin Diana (36, † 1997) eine Pionierin und kümmerte sich wenig um vermeintliche No-Gos. Eine ihrer frühen avantgardistischen Entscheidungen entpuppte sich als eine ihrer romantischsten. Als Verlobte des heutigen Königs Charles III. (74) begleitete die junge Diana Spencer ihren Traumprinzen zu einem Poloturnier im Guards Poloclub in Windsor. Beobachter staunten nicht schlecht, als sie an den Handgelenken der künftigen Prinzessin jeweils eine Armbanduhr entdeckten.

Zeigt Prinz William zwei Uhren als Tribut an seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana?

Viele Jahrzehnte später rieben sich Anfang Februar 2023 Beobachter beim Besuch von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) in Falmouth in Cornwall die Augen. Tatsächlich trug auch der Thronfolger an jedem Handgelenk eine Uhr. Das Rätselraten begann: Ist es ein modischer Tribut an seine früh verstorbene Mutter? Oder macht William hier seiner Ehefrau und Stilikone Kate Middleton Konkurrenz?

Prinzessin Diana wurde bei einem Polospiel 1981 mit zwei Armbanduhren gesehen. Prinz William trug Anfang Februar bei einem Termin in Cornwall ebenfalls zwei Modelle am Arm (Fotomontage). © ZUMA/Keystone/Imago & i Images/Imago & Cover-Images/Imago

Diana entschied sich für ihre dünne goldene Metalluhr und wie sich herausstellte, die Uhr ihres Verlobten Charles mit einem dunklen Lederarmband. Wer jetzt denkt, dass Diana einfach auf die Uhr aufpasste, während Prinz Charles hoch zu Ross den Poloschläger schwang, weit gefehlt. Ein Akt aus dem Mittelalter hatte Diana inspiriert, als Damen ihr Taschentuch als Glücksbringer vor einem Turnier als Zeichen ihrer Gunst an die Rückseite des Helms eines Ritters banden.

Prinzessin Diana und ihre Vorliebe für Glücksbringer und Erinnerungsstücke Angefangen damit, dass Diana an ihrem Hochzeitstag das Diadem ihrer Familie (die Spencer-Tiara) dem der Queen vorzog, bis hin zu einer Halskette mit Gravur, die Prinz Charles ihr schenkte, auf der der Name von William eingraviert war – Diana hatte ihre Lieben immer ganz nah bei sich. Dies wurde nie deutlicher als 1981, als sie im Guards Poloclub in Windsor, England, zwei Uhren bei sich hatte.

Sowohl pragmatische als auch sentimentale Gründe liefern die Erklärung für die doppelten Uhren

Später trug Diana die Uhr ihres Mannes, wenn Charles im Ausland war. So konnte die damalige Prinzessin von Wales seine Uhr auf die dortige Zeit einstellen. Die Prinzessin erhob die doppelten Uhren zum Glücksbrigner und behielt die Angewohnheit bei. Prinz William folgte bei seinem Auftritt in Cornwall allerdings nicht ihrem Beispiel. Vielmehr trug der Prinz von Wales ein Geschenk seiner Mutter, Prinzessin Diana, eine Omega Seamaster 300m, die er seit über 20 Jahren kaum ablegt. An seinem anderen Arm war eine Smartwatch Garmin Forerunner 245 zu erkennen.

Offenbar konnte William sich nicht entscheiden oder wollte weder auf sein klassisches Modell mit sentimentalem Wert noch auf seinen Fitness-Tracker verzichten. Prinz William ist nicht der einzige Royal, der auf seine Fitness achtet. Auch Königsgemahlin Camilla (75) trägt seit mehreren Jahren einen FitBit Charge mit Activity-Tracker. Ob Camilla bei ihrer Krönung auf die Kombi aus Smartwatch und Queen Mary Krone (allerdings ohne den legendären Koh-i-Noor-Diamanten) setzen wird, bleibt abzuwarten. Verwendete Quellen: hellomagazin.com, marieclaire.co.uk