Warum Queen Elizabeth II. nie ihr Lieblingsessen verriet – und wer es statt ihrer tat

Von: Susanne Kröber

Teilen

Die britische Königsfamilie plaudert selten Privates aus. Auch bei einem vergleichsweise harmlosen Thema hielt sich Queen Elizabeth II. stets bedeckt. Aus gutem Grund!

London – Ein Kommentar zu Prinz Harrys (38) Biografie? Eine Stellungnahme zur Netflix-Doku von Harry und Meghan Markle (41)? Da wird Mitgliedern der britischen Königsfamilie so schnell nichts über die Lippen kommen. Doch es gibt auch Themen, die sich nach harmlosem Smalltalk anhören, über die sich die im September 2022 verstorbene Queen Elizabeth († 96) aber dennoch niemals öffentlich geäußert hätte.

„Ihr würde nie etwas anderes serviert werden“: Deshalb sprach Queen Elizabeth II. nicht über ihr Lieblingsessen

Unvergessen der Kurzfilm anlässlich ihres Platinjubiläums, in dem Queen Elizabeth II. mit Paddington Bär Tee trinkt und ihrem kuscheligen Gast verrät, was sie für Notfälle immer in ihrer Handtasche hat: ein Marmeladen-Sandwich. Ob die Monarchin allerdings privat gerne mal zu Süßigkeiten oder Chips griff, behielt sie lieber für sich. Und der Grund dafür ist einleuchtend.

Auch Royals naschen gern: Queen Elizabeth II. hatte eine Schwäche für Schokolade. (Montage) © IMAGO/Aviation-Stock/picture alliance/dpa/Julian Simmonds/The Daily Telegraph

Während ihrer mehr als 70 Jahre andauernden Regentschaft nahm Queen Elizabeth II. unzählige offizielle Termine wahr, aufwendige Menüs oder zumindest leckere Häppchen gehörten da zum Pflichtprogramm. Queen Elizabeth wollte offenbar vermeiden, immer das Gleiche vorgesetzt zu bekommen, deshalb schwieg sie eisern über geschmackliche Vorlieben. „Einer ihrer Mitarbeiter sagte mir: ‚Wenn sie sagte, sie hätte ein Lieblingsessen, würde ihr nie etwas anderes serviert werden‘“, erklärt Gordon Rayner, Royal-Experte und Mitherausgeber des Telegraph.

Paddington Bär Paddington Bär ist eine beliebte Kinderbuchfigur vom britischen Autor Michael Bond (91, † 2017). 1958 erschien die erste Geschichte von dem kleinen Bären, den Familie Brown am Bahnsteig des Londoner Bahnhofs Paddington findet und bei sich aufnimmt. Bis zum Jahr 2017 folgten 26 weitere Bände. Es gibt mehrere Serien über Paddington Bär, 2014 kam mit der britischen Komödie „Paddington“ die Verfilmung der Reihe in die Kinos. „Paddington 2“ folgte 2017, ein dritter Teil wurde bereits angekündigt.

„Ein totaler Schokoholic“: Ex-Koch der Queen plaudert aus dem Nähkästchen

In der Öffentlichkeit verriet Queen Elizabeth II. also nicht, was sie am liebsten isst, ihr ehemaliger Privatkoch Darren McGrady plauderte in einem früheren Interview jedoch aus dem Nähkästchen. „Die Queen ist ein totaler Schokoholic“, erzählte der Ex-Koch der Königin laut Hello-Magazin. „Der Schokoladenbiskuitkuchen ist der einzige Kuchen, der jeden Tag auf den königlichen Tisch kommt.“ Auch Prinz William (40) sei ein Riesen-Fan des Schokokuchens.

Queen Elizabeth II.: Königin des britischen Humors – die lustigsten Momente im royalen Leben Fotostrecke ansehen

Zu viel des Guten kann auch schlecht sein, so jedoch die Befürchtung der Queen. Und damit lag sie vermutlich goldrichtig. Hätte sie verraten, dass sie eine Schwäche für Schokolade hat, hätte Queen Elizabeth II. höchstwahrscheinlich bei jedem offiziellen Anlass etwas Süßes gereicht bekommen – eine große Versuchung für die Königin, die auch auf ihre Linie achtete. Die Queen setzte aber nicht nur in puncto Lieblingsessen auf Verschwiegenheit, auch bei einem heftigen Familienstreit in Sandringham schwieg die Queen, während Prinz William seinen Bruder angeschrien haben soll, wie Prinz Harry in der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ behauptet. Verwendete Quellen: hellomagazine.com, telegraph.co.uk