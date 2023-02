Von wegen günstig: Camilla und Charles erhalten nagelneue Throne zur Krönung

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Die Vorbereitungen zur Krönung Charles III. und Camillas im Mai laufen auf Hochtouren. Traditionell erhält jeder Monarch seinen eigenen Thron, doch wer soll die guten Stücke anfertigen? Obwohl der Monarch die Kosten der Krönung im Blick behalten wollte, wird nun doppelt geordert.

London – Der Buckingham-Palast hat sich viel vorgenommen: Die Krönung König Charles III. (74) soll „die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken“, gleichzeitig aber „in langjährigen Traditionen verwurzelt sein“. Die Zeremonie soll also weniger pompös ausfallen als die Krönungszeremonie von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) im Jahr 1953, da das Land derzeit von der Lebenshaltungskostenkrise betroffen ist. Doch was sind unabänderliche Punkte bei der Krönung mit Augenmaß? Zwei nagelneue Throne scheinen offenbar im Budget zu sein.

„Es gibt immer einen neuen Thron für einen neuen Monarchen“

Trotz des archaischen Charakters der Zeremonie hat König Charles bereits versprochen, einige Teile der Krönung zu modernisieren, die am 6. Mai dieses Jahres in der Westminster Abbey stattfinden soll. Wie Dailymail aufgrund von Aussagen aus dem Palast berichtet, schreibt die Tradition es jedoch vor, dass jeder Monarch einen eigenen Thron für die Zeremonie haben soll. „Es gibt immer einen neuen Thron für einen neuen Monarchen, und dies wird keine Ausnahme sein“, war aus dem Palast zu vernehmen. Auch Königsgemahlin Camilla (75) wird ihren eigenen, einzigartigen Thron haben.

König Charles III. und Königsgemahlin Camilla werden am 6. Mai gemeinsam die Insignien erhalten. © i Images/Imago & Joe Giddens/dpa König Charles III. und Königsgemahlin Camilla werden am 6. Mai gemeinsam die Insignien erhalten.i Images/Imago & Joe Giddens/dpai Images/Imago & Joe Giddens/dpa König Charles III. und Königsgemahlin Camilla werden am 6. Mai gemeinsam die Insignien erhalten.

Besonders Charles III. dürfte froh um diese Tradition sein, sitzt er doch während des Krönungs- und Salbungsteils der Zeremonie, der als der heiligste Teil der Krönung gilt, auf dem historischen Krönungsstuhl, der ergonomisches Sitzen sicher vermissen lässt. 1296 von König Edward I. (68, † 1307) in Auftrag gegeben, ist Charles schon der 27. Monarch, der auf dem ehrenwerten Thron Platz nehmen wird. Er gilt als das älteste Möbelstück im Vereinigten Königreich, das noch immer für seinen ursprünglichen Zweck verwendet wird.

Feierlichkeiten zur Krönung Charles III. Während die Krönungszeremonie der Königin drei Stunden dauerte, sind für die Zeremonie von König Charles 90 Minuten vorgesehen. Die Gästeliste soll kleiner ausfallen. Der Buckingham-Palast hat ein umfangreiches Programm mit „zeremoniellen, feierlichen und gemeinschaftlichen“ Veranstaltungen angekündigt, die an dem um einen Tag verlängerten Wochenende Anfang Mai stattfinden sollen. Zwei große Prozessionen, ein Gottesdienst, Tag der Freiwilligenarbeit, Straßenfeste und ein Konzert mit Lichtshow sind derzeit für das Wochenende vorgesehen. Bei dem Konzert werden nicht nur „Ikonen der Weltmusik“ auftreten, sondern auch der „Coronation Choir“, ein Ensemble, das sich aus einer Vielzahl von Gemeindechören aus dem gesamten Vereinigten Königreich zusammensetzt: So sollen sich Flüchtlingschöre, NHS-Chöre, LGBTQ+-Gesangsgruppen und Gebärdenchöre für Gehörlose zu einem Gesamtchor zusammenschließen.

Der königliche Thronlieferant zu Queen Elizabeths Zeiten hat den Betrieb eingestellt

Da die Londoner Firma White Allom and Company, die den Thron für Queen Elizabeth fertigte, nicht mehr existiert, ist nun guter Rat teuer. Wer soll den Thronbau übernehmen? Es wird vermutet, dass ein Team spezialisierter Handwerker, die von Charles’ Prince’s Foundation ausgebildet wurden, mit der Herstellung des Throns für König Charles beauftragt werden könnte, wie der Mirror berichtet. Während der Inthronisierung wird Charles’ neuer Thron auf einem erhöhten Podest stehen, während Camilla daneben auf einer niedrigeren Ebene die Krone aufs Haupt gesetzt bekommt.

Tod von Queen Elizabeth II.: So ändern sich jetzt die Adelstitel der britischen Royals Fotostrecke ansehen

Ein paar Details zur königlichen Sitzgelegenheit sind schon bekannt. Der neue Thron des Monarchen soll die Tudor-Krone tragen, während der Thron der verstorbenen Königin die St. Edward’s Krone trug. König Charles hat sich für moderne Kleidung entschieden und die traditionelle Uniform mit Seidenstrümpfen und Reithosen abgelehnt, da er sie als „zu veraltet“ bezeichnet. Experten nehmen an, dass Charles stattdessen militärische Kleidung tragen wird. Berichten zufolge wird er seine Uniform als Admiral der Flotte (Fünf-Sterne-Marineoffizier-Rang und der höchste Rang der Royal Navy) anziehen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, mirror.co.uk