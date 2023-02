Erste Bilder von DSDS-Star Juliette Schoppmann und Frau Tahnée

Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk haben sich das Ja-Wort gegeben und die wunderschönen Fotos dazu auf ihren Instagram-Profilen geteilt – sehr zur Freude der Fans. (Fotomontage) © IMAGO/Sven Simon & Instagram/Tahnee & IMAGO/Future Image

Juliette Schoppmann und Tahnee Schaffarczyk haben sich das Ja-Wort gegeben und die wunderschönen Fotos dazu auf ihren Instagram-Profilen geteilt – sehr zur Freude der Fans.

Ein Bad im Meer? Zu dieser Jahreszeit? Vollständig bekleidet? Nein, hier gibt es kein Eisbade-Event zu bestaunen, sondern die Hochzeitsfotos von Juliette Schoppmann (42) und Tahnee Schaffarczyk (30). Die einstige DSDS-Zweitplatzierte und die Comedian haben sich getraut – das lässt sich zumindest aus der Fotoserie ableiten, die beide Frauen auf ihren jeweiligen Instagram-Profilen gepostet haben. Auf den Bildern hüpft das Paar Arm in Arm an einem Strand fröhlich in der Brandung herum. Beide sind ganz in Weiß gekleidet, berichtet tz.de.

Als einzige Erklärung gibt es zu den romantischen Schnappschüssen ein Ring-Emoji. In den Kommentaren sind zahlreiche Glückwünsche von Kollegen und Wegbegleitern zu lesen. Ruth Moschner (46) schreibt: „OMG!!!! Glückwunsch euch beiden!!! Ich hoffe, Juliette weiß, dass meine Stimme mit in diese Ehe einzieht.“ Scheinbar kann Tahnee Schaffarczyk die Stimme der Fernsehmoderatorin nämlich sehr originalgetreu imitieren. Oliver Pocher hingegen möchte wissen: „Ich weiß nicht, warum ihr in Klamotten da mitten in der Nordsee steht … ihr holt Euch den Tod!!“

Juliette Schoppmann und Tahnée: Diese Hochzeitsnachricht kam überraschend

Vielen Kommentaren ist zu entnehmen, dass sich Fans, Freunde und Kollegen sehr für das frisch gebackene Ehepaar freuen. Einige scheinen aber doch recht überrascht zu sein. So kommentiert der Komiker Tetje Mierendorf (50): „Ach, Ihr Zwei? Hatte ich gar nicht mitbekommen! Alles Liebe und herzlichen Glückwunsch!“. Öffentlich gemacht hatte das Paar seine Beziehung bislang nicht. Und auch den wenigsten Fans dürfte bekannt gewesen sein, dass die beiden liiert sind.