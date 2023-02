„Was, wenn es Prinz William wäre?“ So überzeugte Kate die WG-Vermieterin

Die WG-Pläne von Kate Middleton und Prinz William während des Studiums drohten an der Vermieterin zu scheitern – bis Kate ihr royales Ass aus dem Ärmel zog.

St Andrews – Kate Middleton (41) und Prinz William (40) lernten sich bekanntlich an der Universität St Andrews in Schottland kennen. Kate begann dort genau wie William im September 2001 ein Kunstgeschichte-Studium. Während dieser Zeit freundeten sich die beiden an, gefunkt hat es allerdings nicht sofort zwischen dem heutigen Thronfolger und der Prinzessin von Wales. Erst als William und Kate gemeinsam mit zwei Freunden eine WG bezogen, wurde aus Freundschaft Liebe.

„Entschlossen, keine jungen Männer mehr dort zu haben“: Kate Middleton kämpfte für Prinz William

Wer weiß, ob aus Kate Middleton und Prinz William überhaupt ein Paar geworden wäre, hätte sich Vermieterin Charlotte Smith damals quergestellt. Im zweiten Studienjahr wollten William und Kate mit ihren Freunden Olivia Bleasdale und Fergus Boyd in eine Wohngemeinschaft ziehen. Kate Middleton soll die Räumlichkeiten in der Hope Street 13A laut ivillage.co.uk besichtigt haben, stieß bei Smith aber offenbar auf Widerstand.

2021 unternahmen Kate Middleton und Prinz William eine Reise in die Vergangenheit und besuchten ihre ehemalige Universität in Schottland.

„Wir hatten schon einmal eine unglückliche Erfahrung mit ein paar Jungs in der WG und waren entschlossen, keine jungen Männer mehr dort zu haben. Zerbrochene Möbel, zerbrochene Fenster – es gab viele Schäden, das hat uns wirklich abgeschreckt“, erinnert sich Vermieterin Charlotte Smith. Doch so leicht ließ sich Kate Middleton nicht abwimmeln.

Ich sagte zu dieser jungen Lady, dass wir wirklich lieber keine Jungen mehr haben würden, und sie sagte: ‚Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass es Prinz William ist?‘

„Sehr freundlich, sehr charmant“: Prinz William konnte bei Vermieterin punkten

Dem zukünftigen Thronfolger und potenziellen König konnte und wollte Charlotte Smith dann aber doch nicht das Dach über dem Kopf verwehren. Sie beschreibt ihren royalen Mieter als „durch und durch netten Mann, sehr freundlich, sehr charmant.“ Die Sorge ums Mobiliar erwies sich demnach als unbegründet. So kam es, wie es kommen musste, Prinz William und Kate Middleton verliebten sich und suchten sich bald darauf ein privateres Liebesnest.

Ihr drittes und viertes Jahr an der Universität verbrachten Prinzessin Kate und Prinz William in Balgove House in Strathtyrum, das sich laut cambridge-news.co.uk im Besitz eines entfernten Cousins von William befindet. Nach einer kurzen Trennung 2007 fanden Kate und William wieder zueinander, heirateten im April 2011 und sind inzwischen stolze Eltern von Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Und auch wenn Prinzessin Kate in diesem Jahr offenbar keine Rosen von Prinz William zum Valentinstag bekommt, scheint die Entscheidung ihrer ehemaligen Vermieterin, doch Jungs in ihre WG aufzunehmen, zu einem guten Ende geführt zu haben. Verwendete Quellen: ivillage.co.uk, cambridge-news.co.uk