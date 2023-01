Nach Prinz Harrys Enthüllungen: William und Kate nicht mehr die beliebtesten Royals

Von: Susanne Kröber

Harrys Biografie nagt offenbar am Image von Prinz William und Prinzessin Kate. In einer aktuellen Umfrage läuft ihnen ein anderes Mitglied der Königsfamilie den Rang ab.

London – Regelmäßig fragt das britische Meinungsforschungsinstitut YouGov die Beliebtheitswerte der Royals ab. Bisher standen Kate Middleton (41) und Prinz William (40) als Thronfolger-Paar unangefochten an der Spitze, doch die Skandal-Biografie von Prinz Harry (38) scheint Kates und Williams Image geschadet zu haben. In der neuesten Umfrage schneiden beide so schlecht ab wie nie zuvor.

Neue Umfrage: Das aktuell beliebteste Mitglied der Royals steht selten im Rampenlicht

Am 10. Januar erschienen Prinz Harrys Memoiren „Reserve“ („Spare“), das Interesse an der Geschichte des zweitgeborenen britischen Prinzen ist riesig. In zahlreichen Interviews rührt Harry zudem die Werbetrommel für sein Werk, seine Familie kommt dabei alles andere als gut weg. Vor allem gegen seinen Bruder William teilt Harry aus, aber auch von Schwägerin Kate zeichnet „Reserve“ kein positives Bild, vor allem Prinzessin Kates schlechtes Verhältnis zu Harrys Ehefrau Meghan Markle (41) wird thematisiert.

Das bleibt nicht ohne Folgen. William und Kate wurden vom Beliebtheits-Thron gestoßen – von keiner Geringeren als Prinzessin Anne (72)! Die jüngere Schwester von König Charles (74) ist laut YouGov das aktuell beliebteste Mitglied der britischen Königsfamilie. Die Briten schätzen die Verlässlichkeit und den Fleiß von Prinzessin Anne, auch Prinz Harry hat in seiner Biografie nichts Schlechtes über Anne zu sagen. 72 Prozent der befragten Briten haben ein positives Bild von Prinzessin Anne, dahinter folgen Prinz William mit 70 Prozent und Prinzessin Kate mit 68 Prozent.

Was ist Yougov? Yougov ist ein britisches Markt- und Meinungsforschungsinstitut, das im Mai 2000 von Stephan Shakespeare und Nadhim Zahawi gegründet wurde. Die deutsche Tochtergesellschaft des international agierenden Meinungsforschungsinstituts Yougov hat ihren Sitz in Köln-Bayenthal.

Umfrage-Klatsche für Prinz Harry: „Reserve“-Enthüllungen schaden nicht nur William und Kate

Auch wenn Prinz William und Prinzessin Kate ihren Platz an der Spitze der Beliebtheitsskala räumen mussten, können sie sich immer noch über ordentliche Werte freuen. Prinz Harry hingegen befindet sich der Veröffentlichung seiner Memoiren bei den Briten im Sympathie-Sturzflug. Lediglich 24 Prozent der Befragten haben eine positive Meinung von Harry, Herzogin Meghan rangiert noch hinter Harry mit zwei Prozentpunkten weniger. Nur der aufgrund seiner Verwicklungen in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (66, † 2019) in Ungnade gefallene Prinz Andrew (62) reiht sich hinter den royalen Aussteigern ein.

Ebenfalls abgefragt wurde, was wohl Prinz Harrys Hauptmotivation war, seine Biografie zu schreiben. Das Ergebnis dürfte Harry nicht gefallen, denn 41 Prozent seiner Landsleute sind der Meinung, Harry wolle mit „Reserve“ möglichst viel Geld verdienen. Abgeschlagen auf Platz zwei folgt die Begründung, er wolle seine Seite der Geschichte erzählen. Bei all den skandalösen Enthüllungen ist es nicht verwunderlich, dass die Briten Prinzessin Anne zu ihrem neuen Liebling gewählt haben, war sie doch 2022 auch das am härtesten arbeitende Mitglied der Royal Family. Verwendete Quellen: yougov.co.uk