„Meghan ist nicht Diana“: Fans zerreißen 2. Trailer der Netflix-Doku „Harry & Meghan“

Von: Susanne Kröber

Die Netflix-Doku von Prinz Harry und Meghan Markle wirft ihre Schatten voraus. Doch der neue Trailer von „Harry & Meghan“ kommt bei den Fans alles andere als gut an.

Montecito – Am 8. Dezember 2022 ist es so weit, dann startet bei Netflix die groß angekündigte Doku von Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41). Die ersten drei Folgen von „Harry & Meghan“ sind dann beim Streaming-Anbieter abrufbar, die restlichen drei Folgen der Netflix-Doku werden eine Woche später, am 15. Dezember, veröffentlicht. „Unsere Version“ kündigten Meghan und Harry bereits im ersten Trailer an. Der neue Trailer wird noch konkreter.

„Angst, dass sich die Geschichte wiederholt“: Prinz Harry zieht Parallelen zwischen Meghan und Diana

„Es gibt eine Familienhierarchie. Es gibt undichte Stellen und fingierte Geschichten“, lässt Prinz Harry die Zuschauer im neuen Trailer zur Netflix-Doku wissen. Er spricht von einem „schmutzigen Spiel“, immer wieder werden durch geschickte Schnitte Parallelen zwischen seiner Ehefrau Meghan Markle und Harrys Mutter Diana (†36) angedeutet. „Ich hatte Angst, dass sich die Geschichte wiederholt“, betont Prinz Harry und spielt damit auf den Unfalltod der ständig von Paparazzi verfolgten Princess of Wales an.

Der neue Trailer der Netflix-Doku von Harry und Meghan zieht Parallelen zu Dianas Geschichte – das kommt bei den Fans nicht gut an. (Montage) © picture alliance/dpa/PA Wire/Emilio Morenatti/epa PA James Fraser

Der zweite Trailer zu „Harry & Meghan“ endet mit Prinz Harrys Worten: „Niemand kennt die ganze Wahrheit. Wir kennen die ganze Wahrheit.“ Was die Wahrheit von Harry und Meghan ist, werden geneigte Royal-Fans dann spätestens mit Veröffentlichung der kompletten Netflix-Doku erfahren, schon jetzt sprechen Experten jedoch von einer Kriegserklärung an die britische Königsfamilie. Verständnis für den medialen Rundumschlag von Meghan und Harry haben die wenigsten Fans, wie ein Blick in die Kommentarspalten bei YouTube und Instagram zeigt.

Netflix-Deal wegen „The Crown“ in der Kritik Mit Streaming-Anbieter Netflix haben Prinz Harry und Meghan Markle einen Millionendeal abgeschlossen, Teil des Deals ist die sechsteilige Doku „Harry & Meghan“. In der Kritik steht die Dokumentation auch aufgrund der Netflix-Erfolgsserie „The Crown“, der vorgeworfen wird, das Privatleben der verstorbenen Lady Diana auszuschlachten. Dass Harry ausgerechnet mit Netflix zusammenarbeitet, sorgte bereits im Vorfeld für Unverständnis. Nach der Veröffentlichung der ersten Trailer kommt ein zusätzlicher Kritikpunkt hinzu, denn auch in „Harry & Meghan“ wird Harrys Mutter Diana zum Thema.

Neuer Trailer der Netflix-Doku: jede Menge Spott und Häme für Harry und Meghan

Es steht viel auf dem Spiel für Prinz Harry und Meghan Markle. Für Aufmerksamkeit sorgt ihre Netflix-Doku auf jeden Fall, aber wird die Öffentlichkeit nach der Ausstrahlung von „Harry & Meghan“ tatsächlich ein anderes Bild von den beiden royalen Aussteigern haben? Die Meinung der Fans, die sich den neuen Trailer bereits angesehen haben, ist eindeutig. „Ich liebe den Teil, in dem Meghan und Harry der Öffentlichkeit den Rücken kehrten und ‚privat‘ wurden, wie sie es angekündigt hatten. So glücklich, dass sie sich endlich auf sich selbst konzentrieren und das Rampenlicht meiden können“, so ein beißender Kommentar bei YouTube.

„Meghan ist nicht Diana. Sie haben nicht die gleiche Geschichte!“, schreibt eine Userin unter dem Trailer der Netflix-Doku. „Ich liebe den Teil, in dem sie uns etwas über die Hierarchie in der königlichen Familie beibringen, während sie ihre Sussex-Titel verwenden, um sicherzustellen, dass wir wissen, dass sie in der Hackordnung höher stehen als wir“, macht sich ein Fan lustig. Bei bisherigen 1,2 Millionen Abrufen auf dem offiziellen Netflix-Kanal sammelte der zweite Trailer von „Harry & Meghan“ gerade mal 15.000 Likes, ähnlich das Verhältnis auf dem deutschsprachigen Netflix-Kanal, hier stehen gut 170 Likes 32.000 Abrufen gegenüber.

„Sie spielt immer das Opfer“: Fans haben genug von Meghans und Harrys Anschuldigungen

Und auch bei Instagram kommt der Trailer nicht besser weg. „Sie spielt immer das Opfer. Sie will so verzweifelt wie Diana sein, aber sie wird nie so sein. Genug mit diesem Müll“, schreibt eine Userin. „Oh ja, die Geschichte wiederholt sich, Kate geht es wie Diana wegen diesen beiden und dem Hass und der Eifersucht ihrer Unterstützer auf Kate“, gibt ein Fan zu bedenken. „Sie wollten also raus aus dem Rampenlicht, quasi um in den USA Fernsehstars zu werden“, so ein weiterer Kommentar. Positive Reaktionen sucht man im Netz praktisch vergeblich.

Bleibt abzuwarten, wie die Doku von Prinz Harry und Meghan Markle dann tatsächlich aufgenommen wird, sobald sie gestreamt werden kann. Ein Netflix-Insider hat jedoch bereits angekündigt, dass „Harry & Meghan“ „schlimmer wird, als sich die Royals vorstellen können“. Wie es nach der Ausstrahlung mit dem kleinen Bruder von Prinz William (40) und seiner Meghan weitergehen könnte, hat sich eine Instagram-Nutzerin schon mal überlegt: „Jeder wird sich das anschauen und dann werden sie langsam zu D-Promis und erscheinen irgendwann in einer Folge von ‚Big Brother‘.“ Verwendete Quellen: YouTube, Instagram