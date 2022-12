Expertin sicher: König Charles III. würde nur in diesem Fall auf Harrys und Meghans Netflix-Doku reagieren

Von: Susanne Kröber

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold – das war schon unter Queen Elizabeth II. die Devise im britischen Königshaus. Für König Charles III. könnte es nur einen Grund geben, einen Kommentar zur Netflix-Doku „Harry & Meghan“ abzugeben.

London – Die britische Königsfamilie ist von jeher dafür bekannt, gar nicht oder nur äußerst sparsam auf Schlagzeilen zu reagieren. Als Thronfolger konnte Charles (74) lange genug beobachten, wie Queen Elizabeth II. (†96) mit Skandalen rund um die Royals umging, als König tritt er in dieser Hinsicht bisher in die Fußstapfen seiner Mutter. Zur heiß diskutierten Netflix-Doku von Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) hat König Charles III. bisher keinen Kommentar abgegeben.

„Der beste Weg ist Schweigen“: Reaktion von König Charles III. auf Netflix-Doku unwahrscheinlich

„Er und seine Mitarbeiter sind sich sehr wohl bewusst, dass man einer Geschichte Flügel verleiht, wenn man sie kommentiert“, erklärt die ehemalige BBC-Korrespondentin Jennie Bond (72) im Interview mit ok.co.uk. „Der beste Weg, Gerüchte auszuschalten, ist Schweigen. Und Charles glaubt wahrscheinlich, dass es anmutiger und würdevoller ist, privat zu antworten, wenn er es will.“ Journalistin Bond geht davon aus, dass König Charles III. längst zum Hörer gegriffen hat, um Prinz Harry anzurufen. „Erst kürzlich bezeichnete er Harry als seinen ‚lieben Jungen‘. Er muss sich so verletzt fühlen“, so Bond.

Wird sich König Charles III. (links) noch öffentlich zu Harrys und Meghans Netflix-Doku äußern? (Montage) © IMAGO/Cover-Images/ANP

Als Prinz Harry und Meghan Markle Oprah Winfrey (68) im März 2021 ihr skandalträchtiges Interview gaben, ließ Queen Elizabeth II. ein Statement veröffentlichen, in dem sie erklärte: „Die ganze Familie ist traurig, davon zu erfahren, wie herausfordernd die letzten Jahre für Harry und Meghan waren.“ Die Rassismus-Vorwürfe würden sehr ernst genommen und privat besprochen, „auch wenn manche Erinnerungen unterschiedlich sein können.“ Um König Charles III. zu einer solchen öffentlichen Reaktion zu bewegen, könnte es laut Jennie Bond nur einen Grund geben.

Wer ist Jennie Bond? Jennifer Bond ist eine britische Journalistin, die 26 Jahre lang für die BBC arbeitete, unter anderem auch als Moderatorin und Nachrichtensprecherin. Von 1989 bis 2003 war Bond die Royal-Korrespondentin der BBC, musste unter anderem auch über den tragischen Unfalltod von Lady Diana 1997 berichten. „Ich kannte sie ziemlich gut, aber was ich dann gelernt habe, war, dass man durch und durch Journalistin ist und keine Zeit hat, daran zu denken, dass man mit ihr schon zusammengesessen hat“, erklärte Bond 2003 gegenüber ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Quelle: bbc.co.uk

Bei Camilla hört der Spaß auf: Für seine große Liebe könnte König Charles III. sein Schweigen brechen

Sollte in den letzten drei Folgen der Netflix-Doku „Harry & Meghan“, die ab dem 15. Dezember gestreamt werden können, ein schlechtes Wort über Queen Consort Camilla (75) verloren werden, könnte König Charles III. sein Schweigen brechen. „Es ist wirklich unwahrscheinlich, dass Charles auf die Dokumentation von Harry und Meghan reagieren wird, es sei denn, Camilla wird direkt angegriffen“, ist sich Journalistin Jennie Bond sicher.

Auch wenn König Charles III. sich in vielerlei Hinsicht Queen Elizabeth II. zum Vorbild nimmt, will er manche Dinge auch ganz anders angehen als seine Mutter. So möchte Charles die britische Monarchie modernisieren und Einsparungen vornehmen. Leidtragender könnte dabei sein Bruder Prinz Edward (58) sein, dem Charles wohl einen lange versprochenen Titel vorenthalten wird. Verwendete Quellen: ok.co.uk