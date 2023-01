Quoten-Desaster für Prinz Harry: Briten interessieren sich nicht für sein Interview

Von: Susanne Kröber

Mit Spannung wurde Prinz Harrys Interview zum Verkaufsstart seiner Memoiren „Reserve“ erwartet, doch die Einschaltquoten enttäuschten auf ganzer Linie. Das Oprah-Interview mit Harry und Meghan schalteten 2021 noch dreimal so viele Zuschauer ein.

London – „38 Jahre, 38 Jahre, in denen meine Geschichte von so vielen verschiedenen Menschen erzählt wurde, mit absichtlicher Verdrehung und Verzerrung“, begründete Prinz Harry (38) im Interview mit ITV-Journalist Tom Bradby (55) den Zeitpunkt für seine Memoiren. „Reserve“ („Spare“) soll endlich Harrys Sicht der Dinge offenlegen, „anstatt jemand anderen, eine ungenannte Quelle, zu benutzen, um Lügen oder Erzählungen an ein Boulevardmedium zu füttern, das seine Leser buchstäblich radikalisiert, um meiner Familie möglicherweise Schaden zuzufügen“, so Prinz Harry im Interview, das zwei Tage vor der „Reserve“-Veröffentlichung ausgestrahlt wurde.

Schlappe für Prinz Harry: Briten ziehen Dramaserie seinem Enthüllungsinterview vor

Die ganze Wahrheit von und über Prinz Harry können die Royal-Fans jetzt haben, am 10. Januar erscheint seine Autobiografie „Reserve“. Doch die Einschaltquoten für Harrys Interview mit dem britischen Sender ITV lassen einen Trend erkennen – die Briten scheinen langsam genug von Prinz Harrys Offenbarungen zu haben. Laut mirror.co.uk schalteten lediglich 4,1 Millionen Zuschauer im Vereinigten Königreich ein, als Prinz Harry Tom Bradby Rede und Antwort stand.

Damit war „Harry – Das Interview“ nicht mal Quotensieger, sondern musste der Dramaserie „Happy Valley“, die parallel bei der BBC lief, den Vortritt lassen. Der britische Mirror bezieht sich auf Zahlen des Broadcasters Audience Research Boards (BARB), laut deren Messungen sich 5,25 Millionen Zuschauer im Vereinigten Königreich die neue Folge der dritten Staffel von „Happy Valley“ ansahen. Ein Schlag ins Gesicht für Prinz Harry – und eine herbe Enttäuschung für den Sender ITV.

Verkaufsstart von Prinz Harrys Memoiren Am 10. Januar 2023 werden Prinz Harrys Memoiren mit dem Titel „Reserve“ („Spare“) vom Verlag Penguin Random House veröffentlicht. Bereits der Titel sorgte im Vorfeld für Schlagzeilen. Er ist eine Anspielung auf die Redewendung „the heir and the spare,“ also „der Erbe und sein Ersatz“. Als jüngerer Bruder von Thronfolger Prinz William saß Harry sein Leben lang auf der Ersatzbank. Nun befürchtet man eine Abrechnung von Prinz Harry mit der britischen Königsfamilie.

Prinz Harrys „Reserve“-Talk: Oprah-Interview mit Harry und Meghan sahen dreimal so viele Zuschauer

Das Interesse der Briten an ihrem einstigen Liebling Prinz Harry scheint stark abgenommen zu haben. Das sah vor zwei Jahren noch ganz anders aus. Als Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle (41) US-Moderatorin Oprah Winfrey (68) im März 2021 ihr gemeinsames Enthüllungsinterview gaben, schalteten 12,4 Millionen Zuschauer den britischen Sender ITV ein, dreimal so viel wie bei Harrys aktuellem „Reserve“-Talk.

In Deutschland sorgte das Harry-Interview für durchwachsene Quoten. Laut dwdl.de konnte die RTL-Sondersendung am 9. Januar mit Frauke Ludowig und Royal-Experte Michael Begasse um 17:00 Uhr 1,6 Millionen Menschen erreichen. Zur Primetime strahlte ntv das Interview mit Prinz Harry aus, 300.000 Zuschauer waren dabei. Und das „Prominent Spezial“ zu Prinz Harrys Interview sahen bei Vox um 23:15 Uhr noch rund 400.000 Zuschauer. Bleibt abzuwarten, wie gut sich nun Prinz Harrys Memoiren „Reserve“ tatsächlich verkaufen. Glaubt man Diana-Biograf Andrew Morton, so werden Harrys Memoiren „die Institution nicht zerstören“ – dafür sei Prinz Harry einfach nicht relevant genug. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, dwdl.de